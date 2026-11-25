Tuấn "thần đèn" thời điểm bị bắt tạm giam - Ảnh: VTV

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi, biệt danh Tuấn "thần đèn", thành viên góp vốn Công ty ALMA, chủ sở hữu Công ty Thuận Lợi) về ba tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và cưỡng đoạt tài sản.

Cùng bị truy tố về ba tội danh trên với Tuấn "thần đèn" còn có Trịnh Văn Tuấn (43 tuổi, biệt danh Tuấn HD), Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Xuân Long (biệt danh Long Pheo).

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tổng cộng 13 bị can, chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử.

Khai thác trái phép hơn 1,2 triệu m³ đất tại hai mỏ ở Thanh Hóa

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Tuấn "thần đèn", Tuấn HD và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp tổng số 8 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Tuấn "thần đèn" và Thành giao Tuấn HD thực hiện các thủ tục để công ty được cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn, Thanh Hóa.

Tháng 10-2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất này với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Tháng 7-2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA khai thác mỏ đất Tượng Sơn với trữ lượng hơn 1,6 triệu m³, thời hạn khai thác hơn 5 năm. Trong hai năm đầu, công suất khai thác được cấp phép là 400.000m³ mỗi năm.

Sau khi được cấp giấy phép, Công ty ALMA bắt đầu khai thác đất tại mỏ Tượng Sơn. Thành nhất trí để Tuấn "thần đèn" và Tuấn HD trực tiếp chỉ đạo, hằng tháng thông báo kết quả hoạt động khai thác cho mình, cáo trạng nêu.

Tuấn "thần đèn" và Tuấn HD giao Nguyễn Xuân Long (cháu gọi Tuấn "thần đèn" là chú ruột) làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nguyễn Mạnh Cường (cháu gọi Tuấn "thần đèn" là cậu ruột) được giao điều hành các hoạt động tại mỏ, bổ nhiệm Lê Ngọc Tùng làm giám đốc mỏ.

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét nhà riêng của Tuấn "thần đèn" thời điểm năm 2023 - Ảnh: Người dân cung cấp

Quá trình khai thác, mặc dù được cấp dưới báo cáo việc khai thác vượt công suất, Tuấn "thần đèn" và Tuấn HD vẫn chỉ đạo tiếp tục cho khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi ranh giới mỏ.

Đáng chú ý, tháng 2-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa mới có văn bản chấp thuận chủ trương nâng công suất khai thác mỏ nhưng chưa phê duyệt điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.

Đến tháng 3-2025, khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý các hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn Thanh Hóa, Tuấn "thần đèn", Tuấn HD và Thành bàn bạc lập hợp đồng giả cách để chuyển nhượng cổ phần của mình tại Công ty ALMA cho các cá nhân quen biết.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, các bị can thực tế vẫn điều hành và hưởng lợi từ hoạt động khai thác đất tại mỏ Tượng Sơn.

Cơ quan tố tụng xác định tại mỏ đất này, Công ty ALMA đã khai thác ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép và vượt công suất với tổng khối lượng hơn 169.000m³ đất, trị giá hơn 14,4 tỉ đồng.

Tuấn "thần đèn" được hưởng lợi 10 tỉ đồng từ hoạt động khai thác tại mỏ Tượng Sơn, Tuấn HD và Thành mỗi người được hưởng 7 tỉ đồng.

Ngoài Công ty ALMA, Tuấn "thần đèn" còn bị cáo buộc là chủ sở hữu thực tế 100% vốn của Công ty Thuận Lợi, trực tiếp điều hành, quyết định mọi hoạt động và hưởng toàn bộ lợi ích từ công ty này.

Cáo trạng xác định từ tháng 11-2023 đến tháng 5-2025, tại mỏ đất xã Hợp Lý, Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác vượt độ sâu, công suất, trữ lượng và ranh giới mỏ.

Tổng khối lượng đất khai thác trái phép tại mỏ này là hơn 1 triệu m³, trị giá hơn 85 tỉ đồng.

Ép doanh nghiệp bồi thường 3 tỉ đồng bất thành, Tuấn "thần đèn" chỉ đạo lấy đất

Ngoài hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Tuấn "thần đèn" và đồng phạm còn bị cáo buộc cưỡng đoạt tài sản của Công ty DHT, doanh nghiệp có mỏ đất giáp ranh với mỏ Tượng Sơn của Công ty ALMA.

Tháng 8-2024, trong quá trình khai thác đất, mặc dù không có căn cứ xác định nhưng cấp dưới vẫn báo cáo với Tuấn "thần đèn" việc Công ty DHT đã khai thác sang diện tích đất được cấp phép cho Công ty ALMA.

Tuấn "thần đèn" chỉ đạo cấp dưới liên hệ với ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty DHT, để yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, ông Thịnh không đồng ý.

Sau đó, Tuấn "thần đèn" yêu cầu cấp dưới đến làm việc với Công ty DHT.

Ngày 22-8-2024, Tuấn HD cùng Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Tùng và khoảng 8-10 người đi trên ba ô tô đến bãi tắm của Công ty DHT, ép buộc ông Thịnh cùng đi đo hiện trạng thực tế tại mỏ.

Theo cáo trạng, khi lập biên bản kiểm tra thực địa, mặc dù ông Trần Công Văn (khi đó là Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn) và ông Hoàng Văn Thịnh đã có ý kiến về việc Công ty DHT từng bị xử phạt vi phạm hành chính, Tuấn HD vẫn ghi vào biên bản nội dung doanh nghiệp này khai thác lấn sang mỏ đất của Công ty ALMA với diện tích khoảng 1.822m².

Do bị sức ép từ phía người của Tuấn "thần đèn" và thấy ông Trần Công Văn đã ký biên bản kiểm tra thực địa nên ông Thịnh buộc phải ký vào biên bản này, cáo trạng nêu.

Sau khi ký biên bản, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long và Tuấn HD yêu cầu Công ty DHT phải trả cho Công ty ALMA số tiền 3 tỉ đồng nhưng ông Thịnh không đồng ý.

Trong thời gian tiếp theo, cấp dưới của Tuấn "thần đèn" nhiều lần gặp hoặc gọi điện thoại gây sức ép, buộc ông Thịnh phải trả tiền.

Sau đó, số tiền được hạ xuống còn 700 triệu đồng. Ông Thịnh đã chuẩn bị tiền nhưng muốn việc giao nhận được thực hiện tại trụ sở UBND xã và phải ký biên bản.

Theo cáo trạng, Tuấn "thần đèn" không đồng ý nhận 700 triệu đồng mà chỉ đạo cấp dưới chuyển sang phương án lấy đất của Công ty DHT.

Mặc dù biết Công ty ALMA đang khai thác đất tại mỏ của mình, ông Thịnh và vợ là bà Đậu Thị Hương không dám phản kháng, không dám tố cáo Tuấn "thần đèn" và đồng phạm do bị đe dọa, gây sức ép.

Sau khi Tuấn "thần đèn" bị bắt, vợ chồng ông Thịnh mới làm đơn tố giác.

Cơ quan tố tụng xác định nhóm Tuấn "thần đèn" đã cưỡng đoạt của Công ty DHT hơn 96.500m³ đất ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 7,8 tỉ đồng.

Trong giai đoạn truy tố, Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đồng thời tác động gia đình nộp tiền khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, cáo trạng nêu.

Để ngoài sổ sách hơn 78.000m³ đất, gây thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng Theo cáo trạng, Tuấn "thần đèn" và Tuấn HD chỉ đạo cấp dưới xuất hóa đơn ghi khối lượng đất hoặc giá bán thấp hơn thực tế. Đối với khách hàng không lấy hóa đơn, Công ty ALMA không ghi nhận khối lượng đất đã bán vào sổ sách kế toán. Số tiền chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn là hơn 7,6 tỉ đồng. Công ty còn để ngoài sổ sách, không kê khai thuế đối với hơn 78.000m³ đất. Hành vi vi phạm quy định về kế toán của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,5 tỉ đồng. Theo cáo trạng, tổng hậu quả của vụ án là hơn 109,8 tỉ đồng, các bị can và gia đình đã nộp hơn 39,6 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra đã kê biên ba bất động sản của Tuấn "thần đèn" và phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm của Tuấn HD với tổng số tiền 9,17 tỉ đồng.