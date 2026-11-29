Hai biển báo giới hạn tốc độ bất hợp lý trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Ảnh tài xế cung cấp

Chiều 29-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đơn vị này đã có thông tin chính thức liên quan đến phản ánh về việc hai biển báo hạn chế tốc độ 70km/h và 50km/h đặt cách nhau chỉ 5m trên cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Vân Phong - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Theo Cục Đường bộ, sau khi tiếp nhận phản ánh nêu trên, vào lúc 10h30 ngày 26-11, Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 phối hợp với Đội Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông), đơn vị quản lý, bảo trì đoạn tuyến và nhà thầu thi công trạm dừng nghỉ kiểm tra, rà soát tại hiện trường.

Qua kiểm tra, trên hướng Nam - Bắc, biển hạn chế tốc độ 70km/h tại km1389+260 được bố trí phục vụ khai thác trạm dừng nghỉ.

Biển hạn chế tốc độ 50km/h tại Km1389+250, cách biển 70km/h khoảng 10m, là biển báo tạm phục vụ thi công.

Nhà thầu đã bỏ sót biển 50km/h khi tháo dỡ hệ thống biển báo tạm sau khi đường kết nối trạm dừng nghỉ được đưa vào khai thác. Tại thời điểm kiểm tra, nhà thầu đang tháo dỡ biển này để hoàn trả hiện trạng.

Sau đó, vào lúc 14h ngày 29-11, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 cùng lãnh đạo liên danh nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên và đại diện Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH, nhà thầu thi công trạm dừng nghỉ có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Theo đó, các bên xác nhận biển hạn chế tốc độ 50km/h đã được tháo dỡ và biển hạn chế tốc độ 70km/h tiếp tục được duy trì.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực lắp đặt 2 biển báo giới hạn tốc độ - Ảnh: Cục Đường bộ

Cục Đường bộ Việt Nam cho hay Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH chịu trách nhiệm trực tiếp về việc không tháo dỡ ngay biển báo tạm 50km/h sau khi đường kết nối trạm dừng nghỉ được đưa vào khai thác.

Hiện Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 đã yêu cầu doanh nghiệp này duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công các hạng mục còn lại của trạm dừng nghỉ, đồng thời nghiêm túc thực hiện các nội dung tại biên bản kiểm tra hiện trường.

Cũng theo Cục Đường bộ, đối với liên danh nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam, công ty chịu trách nhiệm về việc không kịp thời phát hiện biển báo tạm còn sót lại trong quá trình tuần đường để báo cáo cơ quan chức năng.

Trước đó, nhiều tài xế phản ánh về việc 2 biển báo quy định tốc độ tại Km1389 trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang hướng Nam - Bắc, đoạn gần trạm dừng nghỉ được dựng bất hợp lý.