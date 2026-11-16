Chó pitbull tấn công học sinh gây thương tích 16%, chủ nuôi bị phạt tiền

Cháu bé bị con chó pitbull của ông M. tấn công gây thương tích - Ảnh: Công an phường Kon Tum

Ngày 16-11, Công an phường Kon Tum cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Đ.H.M. (55 tuổi, trú thôn Kon Klor, phường Kon Tum) vì để chó nuôi gây thương tích cho người khác.

Trước đó khoảng 6h30 sáng 21-10, em L.T.P. (15 tuổi) đang đạp xe đi học trên đường liên thôn Kon Klor thì bất ngờ bị một con chó pitbull, lông vàng trắng, chạy từ nhà dân ra đường rượt đuổi rồi tấn công.

Vụ việc khiến em P. bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể 16%.

Qua xác minh, con chó thuộc sở hữu của ông M. Thời điểm xảy ra vụ việc, chó chạy sổng khỏi nhà và tấn công em P. tại vị trí cách nhà chủ khoảng 100m.

Sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân ngày 22-10, Công an phường Kon Tum đã xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả xác minh, công an xử phạt ông M. về hành vi để động vật nuôi gây thương tích cho người khác, theo điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 282/2025. Mức phạt đối với hành vi này từ 2-3 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND phường Kon Tum cho biết sau vụ việc, công an phường đã mời chủ nuôi và gia đình cháu bé làm việc. Phía chủ chó pitbull đã nhận lỗi khi bất cẩn để con vật xổng ra ngoài, gây ra vụ việc đáng tiếc. Đồng thời, ông M. đã hỗ trợ chi phí điều trị cho cháu bé.