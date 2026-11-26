Hai bị can Tuấn "thần đèn" (trái) và Tuấn HD - Ảnh: Bộ Công an

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi, biệt danh Tuấn "thần đèn", thành viên góp vốn Công ty ALMA, chủ sở hữu Công ty Thuận Lợi) về ba tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và cưỡng đoạt tài sản.

Cùng với việc truy tố Tuấn "thần đèn" và 12 bị can, cáo trạng của viện kiểm sát cũng thống kê chi tiết những tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong tỏa và các khoản tiền mà các bị can, gia đình đã nộp khắc phục hậu quả trong quá trình giải quyết vụ án.

Vợ Tuấn "thần đèn" nộp tiền khắc phục hậu quả cho chồng

Theo phụ lục cáo trạng, từ tháng 8-2025 đến đầu tháng 11-2026, bà Nguyễn Thị Thanh (vợ Tuấn "thần đèn") đã nộp 7 khoản tiền với tổng số tiền hơn 25,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.

Cụ thể, hơn hai tháng sau khi Tuấn "thần đèn" bị bắt, ngày 13-8-2025, bà Thanh nộp 3 tỉ đồng. Đến ngày 25-8-2025, bà tiếp tục nộp thêm 3 tỉ đồng và ngày 18-9-2025 nộp thêm 6 tỉ đồng.

Tháng 5-2026, vợ Tuấn "thần đèn" nộp thêm 2 tỉ đồng, nâng tổng số tiền đã nộp khắc phục hậu quả cho chồng lên 14 tỉ đồng.

Đến ngày 2-11, một tuần trước khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng, bà Thanh tiếp tục nộp 3 khoản tiền với tổng số hơn 11,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả liên quan đến ba tội danh mà chồng bị truy tố.

Trong đó, 1 tỉ đồng được nộp khắc phục hậu quả đối với tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, hơn 7,83 tỉ đồng đối với tội cưỡng đoạt tài sản và 2,5 tỉ đồng đối với tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoản tiền hơn 7,83 tỉ đồng bằng toàn bộ giá trị lượng đất mà Tuấn "thần đèn" cùng đồng phạm bị cáo buộc cưỡng đoạt của Công ty DHT, doanh nghiệp có mỏ đất giáp ranh với mỏ Tượng Sơn của Công ty ALMA.

Mỏ đất tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa - nơi Tuấn "thần đèn" và đồng phạm đã thu lời bất chính hàng tỉ đồng - Ảnh: THÀNH NAM

Theo cáo trạng, mặc dù không có căn cứ xác định Công ty DHT khai thác sang mỏ đất của Công ty ALMA, Tuấn "thần đèn" và Trịnh Văn Tuấn (Tuấn HD) vẫn chỉ đạo cấp dưới dùng thủ đoạn ép buộc đại diện Công ty DHT phải bồi thường.

Từ yêu cầu bồi thường 3 tỉ đồng, sau nhiều lần gây sức ép, số tiền được giảm xuống còn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn "thần đèn" sau đó không đồng ý nhận khoản tiền này mà chỉ đạo cấp dưới chuyển sang phương án lấy đất của Công ty DHT.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn truy tố, Tuấn "thần đèn" đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đồng thời tác động gia đình nộp tiền khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Kê biên nhà đất ở Thanh Hóa, căn hộ tại Times City

Ngoài các khoản tiền gia đình Tuấn "thần đèn" đã nộp khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra còn kê biên ba bất động sản đứng tên vợ và hai vợ chồng bị can này.

Theo cáo trạng, ngày 27-8, cơ quan điều tra đã ra lệnh kê biên nhà đất có diện tích 461,7m² tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, sổ đỏ đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh.

Cùng ngày, cơ quan điều tra ra lệnh kê biên hai bất động sản đứng tên cả hai vợ chồng Tuấn "thần đèn".

Trong đó có nhà đất diện tích 1.625m² tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa. Bất động sản còn lại là căn hộ chung cư tại tòa Park 11, khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, Hà Nội.

Căn hộ tại Times City được Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cấp giấy chứng nhận vào ngày 23-4-2025, hơn một tháng trước thời điểm Tuấn "thần đèn" bị bắt.

Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra đã phong tỏa ba sổ tiết kiệm đứng tên vợ và mẹ của Trịnh Văn Tuấn (43 tuổi, biệt danh Tuấn HD, thành viên góp vốn Công ty ALMA).

Trong đó, hai sổ tiết kiệm đứng tên vợ Tuấn HD có số tiền gốc lần lượt là 1,7 tỉ đồng và 3 tỉ đồng. Sổ tiết kiệm đứng tên mẹ bị can này có số tiền gốc 4 tỉ đồng.

Tổng số tiền bị phong tỏa, bao gồm cả tiền lãi phát sinh được thống kê trong cáo trạng, là hơn 9,17 tỉ đồng.

13 bị can và gia đình đã nộp hơn 39,6 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Ngoài vợ Tuấn "thần đèn", vợ của hai bị can cùng góp vốn nhận chuyển nhượng Công ty ALMA là Tuấn HD và Trịnh Xuân Thành (44 tuổi, biệt danh Thành Tấn) cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả cho chồng.

Ngày 3-6-2025, một ngày sau khi Tuấn HD bị bắt, vợ bị can này đã nộp 5,5 tỉ đồng. Đến tháng 8-2026, nộp thêm 1,5 tỉ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục hậu quả lên 7 tỉ đồng.

Trong khi đó, vợ Thành Tấn đã nộp ba khoản tiền trong các tháng 6-2025, 8-2026 và 9-2026 với tổng số tiền 5 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ riêng vợ của ba bị can góp vốn vào Công ty ALMA đã nộp hơn 37,3 tỉ đồng khắc phục hậu quả cho chồng.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Tuấn "thần đèn", Tuấn HD và Thành Tấn thống nhất góp tổng số 8 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty ALMA, sau đó làm thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn.

Trong quá trình khai thác, ba bị can thống nhất chia lợi nhuận theo tỉ lệ Tuấn "thần đèn" hưởng 40%, Tuấn HD và Thành Tấn mỗi người hưởng 30%.

Từ tháng 7-2024 đến tháng 5-2025, Tuấn "thần đèn" được hưởng lợi 10 tỉ đồng, Tuấn HD và Thành mỗi người được hưởng 7 tỉ đồng.

Ngoài ba bị can trên, gia đình hai bị can Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Xuân Long mỗi gia đình đã nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Bị can Hoàng Văn Phú, người bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã nộp 660 triệu đồng, bằng toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của Tuấn HD.

Các bị can còn lại và gia đình đã nộp từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi bị can.

Viện kiểm sát xác định Tuấn "thần đèn" cùng đồng phạm đã khai thác trái phép hơn 1,2 triệu m³ đất tại hai mỏ ở Thanh Hóa, trị giá gần 100 tỉ đồng.

Ngoài ra, hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,5 tỉ đồng, hành vi cưỡng đoạt tài sản của Công ty DHT có giá trị hơn 7,8 tỉ đồng.

Tổng hậu quả của vụ án được cáo trạng xác định là hơn 109,8 tỉ đồng. Đến thời điểm ban hành cáo trạng, các bị can và gia đình đã nộp hơn 39,6 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Tuấn 'thần đèn' bị truy tố 3 tội, khai thác trái phép khoáng sản gần 100 tỉ đồng Tuấn 'thần đèn' cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức khai thác trái phép hơn 1,2 triệu m³ đất trị giá gần 100 tỉ đồng tại hai mỏ ở Thanh Hóa, đồng thời gây sức ép để cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp có mỏ đất liền kề.



