Vụ cán bộ kiểm đếm rừng đi lạc: Dự án nhà máy nước có tổng mức đầu tư 242 tỉ

Nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong được xây dựng ở khu vực Nam Vân Phong - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 6-11, lãnh đạo UBND phường Hòa Thắng (Khánh Hòa) cho biết sau khi được giải cứu đưa ra khỏi khu vực rừng Hòn Hèo, sức khỏe của ông H.T. (40 tuổi) là cán bộ của phường ổn định, đã có thể đi làm trở lại.

Ông T. là cán bộ trong đoàn kiểm đếm rừng của UBND phường Hòa Thắng, bị lạc trong quá trình vào rừng Hòn Hèo thực hiện kiểm đếm rừng, chuẩn bị cho việc đầu tư dự án nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong, hôm 4-11 mà Tuổi Trẻ đã thông tin.

Cùng ngày, bà Phạm Thị Minh - Trưởng Phòng Kế hoạch, đầu tư và xúc tiến (Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa) - cho biết dự án nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với công tác kiểm đếm rừng, bà Minh cho biết công tác này được giao cho địa phương thực hiện.

Theo hồ sơ, dự án nhà máy nước Khu kinh tế Vân Phong đã được UBND tỉnh Khánh Hòa có chủ trương đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh là đơn vị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dự án nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong có tổng mức đầu tư 242,66 tỉ đồng, công suất 20.000m³/ngày đêm; tổng diện tích sử dụng đất là 56.464m², mục tiêu cung cấp nước sạch cho khu vực Nam Vân Phong.

Để thực hiện dự án, đầu tháng 8-2026, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong.

Theo đó, Khánh Hòa sẽ cho chuyển mục đích sử dụng 2,99ha rừng tự nhiên tại phường Đông Ninh Hòa và phường Hòa Thắng sang mục khác để xây dựng nhà máy nước sạch nêu trên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, nhu cầu sử dụng nước tại Khu kinh tế Vân Phong rất lớn.

Theo đó, dự kiến đến năm 2030 nơi này sẽ cần khoảng 135.000m³/ngày đêm; đến năm 2040 tăng lên khoảng 190.000m³/ngày đêm.

Hiện, khu vực Nam Vân Phong chưa có nhà máy cấp nước sạch để cung cấp đủ nước sạch cho nhu cầu của các dự án, cũng như nhu cầu sử dụng của người dân địa phương. Do đó, việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho khu vực là cần thiết.