Vụ cầm kiếm cố thủ trên mái nhà: Nhóm người tới thuê nhà khoảng 10 ngày trước

Hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trên sân thượng tầng hai ngôi nhà ở Thanh Hóa trưa 26-10 - Ảnh: THÀNH NAM

Sáng 27-10, một lãnh đạo UBND xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau khi hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trên tầng hai của ngôi nhà tại thôn Gia Miêu bị bắt giữ, lực lượng công an đã đưa lên ô tô, di lý về cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Công tác an ninh trật tự trong suốt quá trình vây bắt được đảm bảo.

Lãnh đạo xã Hà Long cho biết căn nhà xảy ra vụ việc mới được chủ nhà xây dựng. Do đi làm ăn ở nước ngoài, ngôi nhà được một phụ nữ từ nơi khác đến thuê khoảng 10 ngày.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, trưa 26-10, công an bất ngờ ập vào ngôi nhà hai tầng nằm sát quốc lộ 217 tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa vây bắt nhóm người nghi liên quan đến ma túy.

Tại thời điểm tiếp cận ngôi nhà, công an đã bắt giữ một người phụ nữ; hai nam thanh niên đã tháo chạy lên sân thượng tầng hai cố thủ.

Đáng nói, khi bị vây bắt, hai thanh niên có biểu hiện ngáo đá, cầm kiếm dài chống cự quyết liệt, gây nhiều khó khăn cho công tác bắt giữ.

Ngôi nhà nơi nhóm người đến thuê khoảng 10 ngày trước - Ảnh: THÀNH NAM

Đến 21h15 cùng ngày, sau khoảng 10 giờ vây ráp, thuyết phục, hai thanh niên đã đầu hàng và bị lực lượng công an bắt giữ.

Hàng trăm người dân kéo đến xem cảnh sát vây bắt 2 người cầm kiếm cố thủ ở Thanh Hóa Đến 17h30 ngày 26-10, hai người nghi ngáo đá vẫn cầm kiếm cố thủ trên tầng 2 ngôi nhà ở Thanh Hóa, cảnh sát đang tìm cách tiếp cận. Hàng trăm người dân kéo tới xem.



