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Đã bắt được hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trên tầng hai ngôi nhà ở Thanh Hóa

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Đến khoảng 21h15, hai thanh niên nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ trên tầng hai ngôi nhà ở Thanh Hóa đã bị lực lượng cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Đã bắt được hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trên tầng hai ngôi nhà ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Người dân ùa tới ngôi nhà khi lực lượng công an bắt giữ thành công hai thanh niên cầm kiếm, cố thủ trên tầng hai ngôi nhà ở Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến hơn 21h15 ngày 26-10, sau khoảng 10 giờ cố thủ trên tầng hai ngôi nhà ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, hai thanh niên liên quan đến ma túy, nghi ngáo đá đã bị lực lượng công an bắt giữ, áp tải lên ô tô rời khỏi hiện trường. 

Công tác bắt giữ được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhanh chóng, an toàn tuyệt đối.

- Ảnh 2.

Thanh niên cầm kiếm cố thủ trên ngôi nhà từ trưa nay 26-10 - Ảnh: THÀNH NAM

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt nhóm người trốn từ Hải Phòng đến xã Hà Long.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt đối tượng.

- Ảnh 3.

Hình ảnh hàng trăm người dân tập trung xem lực lượng công an vây bắt hai thanh niên nghi ngáo đá tối 26-10 - Ảnh: THÀNH NAM

Trong chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được một người phụ nữ. Đến 21h15 cùng ngày, sau nhiều giờ cố thủ hai người đàn ông tên C. và Q. (cùng ngụ TP Hải Phòng) đã bị bắt giữ.

- Ảnh 4.Hàng trăm người dân kéo đến xem cảnh sát vây bắt 2 người cầm kiếm cố thủ ở Thanh Hóa

Đến 17h30 ngày 26-10, hai người nghi ngáo đá vẫn cầm kiếm cố thủ trên tầng 2 ngôi nhà ở Thanh Hóa, cảnh sát đang tìm cách tiếp cận. Hàng trăm người dân kéo tới xem.

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    Chủ đề: hai thanh niên cầm kiếm cố thủ ma túy Công an Thanh Hóa vây bắt

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