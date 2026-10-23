Vụ ngập 32ha cây trồng ở Vĩnh Long: Đơn vị vận hành cống thừa nhận chủ quan

Ông Nguyễn Văn Đực (ở giữa), phải xả bớt trái trên vườn mít gần 6 năm tuổi sau đợt ngập úng để bảo vệ cây - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Liên quan đến sự cố vận hành cống Đồn 2 khiến nước triều tràn vào kênh nội đồng, gây ngập hơn 32ha cây ăn trái, rau màu của 40 hộ dân ở xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long.

Đơn vị vận hành thừa nhận còn chủ quan, chưa đánh giá đầy đủ diễn biến thủy văn và thông báo mở cống chưa kịp thời.

Mở cống khi triều còn cao, nước tràn vào vườn dân

Ngày 23-10, ông Châu Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát thiệt hại, xác định mức hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố trong quá trình vận hành cống Đồn 2, xã Hòa Hiệp.

Trước đó, ngày 9-10, Phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp có công văn đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh phối hợp vận hành 4 cống hở trên địa bàn, trong đó có cống Đồn 2. Thời gian thực hiện từ ngày 9 đến 15-10, theo chế độ ngăn triều một chiều, đóng khi nước lớn và tự mở khi nước ròng để tiêu thoát nước trong đồng.

Sau khi tiếp nhận văn bản, đơn vị quản lý, vận hành đóng hoàn toàn cống Đồn 2 vào trưa 9-10. Đến 11h30 ngày 15-10, cống được mở hoàn toàn, cho nước ra vào tự do theo hai chiều.

Khoảng 16h cùng ngày, nước triều dâng, chảy qua cống vào hệ thống kênh nội đồng, gây ngập nhiều diện tích vườn cây ăn trái và rau màu của người dân ấp Hòa An.

Theo UBND xã Hòa Hiệp, thao tác mở chốt gài phía trong khiến cửa cống không còn duy trì chức năng ngăn triều. Khi nước lớn, cửa cống bị đẩy vào phía trong, tạo điều kiện cho nước chảy qua cống vào hệ thống kênh Chín Lù, làm mực nước dâng cao, tràn qua một số vị trí bờ thấp và gây ngập khu vực sản xuất.

Khoảng 19h ngày 15-10, sau khi nhận tin báo của người dân, Phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp đến hiện trường kiểm tra, huy động lực lượng theo dõi mực nước, cảnh báo người dân và phối hợp với đơn vị vận hành xử lý sự cố.

Đến khoảng 0h30 ngày 16-10, cống Đồn 2 được khắc phục, khôi phục chế độ ngăn triều một chiều. Chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp vận hành các cống, bọng theo diễn biến thủy triều để tiêu thoát nước tồn đọng. Đến chiều 17-10, nước tại khu vực bị ảnh hưởng cơ bản rút cạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, xác định sự cố xuất phát từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Dù dự báo trước đó cho thấy mực nước có xu hướng giảm trong thời gian từ ngày 14 đến 18-10, triều cường vẫn duy trì ở mức cao trong ngày 15-10, gây bất lợi cho công tác tham mưu và vận hành công trình.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, đơn vị vận hành còn thiếu theo dõi, đánh giá sát diễn biến thực tế và phối hợp với địa phương.

Việc mở cống không được thông báo kịp thời khiến chính quyền và người dân bị động trong ứng phó.

Ông Lê Phước Dũng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh - cho biết công ty thực hiện vận hành cống theo quy trình kỹ thuật và yêu cầu của Phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp.

Tuy nhiên, công ty nhìn nhận còn chủ quan, chưa nhận định đầy đủ diễn biến khí tượng thủy văn, đồng thời có thiếu sót trong việc thông báo thời điểm mở cống và phối hợp với chính quyền địa phương. Do mới tiếp nhận vận hành công trình từ tháng 9-2026, đơn vị còn hạn chế trong công tác nhận định tình hình và phối hợp vận hành.

40 hộ dân bị ảnh hưởng, dưa hấu mất trắng

Theo thống kê sơ bộ, sự cố ngập úng ảnh hưởng đến 40 hộ dân, với tổng diện tích cây ăn trái và rau màu 32,19ha.

Trong đó, khoảng 1,5ha dưa hấu bị ngập, thiệt hại hoàn toàn. Nhiều diện tích cây ăn trái đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch cũng bị ngập nước, có nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và sản lượng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại một số vườn cây ăn trái ở xã Hòa Hiệp, người dân phải chủ động xả bớt trái để giảm sức nuôi của cây sau ngập, hạn chế nguy cơ cây suy kiệt.

Ông Nguyễn Thành Luân cho biết gia đình ông trồng 10 công (1.000m2- PV) dưa hấu, sắp đến ngày thu hoạch thì bất ngờ bị ngập nước. Nhiều quả dưa đã mềm nhũn, thối rữa, khiến gia đình đứng trước nguy cơ mất trắng vụ mùa. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 200 triệu đồng.

Còn ông Nguyễn Văn Đực, chủ vườn mít gần 6 năm tuổi, cho biết nước bất ngờ tràn vào vườn, không kịp tiêu thoát khiến bộ rễ cây bị suy yếu. Lo ngại cây không đủ sức nuôi trái, có nguy cơ chết nếu tiếp tục giữ sản lượng như trước, ông buộc phải xả bớt trái.

"Tôi mong muốn được hỗ trợ kinh phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc, giúp cây sớm phục hồi và ổn định sản xuất", ông Đực nói.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình ngập úng tại xã Hòa Hiệp, ông Châu Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - yêu cầu địa phương và các ngành chức năng phối hợp rà soát, thống kê đầy đủ diện tích bị ảnh hưởng, xác định kinh phí và mức hỗ trợ cho từng hộ dân. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành cống khi cần thiết, bảo đảm hiệu quả công trình, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Ruộng dưa hấu của người dân bị ngập nước sau sự cố - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Có hơn 32ha cây ăn trái và hoa màu của 40 hộ dân ở ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long bị ngập - Ảnh: HOÀI THƯƠNG