Xe ben nối hàng dài chạy trước Trường tiểu học Nam Nha Trang và Trường mầm non Họa Mi Nha Trang, lúc 16h22 ngày 18-11 - Ảnh phụ huynh cung cấp

Ngày 19-11, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang cho biết đã gửi văn bản cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị kiểm tra, xử lý xe ben, xe tải trọng lớn lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn phường Nam Nha Trang gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Xe ben nối đuôi chạy giờ tan tầm

Theo đó, thời gian qua UBND phường Nam Nha Trang nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng xe ben, ô tô tải có tải trọng lớn thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn phường. Đặc biệt, các loại xe này thường đi vào các khung giờ có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao.

Theo phản ánh, một số phương tiện xe ben, ô tô tải trọng lớn khi lưu thông trên tuyến đường có hiện tượng chạy với tốc độ cao, chở hàng hóa có tải trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng kết cấu, mặt đường, gây mất mỹ quan đô thị.

Do đó, UBND phường Nam Nha Trang đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp kiểm tra, xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

Phụ huynh lo lắng vì xe ben chạy trước cổng trường học giờ tan học của các con - Ảnh phụ huynh cung cấp

Cùng ngày, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã nhận văn bản của UBND phường Nam Nha Trang.

"Phòng sẽ chỉ đạo đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, nếu phương tiện nào vi phạm hoặc có dấu hiệu gây mất an toàn giao thông sẽ xử lý. Chúng tôi cũng sẽ mời doanh nghiệp là chủ phương tiện lên làm việc, tuyên truyền thêm" - lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết.

Triển khai cắm bảng cấm giờ cao điểm

Liên quan việc nhiều xe khách, xe trên 16 chỗ lưu thông vào giờ cao điểm trên địa bàn phường Nam Nha Trang, bà Hồ Thị Hải - Phó chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang - cho biết đã thống nhất với đề xuất của Công an phường về việc thay đổi khung giờ cấm và bổ sung cấm phương tiện ô tô khách trên 16 chỗ tại các tuyến đường Lê Hồng Phong, Thích Quảng Đức, Phước Long, Võ Thị Sáu.

Theo đó, ô tô khách trên 16 chỗ không được đi vào các cung đường trên vào các khung giờ từ 11h đến 13h30 và từ 16h đến 19h hằng ngày.

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị được giao khẩn trương triển khai điều chỉnh, lắp đặt các biển báo theo đề xuất nêu trên. Đồng thời triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông đúng quy định, chấp hành biển báo để đảm bảo an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông.

Đặc biệt là tại các khu vực có các trường học có nguy cơ tắc nghẽn giao thông cao, ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Công an phường được yêu cầu thường xuyên theo dõi các bất cập trong tổ chức giao thông, kịp thời tham mưu UBND phường khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, nhiều phụ huynh ở phường Nam Nha Trang lo lắng cho an toàn của con em khi xe ben chở vật liệu xây dựng chạy ngang qua bất kể thời gian.

Hàng dài xe ben chạy trên đường Thích Quảng Đức - Ảnh: H.M.

Chị Ngô Huyền Châu (trú phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết có con đang theo học tại Trường tiểu học Nam Nha Trang. Gần đây, liên tục xuất hiện xe ben chở vật liệu xây dựng chạy trên đường Thích Quảng Đức, đoạn trước cổng trường, gây bất an cho nhiều phụ huynh.



Để đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh, Công an phường Nam Nha Trang sau đó đã kiến nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho điều chỉnh thời gian cấm ô tô tải có trọng tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên đường Thích Quảng Đức từ 16h đến 19h. Khung giờ đề xuất này sớm hơn 30 phút so với thời gian cấm hiện nay.



Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ phối hợp với UBND phường Nam Nha Trang và Sở Xây dựng nghiên cứu, bố trí hệ thống biển báo giao thông phù hợp.

Xe ben chạy qua cổng trường giờ tan học ở phường Nam Nha Trang, chính quyền vào cuộc Phụ huynh ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) lo ngại con em không an toàn khi xe ben chở vật liệu xây dựng chạy trước cổng trường hàng ngày.



