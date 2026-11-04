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Xã 'bắt' 2 con bò thả rông trên quốc lộ, tìm chủ để xử lý

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Sau khi Tuổi Trẻ phản ánh tình trạng hàng chục con bò thả rông trên quốc lộ 29, lực lượng chức năng xã Hòa Xuân, Đắk Lắk đã kiểm tra và đưa 2 con bò về trụ sở, tìm chủ để xử lý.

Đưa 2 con bò thả rông trên quốc lộ 29 về trụ sở xã, tìm chủ sở hữu để xử lý - Ảnh 1.

2 con bò tại trụ sở xã để chờ chủ đến làm việc - Ảnh: A.T

Ngày 4-11, UBND xã Hòa Xuân cho hay vào đêm 3-11, lực lượng chức năng xã đã đi kiểm tra và phát hiện có bò thả rông trên quốc lộ 29. 

Lực lượng của xã đã đưa 2 con bò về trụ sở, thông báo tìm chủ sở hữu để xử lý theo quy định. Đến 15h ngày 4-11, chủ bò vẫn chưa đến xã để làm việc.

Trước đó, Tuổi Trẻ phản ánh tình trạng hàng chục con bò thả rông nằm giữa quốc lộ 29 đoạn qua xã Hòa Xuân vào ban đêm, khiến nhiều người lo ngại. Đây là tuyến đường chính, nếu xe di chuyển với tốc độ cao, tài xế không kịp xử lý có thể xảy ra va chạm, gây tai nạn cho cả người đi đường lẫn gia súc.

Trao đổi thêm về việc xử lý, ông Đoàn Minh Phong - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân - cho biết địa phương đã ra thông báo yêu cầu các hộ chăn nuôi chấm dứt việc thả rông trâu, bò trên quốc lộ 29. Số bò này được chăn thả tự do tại khu vực núi gần đó, vào buổi chiều tối đàn bò kéo xuống lòng đường.

Sau đợt ra quân, đoạn quốc lộ 29 qua thôn Phước Long không còn ghi nhận bò thả rông. Mặt đường thông thoáng trở lại, giúp người dân và phương tiện lưu thông an toàn hơn.

Đưa 2 con bò thả rông trên quốc lộ 29 về trụ sở xã, tìm chủ sở hữu để xử lý - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa bò thả rông về trụ sở - Ảnh: A.T

- Ảnh 4.

Trước đó có hàng chục con bò nằm kín quốc lộ 29 đoạn qua thôn Phước Long, xã Hòa Xuân - Ảnh cắt từ clip

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ không dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở. Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, tái phạm, UBND xã sẽ tổ chức lực lượng tạm giữ gia súc thả rông để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo UBND xã Hòa Xuân, hành vi để vật nuôi đi trên đường bộ để xảy ra tai nạn giao thông, chủ sở hữu hoặc người quản lý gia súc, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Ảnh 5.Nha Trang lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm

UBND phường Nha Trang sẽ thành lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm, triển khai tại các tuyến phố và khu vực bờ biển trên địa bàn.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: gây tai nạn bò thả rông xử lý xã Hoà Xuân Đắk Lắk quốc lộ 29

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