Tôm hùm ngộp, chết được người dân ướp lạnh đựng trong các thùng chứa - Ảnh: A.T.

Theo báo cáo ngày 19-11 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, sau đợt mưa lũ từ ngày 10 đến 12-11, các vùng nuôi thủy sản trên vịnh Xuân Đài, thuộc phường Xuân Đài và phường Sông Cầu, ghi nhận tình trạng tôm hùm nuôi lồng bị ngạt, chết rải rác.

Trước diễn biến này, nhiều hộ nuôi đã chủ động thu hoạch tôm sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại do môi trường nước biến động.

Thống kê đến ngày 17-11, toàn khu vực có 201 hộ thu hoạch tôm hùm sớm do ảnh hưởng của nước ngọt, với tổng sản lượng khoảng 22,82 tấn.

Trong đó, phường Xuân Đài có 59 hộ bị ảnh hưởng, thu hoạch sớm khoảng 14,05 tấn. Các khu phố có số lượng tôm thu hoạch nhiều gồm Mỹ Thành 3,5 tấn, An Bình Thạnh 3 tấn, Dân Phước 2,85 tấn và Vạn Phước 2,5 tấn.

Tại phường Sông Cầu, có 142 hộ thu hoạch sớm khoảng 8,77 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, giá thu mua tôm hùm chết ngạt hiện dao động từ 400.000-600.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng. Thương lái đến trực tiếp các lồng, bè để thu mua.

Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định tình trạng tôm hùm bị ngạt, chết có liên quan đến mưa lớn kéo dài, khiến lượng nước ngọt từ đất liền đổ ra vịnh Xuân Đài, làm độ mặn và các yếu tố môi trường nước biến động đột ngột.

Bên cạnh đó, hiện tượng phân tầng nước và thiếu ôxy hòa tan cục bộ tại một số khu vực lồng nuôi cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tôm.

Các tàu thu mua chở tôm hùm vào bờ - Ảnh: MINH CHIẾN

Để làm rõ nguyên nhân, ngày 18-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam lấy mẫu nước tại hiện trường để xét nghiệm, phân tích các chỉ tiêu môi trường. Kết quả sẽ là cơ sở đánh giá điều kiện sống của tôm hùm và đề xuất giải pháp khắc phục.

Trước mắt, ngành nông nghiệp khuyến cáo người nuôi thường xuyên theo dõi sức khỏe tôm, bổ sung vitamin, khoáng chất theo hướng dẫn kỹ thuật; giảm lượng thức ăn hoặc tạm ngừng cho ăn khi môi trường nước biến động, đồng thời áp dụng biện pháp tăng cường ôxy phù hợp.

Người nuôi cũng được yêu cầu thu gom thức ăn thừa, vỏ tôm lột và tôm chết đưa vào bờ xử lý đúng quy định, tuyệt đối không vứt xác tôm chết xuống vùng nuôi.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương nghiên cứu mô hình cộng đồng cùng quản lý, thu gom rác thải và chất thải phát sinh trong hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tôm hùm bắt đầu chết từ ngày 15-11, tăng mạnh vào ngày 16-11 và tiếp tục chết rải rác trong ngày 17-11. Nguyên nhân bước đầu được nhận định do đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 9 đến 12-11 làm biến động môi trường nước vùng nuôi. Đây cũng là vụ nuôi được người dân vịnh Xuân Đài tái đầu tư sau thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025.