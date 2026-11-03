Hàng chục con bò nằm giữa quốc lộ 29 trong đêm, người đi đường lo tai nạn

Hàng chục con bò kéo xuống lòng đường quốc lộ 29, đoạn qua xã Hòa Xuân - Ảnh: cắt từ clip

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục con bò nằm giữa quốc lộ 29 đoạn qua xã Hòa Xuân vào ban đêm, nhiều người phải dừng xe xua đàn bò đi khỏi lòng đường.

Hình ảnh này khiến nhiều người lo ngại bởi đây là tuyến đường chính, nếu xe di chuyển với tốc độ cao, tài xế không kịp xử lý có thể xảy ra va chạm, gây tai nạn cho cả người đi đường lẫn gia súc.

Người dân mong muốn các hộ chăn nuôi có khu vực nuôi nhốt, chăn thả phù hợp, không để bò tự do ra đường, nhất là vào ban đêm.

Trước tình trạng trên, UBND xã Hòa Xuân vừa ban hành thông báo yêu cầu các hộ chăn nuôi chấm dứt việc thả rông trâu, bò trên quốc lộ 29.

Địa phương cũng yêu cầu Trưởng thôn Phước Long tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các hộ chăn nuôi chấp hành.

Theo UBND xã, hành vi để vật nuôi đi trên đường gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định. Nếu gia súc gây tai nạn, chủ sở hữu hoặc người quản lý phải bồi thường thiệt hại, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm và hậu quả. Các trường hợp cố tình tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông Đoàn Minh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, cho biết trước mắt địa phương đã mời các hộ nuôi gia súc đến làm việc, giải thích và yêu cầu ký cam kết không tái diễn tình trạng thả rông bò trên đường. Nếu tiếp tục vi phạm, chính quyền sẽ căn cứ quy định để xử lý.

Theo ông Phong, địa phương đã làm việc với 5 hộ chăn nuôi. Các hộ này thường thả bò tự do tại khu vực núi gần đó, vào buổi chiều tối đàn bò kéo xuống lòng đường.

"Xã cũng sẽ sớm cắm biển cảnh báo, nhắc nhở người dân không chăn thả gia súc trên đường, đồng thời tăng cường kiểm tra, yêu cầu các hộ đưa vật nuôi về khu vực nuôi nhốt an toàn", ông Phong nói.