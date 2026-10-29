Cây xanh Công Minh trúng 1.200 dự án ở 38 tỉnh, thành: Tiền 'cảm ơn' chia đến chủ tịch huyện thế nào?

Bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh) đang bỏ trốn, bị truy nã và bị truy tố vắng mặt - Ảnh: Bộ Công an

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Công Minh (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cây xanh Công Minh) cùng 46 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Công Minh đã tổ chức, điều hành hệ thống gồm 60 công ty hoạt động trong lĩnh vực trồng, chăm sóc cây xanh tại 38 tỉnh, thành phố (theo địa giới hành chính cũ). Các doanh nghiệp trong hệ thống trúng thầu hơn 1.200 dự án với tổng giá trị hợp đồng gần 4.000 tỉ đồng.

Kết quả điều tra, truy tố xác định những sai phạm trong quá trình đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước gần 791 tỉ đồng, trong đó riêng Nguyễn Công Minh bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân gần 265 tỉ đồng.

Ngoài nhóm lãnh đạo, nhân viên của hệ thống Cây xanh Công Minh, các bị can bị truy tố còn có nhiều người từng giữ chức vụ tại một số địa phương, trong đó có Phan Văn Linh (54 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong; Đặng Trọng Vân (58 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa và Võ Đắc Hóa (56 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, đều thuộc Quảng Trị cũ.

660 triệu đồng "cảm ơn" được chia cho những ai?

Đáng chú ý, trong quá trình làm rõ sai phạm tại các dự án cây xanh ở Quảng Trị, cơ quan truy tố còn xác định nhiều khoản tiền được người của hệ thống Cây xanh Công Minh đưa cho một số cán bộ, lãnh đạo huyện sau khi hoàn thành dự án.

Một trong những địa bàn được cáo trạng làm rõ việc đưa và chia tiền là huyện Cam Lộ (Quảng Trị cũ).

Theo đó, trong quá trình triển khai các dự án chỉnh trang cây xanh đô thị tại Cam Lộ, Thái Hữu Dũng, Giám đốc khu vực miền Trung của hệ thống Cây xanh Công Minh, đã giới thiệu Phan Duy Châu, Giám đốc chi nhánh phụ trách địa bàn Quảng Trị, với ông Trần Hoài Linh (53 tuổi), khi đó là Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cam Lộ.

Biết huyện chuẩn bị triển khai dự án cây xanh năm 2020, Châu tìm đến gặp ông Linh, đề nghị tạo điều kiện để doanh nghiệp trong hệ thống Cây xanh Công Minh được tham gia và trúng thầu.

Ông Linh đồng ý, sau đó giới thiệu Châu với đơn vị tư vấn thiết kế để phối hợp xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu.

Kết quả, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ, doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh, trúng thầu dự án chỉnh trang cây xanh đô thị thị trấn Cam Lộ năm 2020. Cơ quan điều tra xác định sai phạm tại dự án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,23 tỉ đồng.

Sau khi dự án được thực hiện, vào các dịp lễ, Tết năm 2020, Phan Duy Châu đã đưa cho Trần Hoài Linh tổng cộng 220 triệu đồng để "cảm ơn".

Nhiều dự án cây xanh liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh tại Quảng Bình được xác định có vi phạm quy định về đấu thầu - Ảnh: QUỐC NAM

Theo cáo trạng, ông Linh đưa 40 triệu đồng cho Ngô Thanh Hòa, chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng, để nhập quỹ công đoàn; đưa 60 triệu đồng cho Nguyễn Thị Lan, kế toán của phòng, để nhập quỹ phòng.

Ngoài ra, ông Linh còn đưa 10 triệu đồng cho Hồ Văn Hùng, chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và 50 triệu đồng cho Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Cam Lộ. Số tiền 60 triệu đồng còn lại được ông Linh giữ để sử dụng cá nhân.

Theo cáo trạng, ông Linh còn được Trần Kiểm Tiến đưa thêm 60 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định tổng số tiền ông Linh hưởng lợi cá nhân là 120 triệu đồng.

Việc đưa tiền "cảm ơn" cũng diễn ra tại hai dự án cây xanh ở Cam Lộ trong các năm 2021 và 2022.

Thời gian này, Trần Kiểm Tiến (42 tuổi), Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cam Lộ, được giao đại diện chủ đầu tư triển khai hai dự án chỉnh trang cây xanh đô thị.

Do đã quen biết từ trước, Phan Duy Châu chủ động liên hệ, đề nghị ông Tiến tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia và trúng thầu.

Ông Tiến đồng ý, tạo điều kiện để Châu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế đưa giá cây xanh vào dự toán, tham gia thuyết trình tại cuộc họp đánh giá báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Kết quả, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ và Công ty TNHH Cây xanh Kiên Giang lần lượt trúng thầu hai dự án. Sau khi trúng thầu, Châu là người trực tiếp quản lý, thi công các công trình.

Cơ quan truy tố xác định hai dự án này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,31 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện xong các dự án, vào dịp lễ, Tết năm 2021 và 2022, Trần Kiểm Tiến được Châu "cảm ơn" tổng cộng 360 triệu đồng.

Khoản tiền này tiếp tục được chia cho nhiều người. Theo cáo trạng, ông Tiến đưa 80 triệu đồng cho ông Trần Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND huyện; đưa 60 triệu đồng cho Trần Hoài Linh, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện và 20 triệu đồng cho Hồ Văn Hùng, chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng.

Một khoản 70 triệu đồng khác được đưa vào quỹ công đoàn và cơ quan. Riêng ông Tiến hưởng lợi cá nhân 130 triệu đồng.

Đến năm 2023, khi huyện Cam Lộ triển khai dự án xây dựng công viên cây xanh, Phan Duy Châu tiếp tục tìm gặp Hoàng Tân Cương (53 tuổi), khi đó là Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu.

Vào dịp Tết âm lịch năm 2024, sau khi dự án được thực hiện, Châu đưa cho Hoàng Tân Cương 80 triệu đồng "cảm ơn".

Trong số tiền này, ông Cương đưa 20 triệu đồng cho Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện và 10 triệu đồng cho Ngô Thanh Hòa, chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng, để nhập quỹ công đoàn. Ông Cương giữ lại 50 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Như vậy, riêng ba khoản tiền Phan Duy Châu đưa cho Trần Hoài Linh, Trần Kiểm Tiến và Hoàng Tân Cương sau các dự án tại Cam Lộ tổng cộng 660 triệu đồng.

Chủ tịch huyện nhận 260 triệu đồng "cảm ơn" rồi trả lại

Không chỉ tại Cam Lộ, cáo trạng còn xác định việc người của hệ thống Cây xanh Công Minh đưa tiền "cảm ơn" cho cán bộ, lãnh đạo tại những huyện khác thuộc Quảng Trị cũ.

Tại huyện Triệu Phong, từ năm 2020 - 2023, địa phương triển khai 5 dự án trồng cây xanh với tổng giá trị hợp đồng hơn 10,5 tỉ đồng.

Khi biết thông tin huyện chuẩn bị thực hiện các dự án, Phan Duy Châu đã tìm gặp Phan Văn Linh, khi đó là Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, đề nghị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh tiếp cận thông tin, tham gia và trúng thầu.

Ông Linh đồng ý, giới thiệu Châu đến gặp Bùi Văn Trúc (54 tuổi), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện, để trao đổi cụ thể.

Theo cáo trạng, ông Linh đã đồng ý cho Châu tham gia cuộc họp đánh giá báo cáo kinh tế kỹ thuật, đồng thời ký các quyết định phân bổ nguồn vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nhờ sự tạo điều kiện này, bốn công ty thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 5 dự án. Kết quả định giá xác định các dự án gây thiệt hại cho Nhà nước 6,2 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện xong các dự án, vào các dịp lễ, Tết từ năm 2020 - 2023, Phan Duy Châu đã đưa cho ông Linh tổng cộng 260 triệu đồng để "cảm ơn". Tuy nhiên, cáo trạng ghi nhận ông Linh sau đó đã trả lại toàn bộ số tiền này cho Châu.

Cũng tại Triệu Phong, Bùi Văn Trúc được Châu "cảm ơn" tổng cộng 10 triệu đồng vào các dịp Tết năm 2020, 2021 và 2022.

Tại huyện Hướng Hóa, ông Đặng Trọng Vân, khi đó là Chủ tịch UBND huyện, được Thái Hữu Dũng và Phan Duy Châu liên hệ, nhờ tạo điều kiện tiếp cận thông tin dự án, tham gia xây dựng giá gói thầu và hồ sơ mời thầu.

Cáo trạng xác định dù biết Châu là người đại diện nhà thầu, ông Vân vẫn đồng ý cho Châu tham gia xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật với tư cách đại diện đơn vị tư vấn thiết kế.

Từ năm 2021 - 2023, hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 3 dự án tại huyện Hướng Hóa. Kết quả điều tra xác định những sai phạm liên quan gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,68 tỉ đồng.

Sau khi các dự án được thực hiện, vào dịp Tết, ông Vân được Châu "cảm ơn" 60 triệu đồng.

Ngoài ra, viện kiểm sát còn xác định trách nhiệm của Võ Đắc Hóa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, trong việc tạo điều kiện cho hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,03 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định Nguyễn Công Minh là người tổ chức, chỉ đạo hệ thống doanh nghiệp, phân công các công ty tham gia đấu thầu và điều hành việc phân chia dòng tiền từ các dự án. Sau khi cơ quan công an khởi tố điều tra sai phạm của hệ thống năm 2023, ông Minh đã chỉ đạo xóa email, tiêu hủy tài liệu chứng cứ, thay đổi điện thoại sử dụng rồi cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài từ ngày 6-6-2023.