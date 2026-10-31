Vụ Tân Thuận Phong: Lập 2 hệ thống sổ kế toán, gần 1.000 tấn 'cát cháy' bị chôn lấp

Hiện trường phát hiện chôn lấp chất thải trái phép - Ảnh: Bộ Công an

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 cùng các đơn vị liên quan ở Hải Phòng.

Trong đó, ông Bùi Văn Bình (64 tuổi, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường.

Theo cáo trạng, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ sách hơn 410 tỉ đồng doanh thu bán phế liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ngoài ra, ông Bình cùng các bị can liên quan còn bị cáo buộc chuyển giao trái quy định gần 985 tấn chất thải rắn thông thường để chôn lấp, san nền nhà xưởng.

Hai hệ thống sổ kế toán, gần 1.000 tấn 'cát cháy' bị chôn lấp

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận Phong có vốn điều lệ 179 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, tái chế và kinh doanh phế liệu. Ông Bùi Văn Bình sở hữu hơn 98% vốn điều lệ, trực tiếp quản lý, điều hành và quyết định mọi hoạt động của công ty.

Từ năm 2021 đến tháng 8-2025, trong quá trình xử lý chất thải nguy hại, công ty thu gom được nhiều loại phế liệu như đồng sunfat, kẽm sunfat rồi bán lại cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán phế liệu này không có hợp đồng, không xuất hóa đơn GTGT. Ông Bình chỉ đạo Phan Thị Hương Giang, phó trưởng phòng kế toán và Phạm Thị Xuân, thủ quỹ công ty, thu tiền bán phế liệu bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản qua tài khoản cá nhân, cáo trạng nêu.

Số tiền này được ghi chép, theo dõi riêng trên phần mềm Excel mà không đưa vào hệ thống kế toán kê khai thuế.

Trong khi đó, kế toán trưởng Nguyễn Thị Tiến và các nhân viên khác vẫn sử dụng phần mềm để theo dõi các khoản doanh thu có hợp đồng, hóa đơn, phục vụ việc kê khai thuế.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Bùi Đình Chung (áo đen), nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất VLXD Đông Dương - Ảnh: Bộ Công an

Kết quả kiểm tra xác định, trong giai đoạn trên, Công ty Tân Thuận Phong có tổng doanh thu hơn 1.853 tỉ đồng nhưng chỉ hạch toán, kê khai thuế hơn 1.442 tỉ đồng.

Phần doanh thu bán phế liệu hơn 410 tỉ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế GTGT.

Theo kết luận giám định của Bộ Tài chính, hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,3 tỉ đồng.

Không chỉ sai phạm về kế toán, Công ty Tân Thuận Phong còn bị cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình tiếp nhận, xử lý loại chất thải được gọi là "cát cháy".

Cáo trạng xác định Công ty Tân Thuận Phong ký hợp đồng với Công ty Huaping Việt Nam để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có "cát cháy", với đơn giá 500 đồng/kg.

Ban đầu, nhân viên của Tân Thuận Phong đưa "cát cháy" vào dây chuyền xử lý hóa học. Tuy nhiên sau khi xử lý khoảng 500kg, hệ thống hút bị tắc nên ông Bình chỉ đạo không tiếp tục xử lý, còn số "cát cháy" được tập kết tại khu vực nhà xưởng.

Đến tháng 4-2025, lượng "cát cháy" tồn đọng lớn. Dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý loại chất thải này, Bùi Đức Huy, con trai ông Bình, vẫn chỉ đạo cấp dưới liên hệ để chuyển giao nhằm tiết kiệm chi phí.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến tháng 9-2025, Công ty Huaping chuyển giao cho Tân Thuận Phong hơn 2.724 tấn "cát cháy". Trong đó, hơn 2.663 tấn được Tân Thuận Phong vận chuyển đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận.

Sau khi tiếp nhận, Bùi Đình Chung, người quản lý, điều hành hai doanh nghiệp này, chỉ đạo nhân viên sử dụng hơn 1.600 tấn "cát cháy" trộn cùng bùn thải để làm gạch tuynel. Gần 985 tấn còn lại được sử dụng chôn lấp, san nền tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Cơ quan chức năng kết luận việc chuyển giao "cát cháy" chưa qua xử lý cho doanh nghiệp không có chức năng tiếp nhận, xử lý để làm nguyên liệu sản xuất gạch là không đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phát hiện 49.300 USD trong hộp bánh để trong ô tô, gọi điện để trả lại

Liên quan đến vụ án, cáo trạng nêu, vợ ông Bùi Văn Bình một lần đưa tiền và một lần để gói bánh chứa tiền USD vào xe ô tô của ông B.M.C., khi đó là cán bộ cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

Nội dung cáo trạng thể hiện ông C. được phân công trong tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở của ông Bình.

Khi ông Bình bị tạm giam tại trại tạm giam, bà T.T.G.H. đã nhờ ông C. hướng dẫn thủ tục gửi tiếp tế thuốc đặc trị bệnh cho chồng. Sau khi gửi được thuốc, bà H. đưa ông C. 20 triệu đồng để cảm ơn.

Kết quả điều tra xác định thủ tục thăm gặp, tiếp tế đối với ông Bình được thực hiện đúng quy định. Việc bà H. đưa tiền cảm ơn diễn ra sau khi hoàn tất thủ tục tiếp tế nên chưa có căn cứ xử lý ông C. về tội nhận hối lộ và bà H. về tội đưa hối lộ, cáo trạng nêu.

Đối với khoản tiền 49.300 USD, cáo trạng nêu rõ ngày 15-10-2025, bà H. hẹn gặp ông C. và tự để vào trong ô tô của ông một hộp bánh, bên trong có 49.300 USD, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng.

Khi phát hiện số tiền trong hộp bánh, ông C. đã gọi điện cho bà H. để trả lại nhưng không liên lạc được, theo cáo trạng.

Đến ngày 21-10-2025, ông C. nhờ người con gái ông Bình nhận hộ số tiền để đưa lại cho bà H..

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định hành vi của bà T.T.G.H. không có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, ông B.M.C. không phạm tội nhận hối lộ.

Cán bộ cảnh sát môi trường làm đơn xin xuất ngũ Theo cáo trạng, ông B.M.C. nhận thức hành vi của mình đã vi phạm các quy định của ngành công an nên làm đơn xin xuất ngũ. Ngày 6-1-2026, đơn vị nơi ông C. công tác đã làm thủ tục xuất ngũ đối với ông C.