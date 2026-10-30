Vụ Cây xanh Công Minh: Tách điều tra các dấu hiệu vi phạm của các chủ đầu tư tại 36 tỉnh, thành

Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bỏ trốn bị truy nã, truy tố vắng mặt - Ảnh: BỘ CA

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyễn Công Minh (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Cây xanh Công Minh) tổ chức, điều hành 60 công ty, trúng thầu hơn 1.200 dự án tại 38 tỉnh, thành phố cũ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 791 tỉ đồng.

Ông Minh cùng 46 người khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng tách nhiều hành vi liên quan những người đứng tên giám đốc doanh nghiệp và các chủ đầu tư để tiếp tục điều tra.

Dấu hiệu vi phạm của chủ đầu tư tại 36 tỉnh, thành

Không chỉ những người đứng tên giám đốc doanh nghiệp, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu vi phạm của các chủ đầu tư trong quá trình tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng dự án cây xanh tại nhiều địa phương.

Theo cáo trạng, Hệ thống Cây xanh Công Minh tìm cách tiếp cận các dự án trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, xây dựng dự toán và đưa ra những tiêu chí nhằm tạo lợi thế cho doanh nghiệp trong hệ thống.

Tại Quảng Trị cũ, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của một số cựu lãnh đạo địa phương, trong đó có Phan Văn Linh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong; Đặng Trọng Vân - nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa và Võ Đắc Hóa - nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh.

Ngoài các trường hợp đã bị truy tố, cáo trạng xác định còn có dấu hiệu vi phạm của những người thuộc chủ đầu tư trong quá trình tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng dự án cây xanh tại Quảng Trị và 35 tỉnh, thành phố cũ khác (trừ Quảng Bình và Thanh Hóa).

Ngày 3-9-2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan, chuyển đến cơ quan công an 19 tỉnh, thành phố (mới) để tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Một nhánh khác liên quan Phan Hồng Minh, Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Kiên Giang, cũng được tách thành vụ án riêng.

Theo cáo trạng, bị can này liên quan hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại 6 dự án ở Quảng Nam, Quảng Trị và Nghệ An, với tổng giá trị hợp đồng hơn 13,5 tỉ đồng, gây thiệt hại gần 6,4 tỉ đồng.

Ngày 18-9-2026, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định tách vụ án hình sự đối với bị can Phan Hồng Minh, chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị để truy tố theo thẩm quyền.

Ngoài ra cơ quan điều tra còn kiến nghị UBND 19 tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư giải quyết phần còn lại của những dự án chưa thanh toán, quyết toán đủ 100% giá trị nghiệm thu nhưng đã được xác định có thiệt hại.

Nhiều dự án cây xanh liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh tại Quảng Bình được xác định có vi phạm quy định về đấu thầu - Ảnh: QUỐC NAM

Tách điều tra 29 người đứng tên giám đốc

Theo cáo trạng, để mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương, Nguyễn Công Minh tổ chức thành lập các công ty mới hoặc mua lại doanh nghiệp có sẵn, sau đó bố trí nhân viên đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Các công ty hoạt động độc lập về pháp lý nhưng đều chịu sự điều hành của ông Minh. Khi tham gia đấu thầu, hệ thống sử dụng nhiều pháp nhân để chuẩn bị hồ sơ, bố trí doanh nghiệp làm "quân xanh", giúp một công ty khác cùng hệ thống trúng thầu.

Có trường hợp doanh nghiệp đứng tên trúng thầu nhưng không trực tiếp thi công, mà giao lại cho chi nhánh tại địa phương tổ chức thực hiện.

Ngoài những người đã bị truy tố, cơ quan điều tra còn xác định 29 nhân viên từng đứng tên giám đốc các công ty trong hệ thống có hành vi, tài liệu liên quan cần tiếp tục làm rõ.

Đáng chú ý, một số người được bố trí đứng tên giám đốc nhiều doanh nghiệp.

Trong đó bà Trần Thị Phụng Lan từng đứng tên giám đốc ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cây xanh Kiên Lương, Công ty TNHH Môi trường đô thị M&C và Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ.

Tương tự, Tô Đức Thịnh từng đứng tên giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Kiên Giang, Công ty TNHH Dịch vụ đô thị Bình Dương và Công ty TNHH Thiết kế xây dựng thương mại Anh Khoa.

Ngày 3-9-2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan 29 người đứng tên giám đốc cùng một số cá nhân thuộc chủ đầu tư tại huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc cũ) và TP Sầm Sơn (Thanh Hóa cũ).

Đến ngày 9-9-2026, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự riêng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để tiếp tục điều tra.

Ông chủ Cây xanh Công Minh hưởng lợi 265 tỉ, chi mua đất, xây nhà thờ, chuyển tiền cho vợ rồi bỏ trốn Nguyễn Công Minh bị cáo buộc hưởng lợi gần 265 tỉ đồng từ các dự án cây xanh. Cáo trạng xác định hai nữ lãnh đạo phụ trách tài chính tiếp nhận, quản lý dòng tiền cho ông Minh. Trong đó, Lê Thị Hòa thực hiện các khoản chuyển tiền theo chỉ đạo để phục vụ việc mua đất, xây nhà thờ, nộp vào tài khoản chứng khoán và chuyển tiền cho vợ ông Minh.



