Luật sư Nguyễn Công Tín - Ảnh: C.T.

Từ vụ việc này, luật sư Nguyễn Công Tín (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cho rằng mức phạt hiện hành còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Mức phạt còn nhẹ, khó đủ sức răn đe?

Vụ chó pitbull sổng chuồng tấn công học sinh gây thương tích 16% là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ việc nuôi chó thiếu trách nhiệm.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 282, hành vi để vật nuôi gây thương tích hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Luật sư Nguyễn Công Tín nhận định mức phạt này còn tương đối nhẹ, chưa đủ sức răn đe, nhất là với những giống chó có thể lực lớn như pitbull, béc giê.

Đây là những giống chó có khả năng gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng con người, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Pháp luật hiện hành đã quy định trách nhiệm của người nuôi chó.

Theo đó, chủ nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với trưởng thôn hoặc UBND cấp xã; cam kết nuôi nhốt hoặc xích giữ chó trong khuôn viên gia đình. Chó, mèo cũng thuộc diện bắt buộc tiêm phòng vắc xin dại. Khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ nuôi phải đeo rọ mõm, xích giữ và có người dắt.

Tuy nhiên theo luật sư Tín, việc thực thi những quy định này trên thực tế có nơi vẫn còn lỏng lẻo. Tình trạng thả rông vật nuôi, không đeo rọ mõm vẫn xảy ra, trong khi việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời.

Cần phân loại chó theo mức độ rủi ro để quản lý

Theo luật sư Nguyễn Công Tín, Luật Chăn nuôi năm 2018 mới quy định nghĩa vụ chung đối với chủ nuôi chó, mèo, chưa thiết lập cơ chế quản lý riêng theo từng nhóm chó có mức độ rủi ro khác nhau.

Ông đề xuất phân loại chó thành ba nhóm để áp dụng biện pháp quản lý tương ứng.

Nhóm thứ nhất là những giống chó có thể trọng, sức mạnh thể chất thông thường, nguy cơ gây thương tích thấp. Nhóm này có thể tiếp tục áp dụng các quy định quản lý chung như hiện nay.

Nhóm thứ hai là chó có thể trọng lớn, sức mạnh thể chất cao, có khả năng gây thương tích nghiêm trọng nếu mất kiểm soát. Với nhóm này, cần siết chặt điều kiện chuồng trại, quy định cụ thể hơn về địa điểm, thời gian chăn dắt tại nơi công cộng, công viên, khu chung cư và những nơi tập trung đông trẻ em.

Nhóm thứ ba là chó từng có tiền sử tấn công, gây thương tích nghiêm trọng cho người. Nhóm này cần được kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc nuôi nhốt, hạn chế hoặc cấm đưa ra nơi công cộng. Nếu tiếp tục tấn công người, cần có biện pháp xử lý mạnh hơn với chủ nuôi để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Ngoài việc phân loại và quản lý theo từng nhóm, luật sư Tín cho rằng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cháu bé đang đi học bị chó pitbull tấn công Khoảng 6h30 ngày 21-10, em L.T.P. (15 tuổi) đang đạp xe đi học trên đường liên thôn Kon Klor, phường Kon Tum (Quảng Ngãi), bất ngờ bị một con chó pitbull từ nhà dân chạy ra đường rượt đuổi rồi tấn công. Vụ việc khiến em P. bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể 16%. Qua xác minh, con chó thuộc sở hữu của ông M.. Thời điểm xảy ra vụ việc, chó chạy sổng khỏi nhà và tấn công em P. tại vị trí cách nhà chủ khoảng 100m. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 282, Công an phường Kon Tum đã xử phạt hành chính chủ chó. Mức phạt đối với hành vi này là 2-3 triệu đồng.