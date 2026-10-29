Ông chủ Cây xanh Công Minh hưởng lợi 265 tỉ, chi mua đất, xây nhà thờ, chuyển tiền cho vợ rồi bỏ trốn

Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bỏ trốn bị truy nã, truy tố vắng mặt - Ảnh: BỘ CA

Ông Nguyễn Công Minh (54 tuổi, chủ tịch HĐQT hệ thống Cây xanh Công Minh) cùng 46 bị can bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng do Viện kiểm sát mới ban hành, các doanh nghiệp trong hệ thống Cây xanh Công Minh đã trúng thầu hơn 1.200 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 791 tỉ đồng. Riêng Nguyễn Công Minh bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân hơn 264,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra xác định gần 265 tỉ đồng Nguyễn Công Minh hưởng lợi từ các dự án cây xanh được hai nữ lãnh đạo trực tiếp tiếp nhận, quản lý.

Đó là Lê Thị Hòa, phó chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và Ngô Thị Ngọc Lý, trưởng ban tài chính, kiêm giám đốc Công ty TNHH Công Minh Cây xanh.

Tiền mua đất, xây nhà thờ, chuyển cho vợ ông chủ

Theo cáo trạng, Lê Thị Hòa được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh từ năm 2010, ban đầu là nhân viên hành chính. Mười năm sau, bà Hòa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch HĐQT, giúp Nguyễn Công Minh điều hành, quản lý hoạt động của hệ thống.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ông Minh giao cho bà Hòa là quản lý dòng tiền chuyển từ các khu vực, chi nhánh về cho mình, theo dõi các khoản vay, trả nợ và những khoản chi phục vụ hoạt động của hệ thống.

Kết quả điều tra, truy tố xác định bà Hòa đã trực tiếp tiếp nhận hơn 83,7 tỉ đồng cho Nguyễn Công Minh. Trong đó, hơn 73,7 tỉ đồng được nhận từ các khu vực và 10 tỉ đồng rút từ tài khoản Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Trong số tiền tiếp nhận, bà Hòa sử dụng khoảng 1-1,5% để chi cho hoạt động của HĐQT, gồm tiền lương, công tác phí và chi phí văn phòng.

Phần tiền còn lại, tương ứng khoảng 8,5-9% tổng giá trị dự án, được chuyển theo chỉ đạo của ông Minh để phục vụ những khoản chi khác nhau.

Theo đó, bà Hòa chuyển khoản cho Lê Quang Tuynh rút tiền mặt đưa Nguyễn Công Minh đi ngoại giao tại khu vực miền Bắc.

Một phần tiền khác được chuyển cho Thái Hữu Dũng, giám đốc khu vực miền Trung, để rút tiền mặt đưa ông Minh đi ngoại giao tại khu vực này.

Nhiều dự án cây xanh liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh tại Quảng Bình được xác định có vi phạm quy định về đấu thầu - Ảnh: QUỐC NAM

Theo cáo trạng, Lê Thị Hòa còn thực hiện các khoản chuyển tiền theo chỉ đạo của Nguyễn Công Minh, trong đó có tiền mua đất, xây dựng nhà thờ, nộp vào tài khoản chứng khoán, chi tiếp khách và chuyển tiền cho bà Trần Thị Hương Giang, vợ ông Minh, qua các tài khoản khác nhau.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Hòa còn được ông Minh giao đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Cây xanh Công Minh trong những giai đoạn nhất định.

Khi các chi nhánh trong hệ thống có nhu cầu sử dụng pháp nhân công ty này để tham gia đấu thầu, bà Hòa ký hồ sơ dự thầu và hợp đồng theo chỉ đạo của ông Minh, cáo trạng nêu.

Cáo trạng xác định trong thời gian bà Hòa giữ vai trò phó chủ tịch HĐQT, các doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh đã trúng thầu và thi công 791 dự án tại 38 tỉnh, thành phố, với tổng giá trị hợp đồng hơn 2.311 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 487 tỉ.

Người phụ nữ thứ hai được giao quản lý những khoản tiền lớn của ông Minh là Ngô Thị Ngọc Lý.

Theo cáo trạng, bà Lý được tuyển dụng làm kế toán Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên từ năm 2017. Bốn năm sau, bà Lý được giao phụ trách công tác tài chính cho toàn bộ hệ thống Cây xanh Công Minh.

Công việc của bà Lý là đối chiếu, theo dõi các khoản thu, chi, tiền giao khoán từ các khu vực chuyển về, đồng thời thực hiện việc nhận và chuyển tiền cho Nguyễn Công Minh.

Để quản lý dòng tiền, bà Lý đã mở và sử dụng bốn tài khoản ngân hàng. Kết quả điều tra xác định bà Lý trực tiếp tiếp nhận hơn 181 tỉ đồng được các khu vực chuyển về cho ông Minh.

Từ tháng 4-2022, bà Lý còn được ông Minh giao đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Công Minh Cây xanh.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian giữ vai trò trưởng ban tài chính và giám đốc doanh nghiệp, bà Lý có hành vi giúp sức cho ông Minh trong quá trình đấu thầu 510 dự án, với tổng giá trị hợp đồng hơn 1.484 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 280 tỉ đồng.

Ông chủ bỏ trốn, tiền vẫn chuyển qua tài khoản người nhà

Theo cáo trạng, khoản tiền gần 265 tỉ đồng Nguyễn Công Minh hưởng lợi xuất phát từ cơ chế phân chia tiền tại các dự án cây xanh trong hệ thống.

Hằng năm, giám đốc các chi nhánh lập kế hoạch kinh doanh, dự kiến số dự án trúng thầu, giá trị hợp đồng và nhu cầu vay vốn. Các giám đốc khu vực tổng hợp, báo cáo ông Minh để thống nhất tỉ lệ phân chia tiền tại từng dự án.

Nội dung này được lập thành "phiếu giao việc", gửi cho Lê Thị Hòa và Ngô Thị Ngọc Lý để trình ông Minh phê duyệt, đồng thời theo dõi, thu hồi các khoản tiền được hưởng.

Để có tiền phân chia và chi những khoản không có chứng từ, giám đốc các chi nhánh thỏa thuận với nhà cung cấp nâng giá cây xanh, cọc chống, phân bón cao hơn thực tế, sau đó nhận lại phần chênh lệch, cáo trạng nêu.

Ngoài ra, ông Minh còn tổ chức cho các khu vực vay vốn phục vụ đấu thầu, thi công. Khi dự án được thanh toán, các khu vực phải hoàn trả tiền vay cùng khoản lãi theo thỏa thuận.

Cơ quan truy tố xác định bà Lý được giao quản lý dòng tiền cho các khu vực vay, thu hồi nợ và thường xuyên đối chiếu công nợ để báo cáo bà Hòa và ông Minh.

Đáng chú ý, việc chuyển tiền về cho ông chủ hệ thống Cây xanh Công Minh không chấm dứt ngay cả khi ông này bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2023, sau khi Nguyễn Công Minh bỏ trốn, những người còn lại trong hệ thống tiếp tục thực hiện 74 dự án.

Trong đó, có 61 dự án với tổng giá trị hợp đồng hơn 423 tỉ đồng vẫn được thực hiện theo phương thức mà ông Minh đã chỉ đạo trước đó. Đáng chú ý, dòng tiền từ các dự án này vẫn tiếp tục chuyển về cho ông Minh thông qua tài khoản của người nhà.

Cơ quan điều tra xác định 61 dự án trên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 27,4 tỉ đồng. Nguyễn Công Minh và những người liên quan bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với số thiệt hại này.

Theo cáo trạng khi Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố điều tra sai phạm của hệ thống Cây xanh Công Minh, ông Minh đã chỉ đạo thu lại những máy tính quan trọng, xóa email, tiêu hủy tài liệu chứng cứ và thay đổi điện thoại sử dụng. Từ ngày 6-6-2023, Nguyễn Công Minh cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Nguyễn Công Minh. Do ông Minh bỏ trốn và chưa xác định được nơi ở, cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.