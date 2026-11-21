Dòng nước thải đen ngòm chảy qua khu dân cư, đổ thẳng ra biển vịnh Nha Phu. Ảnh chụp ngày 20-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 21-11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Huyền đã chỉ đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh và UBND phường Bắc Nha Trang khẩn trương có biện pháp xử lý tình trạng nước thải đen ngòm chảy thẳng ra vịnh Nha Phu.

Lập dự án ngăn dòng nước thải chảy qua khu dân cư đổ ra biển

Ngày 20-11, Tuổi Trẻ có bài phản ánh về dòng nước thải đen kịt chảy thẳng ra biển ở vịnh Nha Phu. Ngay trong ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế.

Trong chỉ đạo mới nhất, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng (Ban Quản lý hệ thống nhà máy nước thải khu vực Nha Trang), Sở NN&MT, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang và các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá tổng thể khả năng tiếp nhận, xử lý đồng bộ toàn hệ thống.

Việc đánh giá này bao gồm từ khâu thu gom nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì, bãi rác Lương Hòa, năng lực xử lý của Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa; đến khả năng truyền tải của tuyến ống áp lực HDPE D160 về nhà máy xử lý nước thải phía Bắc.

Đồng thời, nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp công suất Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa. Bảo đảm tiếp nhận, xử lý triệt để lượng nước rỉ rác phát sinh từ cả 2 bãi rác (kể cả trong mùa mưa) theo đúng quy chuẩn môi trường, phát huy hiệu quả hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư.

Việc lập dự án này phải xong, gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 30-11-2026. Đồng thời, nghiên cứu việc triển khai tổ chức thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách để phòng chống, ứng phó sự cố môi trường theo quy định.

Bãi rác Rù Rì trên đỉnh núi xây dựng theo công nghệ cũ, đã đóng cửa nhiều năm nay - Ảnh: XUÂN HOÁT

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu việc lập dự án trên phải đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và tính đồng bộ về mặt kỹ thuật của toàn hệ thống sau khi nâng cấp.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý hệ thống nhà máy nước thải khu vực Nha Trang và Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo dõi sát diễn biến thời tiết. Duy trì thường xuyên các biện pháp ứng phó sự cố tại chỗ (rải vôi bột, phun hóa chất khử mùi, điều tiết bơm chứa) nhằm hạn chế thấp nhất tác động môi trường đến khu vực hạ lưu trong mùa mưa.

Còn Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn và tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới đầu tư xây dựng, nâng cấp công suất Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa theo quy định.

Giao công an điều tra, rà soát nguồn thải trái phép

Sở NN&MT tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường tại khu vực Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa và khu vực hạ lưu (cầu Giăng Dây, cảng cá Vĩnh Lương...), chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ nguồn thải trong khu vực ra môi trường. Kịp thời xử lý các trường hợp xả thải vi phạm quy định pháp luật về môi trường (nếu có).

Nước thải từ bãi rác chảy qua khu dân cư - Ảnh: XUÂN HOÁT

UBND phường Bắc Nha Trang được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát hiện trường; nắm bắt tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường theo thẩm quyền.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, từ năm 2014, Ban Quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang (nay là Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa) tiến hành đóng cửa bãi rác bằng cách phủ đất và màng chống thấm lên bề mặt bãi rác.

Tuy nhiên lớp đáy của bãi Rù Rì không thể cải tạo và được giữ theo hiện trạng. Do đó nước rỉ rác vẫn chảy tràn theo mương chảy xuống suối Cạn khu vực cầu Giăng Dây trên quốc lộ 1. Đặc biệt, nước rỉ rác phát sinh khối lượng lớn vào ngày mưa to.

Theo Sở NN&MT Khánh Hòa, việc thu gom nước rỉ rác đưa về trạm xử lý hiện nay ở mức trung bình 216m3/ngày đêm, cộng thêm lưu lượng nước mưa bất thường từ hai suối cạn thượng nguồn đổ về khiến trạm xử lý nước rỉ rác quá tải (thiết kế chỉ 186m3/ngày đêm).

Đây là nguyên nhân khiến nước rỉ từ bãi rác chảy theo suối đổ thẳng ra biển.

Tháng 7-2026, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa và giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý nhà máy môi trường Nha Trang (thuộc Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng khẩn cấp tuyến ống dẫn nước rỉ rác sau xử lý, duy trì hoạt động trạm xử lý Lương Hòa.

Đến nay các hạng mục thuộc công trình khẩn cấp đã hoàn thành thi công. Dự án xây dựng mới hồ chứa nước rỉ rác bằng bê tông cốt thép, dung tích tối đa khoảng 3.500m³.

Từ ngày 17 đến 21-10, đơn vị quản lý tiếp tục tích nước vào hồ chứa mới để vận hành thử các thiết bị. Lượng nước rỉ rác đã qua xử lý được bơm từ hồ hiện hữu sang với lưu lượng tối đa 600m³/ngày.

Tuy nhiên, tình trạng nước thải đen ngòm chảy qua khu dân cư, chảy thẳng ra biển vịnh Nha Phu vẫn không chấm dứt.