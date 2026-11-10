Vụ 686 cơ sở y, dược 'chạy' giấy phép: Cựu phó phòng nhận 1,2 tỉ, khai là 'tiền nước, thuốc'

Bị cáo Tô Tử Anh, cựu phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 10-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội. Đây là lần thứ ba vụ án được đưa ra xét xử sau hai lần tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng mới, từ năm 2021 đến 2024, các đối tượng môi giới đã nhận tiền từ hàng trăm cơ sở y, dược tư nhân để nhờ cán bộ Sở Y tế Hà Nội tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm, giúp các phòng khám, nhà thuốc được cấp phép nhanh.

Cơ quan tố tụng xác định có 686 cơ sở y, dược tư nhân liên quan đến việc đưa tiền cho các môi giới để làm thủ tục cấp phép, với tổng số tiền các môi giới nhận hơn 8,67 tỉ đồng. Trong đó, số tiền bị cáo buộc dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế là hơn 3,56 tỉ đồng.

"Nghĩ mình đã bỏ công hướng dẫn nên nhận tiền"

Trả lời xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Tô Tử Anh (64 tuổi, cựu phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) thừa nhận đã nhận tiền từ các cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Anh khai khi còn công tác tại Sở Y tế Hà Nội, bị cáo thường tham gia các đoàn kiểm tra, thẩm định điều kiện hoạt động của phòng khám và giữ vai trò trưởng đoàn.

Trong quá trình làm việc, bị cáo không nhận tiền từ nhân viên hay cấp trên, nhưng có nhận tiền từ các cơ sở khám chữa bệnh thông qua tài khoản ngân hàng.

Lý giải về việc này, ông Anh cho rằng khi đoàn đến kiểm tra, các cơ sở đưa tiền và nói đây là khoản "tiền nước, thuốc". Bản thân bị cáo nghĩ đơn giản rằng đã bỏ công hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện điều kiện hoạt động nên nhận tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Cựu phó phòng Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hơn 1,26 tỉ đồng thông qua tài khoản của một người khác. Sau đó, bị cáo tiếp tục nhận tiền mặt, nâng tổng số tiền nhận lên 1,275 tỉ đồng.

Đổi lại, cựu phó phòng đã tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình thẩm định để các phòng khám được cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động.

Tại phiên tòa hồi tháng 7, ông Anh cũng từng khai những khoản tiền từ chủ phòng khám là tiền cảm ơn công sức tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động.

Khi đó, ông Anh cho rằng có những phòng khám phải hướng dẫn nhiều lần, bản thân từng từ chối nhận tiền nhưng vì "nể anh em lắm mới nhận".

Trước lời khai này, chủ tọa phiên tòa phân tích việc kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn là trách nhiệm của cán bộ quản lý nhà nước, không thể lấy đó làm lý do nhận tiền từ các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Cựu phó phòng khai nghĩ không gợi ý thì nhận tiền không vi phạm

Cũng tại phiên tòa hôm nay, trả lời thẩm vấn, bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết (54 tuổi, cựu phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) thừa nhận việc nhận tiền của các phòng khám là sai phạm, nhưng cho rằng bản thân không chủ động gợi ý hay yêu cầu đưa tiền.

"Thời điểm đó, bị cáo nghĩ nhận tiền của phòng khám mà không gợi ý, không yêu cầu là không vi phạm", bà Tuyết trình bày.

Theo lời khai, mục đích nhận tiền là tạo điều kiện cho các phòng khám có thêm thời gian khắc phục những thiếu sót được phát hiện trong quá trình thẩm định.

"Bị cáo nhận lỗi là đã cho phòng khám có thời gian khắc phục lỗi vi phạm nhưng bị cáo không hề bỏ qua lỗi của phòng khám", bà Tuyết nói.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Tuy nhiên, cáo trạng xác định với vai trò phó trưởng phòng, trưởng đoàn thẩm định, bà Tuyết đã nhận tổng cộng 50 triệu đồng để tạo điều kiện cấp phép nhanh, bỏ qua lỗi vi phạm cho 4 phòng khám.

Trong đó, có trường hợp sau khi đoàn thẩm định phát hiện phòng khám chưa đáp ứng điều kiện, người môi giới tiếp tục liên hệ, chuyển tiền để nhờ bà Tuyết tạo điều kiện được cấp phép.

Cơ quan tố tụng còn cáo buộc Đỗ Doãn Tiến, lái xe của Sở Y tế Hà Nội, tham gia nhận tiền từ môi giới để chuyển cho cán bộ thẩm định. Theo đó, ông Tiến nhận 52 triệu đồng, chuyển cho bà Tuyết 30 triệu đồng và hưởng lợi 22 triệu đồng.

Một bị cáo khác là Đỗ Đình Long (31 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) cũng thừa nhận việc nhận tiền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Long khai được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ thẩm định của nhà thuốc, quầy thuốc, sau đó chuyển cấp trên xem xét. Bị cáo còn tham gia các đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Trong quá trình này, Long đã nhận tiền từ những người môi giới rồi chia lại cho một số thành viên đoàn thẩm định và lãnh đạo. Theo lời khai của Long, trưởng đoàn được chia từ 1 đến 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận những lời khai liên quan việc đưa tiền cho cấp trên và các thành viên đoàn thẩm định không có tài liệu chứng minh.

"Hành vi của bị cáo là không đúng với quy định của pháp luật", Long thừa nhận và cho biết đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, Long bị cáo buộc nhận 321,5 triệu đồng từ các môi giới để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Hàng trăm phòng khám, nhà thuốc chi tiền 'chạy' giấy phép Theo cáo trạng, 686 cơ sở y, dược tư nhân tại Hà Nội đã thông qua các môi giới để chi tiền "chạy" giấy phép. Các môi giới nhận hơn 8,67 tỉ đồng, trong đó hơn 3,56 tỉ đồng được dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội. Mức giá môi giới dao động từ 12 đến 50 triệu đồng đối với giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), 30 đến 70 triệu đồng đối với giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và 35 đến 120 triệu đồng đối với giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Sau khi nhận tiền, các môi giới liên hệ cán bộ thẩm định để nhờ ghi giảm lỗi, bỏ qua vi phạm hoặc tạo điều kiện cấp phép nhanh cho những cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện. Trong đó, Nguyễn Thị Bích bị cáo buộc nhận hơn 4,65 tỉ đồng từ 439 cơ sở, còn Bùi Lan Anh nhận hơn 4,46 tỉ đồng từ 139 cơ sở. Tiền được chuyển trực tiếp hoặc qua tài khoản trung gian đến những người liên quan. Vụ án có 16 bị cáo, gồm 9 người bị truy tố về tội nhận hối lộ và 7 người về tội môi giới hối lộ.