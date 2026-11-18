Các bị can liên quan đến vụ án bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra của đơn vị vừa làm rõ hoạt động của website xem phim trực tuyến có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn có tên miền “ophim17.cc”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2022, L.V.S. (31 tuổi, ngụ tại Quảng Ninh) được một người Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý, vận hành website xem phim “ophim17.cc”, với tiền công lên đến 100-150 triệu đồng mỗi tháng.

Người Trung Quốc này cấp quyền quản trị cho S. đối với nhiều tên miền, hàng chục máy chủ tại nước ngoài cùng mã nguồn của các tài nguyên.

Từ những công cụ này, S. chỉnh sửa mã nguồn, triển khai website “ophim17.cc” lên mạng. Để vận hành website, S. đã thuê thêm 6 người tại nhiều tỉnh thành khác nhau, tổ chức theo mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo từ đối tượng nước ngoài.

Hoạt động vi phạm được triển khai thông qua nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ tìm kiếm, thu thập nguồn phim trên Internet đến dịch phụ đề, đưa dữ liệu lên hệ thống để cung cấp cho người xem.

Dữ liệu phim được nhóm đối tượng tải về từ nhiều nguồn khác nhau, từ các dịch vụ chiếu phim trực tuyến hợp pháp đến các nguồn chia sẻ phim bất hợp pháp trên không gian mạng.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã xây dựng được kho phim có cơ sở dữ liệu khổng lồ, với hơn 35.000 bộ phim, tổng số hơn 420.000 tệp dữ liệu, từ phim lẻ đến phim bộ, đầy đủ các thể loại, của nhiều quốc gia khác nhau.

Đặc biệt, website này không chỉ cung cấp cho người xem mà còn chia sẻ nguồn dữ liệu cho hàng ngàn website khác khai thác, phát tán phim trái phép. Số tiền mà nhóm đối tượng trong nước đã nhận từ đối tượng nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống đến nay đã lên đến trên 6 tỉ đồng.

Sau thời gian xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung phối hợp thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ phương thức, quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân liên quan.

Đến nay, website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ đã bị vô hiệu hóa, chấm dứt hoạt động đăng tải và cung cấp phim trái phép.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can L.V.S. và N.T.G. về hành vi “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.