Nhóm phát tán phim lậu dùng tiền thu từ quảng cáo để mua nhiều xe sang, nhà đất

Các bị can: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh (hàng trên, từ trái qua) và Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy (hàng dưới, từ trái qua) - Ảnh: CA

Ngày 30-10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Minh Khoa (38 tuổi, phó tổng giám đốc Công ty TNHH Pixes Perfect) cùng 6 đồng phạm trong đường dây sao chép, phát trái phép hàng chục nghìn bộ phim trên Internet để thu tiền quảng cáo.

Trong đó, Khoa cùng Nguyễn Trung Anh (33 tuổi), Nguyễn Hoàng Thanh (37 tuổi) và Nguyễn Đình Xuân (33 tuổi) bị truy tố về hai tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền.

Ba bị can Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy và Nguyễn Phước Toàn bị truy tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Liên tục đổi xe sang, mua nhà đất tiền tỉ, nhờ người thân đứng tên

Theo cáo trạng, từ nguồn tiền thu lợi bất chính qua các website chiếu phim lậu, Nguyễn Đình Minh Khoa liên tục mua bán, đổi sang nhiều dòng xe sang, đồng thời mua đất tại Lâm Đồng.

Tháng 1-2022, Khoa sử dụng hơn 7,48 tỉ đồng mua chiếc Porsche Panamera, để vợ là Lý Lệ Anh đứng tên sở hữu.

Sau đó, Khoa bán chiếc Porsche với giá 5 tỉ đồng. Đến tháng 4-2024, bị can dùng toàn bộ số tiền bán xe cùng hơn 6,37 tỉ đồng từ việc bán tiền điện tử USDT để mua chiếc Mercedes G63, tiếp tục để vợ đứng tên.

Chưa dừng lại, Khoa bán chiếc Mercedes G63 được 8,5 tỉ đồng. Năm 2026, bị can lấy số tiền này cộng thêm 4,4 tỉ đồng từ việc bán USDT để mua chiếc Land Rover Autobiography LWB, cũng đứng tên vợ.

Ngoài ba chiếc xe sang trên, Khoa còn mua ô tô GAC M8 trị giá 1,9 tỉ đồng và hai thửa đất tại Lâm Đồng với tổng giá trị 4,3 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Cơ quan tố tụng xác định Khoa đã sử dụng tổng cộng hơn 24,45 tỉ đồng có nguồn gốc từ việc bán USDT để mua tài sản.

Không riêng Khoa, các thành viên chủ chốt khác trong đường dây cũng dùng tiền thu lợi bất chính để mua hàng loạt ô tô, nhà đất.

Bị can Nguyễn Đình Xuân bị cáo buộc sử dụng 10,6 tỉ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua hai chiếc Mercedes và một căn hộ tại Hà Nội.

Trong đó, chiếc Mercedes GLS 450 có giá 6 tỉ đồng, Mercedes C300 giá 1,9 tỉ đồng và căn hộ tại Hà Đông trị giá 2,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tháng 2-2026, do lo ngại hành vi phạm tội bị phát hiện, Xuân đã nhờ bố đẻ rồi chị gái đứng tên chiếc Mercedes C300, đồng thời thay đổi biển kiểm soát.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thanh sử dụng 7,6 tỉ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua nhà và nhiều ô tô.

Năm 2021, Thanh mua căn nhà tại Hà Đông với giá 7,2 tỉ đồng, trong đó có 3,2 tỉ đồng từ tiền bán USDT.

Từ năm 2022 đến 2025, bị can này tiếp tục mua bán nhiều dòng xe như Ford Mustang, BMW Z4, Audi A7, Dodge Challenger và Kia Carnival HEV.

Còn Nguyễn Trung Anh sử dụng 6,85 tỉ đồng để mua một chiếc Porsche đứng tên mình. Đến tháng 2-2026, do lo ngại bị phát hiện, Trung Anh nhờ chị gái đứng tên sở hữu chiếc xe.

Sao chép trái phép 33.500 bộ phim, thu hơn 315 tỉ đồng quảng cáo

Theo cáo trạng, đường dây chiếu phim lậu có doanh thu hàng trăm tỉ đồng này bắt đầu từ ý tưởng của Nguyễn Đình Minh Khoa vào đầu năm 2019.

Thời điểm đó, Khoa nhận thấy nhiều website chiếu phim không có bản quyền trên Internet có giao diện chưa thuận tiện cho người xem nên nảy sinh ý định xây dựng hệ thống riêng để kiếm tiền quảng cáo.

Khoa bàn bạc với Nguyễn Trung Anh, sau đó rủ thêm Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân cùng tham gia.

Nhóm này tổ chức sao chép, phát miễn phí phim truyền hình, phim chiếu rạp và phim hoạt hình (anime) khi chưa được chủ sở hữu bản quyền cho phép, nhằm thu hút lượng lớn người xem.

Viện kiểm sát cáo buộc Khoa giữ vai trò khởi xướng, trực tiếp mua hơn 100 tên miền, thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để đưa các website lên vị trí dễ tìm thấy trên Internet.

Để kiếm tiền, Khoa liên hệ với nền tảng quảng cáo Propeller Ads, nhận mã quảng cáo rồi đưa lên các website chiếu phim lậu.

Mỗi khi người dùng truy cập xem phim, các cửa sổ quảng cáo tự động xuất hiện. Lượng người xem càng lớn, số tiền quảng cáo nhóm Khoa nhận được càng nhiều.

Trong đường dây, Trung Anh chịu trách nhiệm thuê máy chủ, quản lý hệ thống lưu trữ và truyền phát phim, đồng thời tổ chức nhân viên sao chép phim từ các nguồn trên Internet.

Xuân phụ trách lập trình, vận hành và bảo trì website. Thanh thiết kế giao diện, theo dõi chi phí và phân chia lợi nhuận quảng cáo.

Để duy trì hệ thống, nhóm Khoa chi khoảng 70.000 USDT mỗi tháng, tương đương 1,68 tỉ đồng, cho máy chủ. Ngoài ra còn có chi phí văn phòng, lương nhân viên và các khoản khác khoảng 1,3 tỉ đồng/tháng.

Trong quá trình hoạt động, các website nhiều lần bị Google cảnh báo vi phạm bản quyền theo cơ chế DMCA. Tuy nhiên, nhóm bị can liên tục thay đổi địa chỉ website để tiếp tục chiếu phim, thu tiền quảng cáo.

Cáo trạng xác định từ giữa năm 2019 đến tháng 3-2026, nhóm này đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình và 7.500 bộ phim hoạt hình, phát trên hệ thống website nhằm thu hút người xem.

Thông qua nền tảng Propeller Ads, các bị can thu tổng cộng 12,85 triệu USDT, tương đương khoảng 315,3 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Sau khi trừ chi phí, số tiền còn lại được chia cho bốn thành viên chủ chốt. Trong đó, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi bất chính 50 tỉ đồng, riêng Thanh hưởng hơn 51,3 tỉ đồng.

Ba bị can giúp sức gồm Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy và Nguyễn Phước Toàn lần lượt hưởng lợi hơn 3,74 tỉ đồng, 1,77 tỉ đồng và hơn 418 triệu đồng.

Tiền quảng cáo qua nhiều ví điện tử rồi thành xe sang, nhà đất

Không chỉ bị cáo buộc xâm phạm bản quyền, bốn thành viên chủ chốt còn bị truy tố về hành vi rửa tiền liên quan đến khoản thu từ các website chiếu phim lậu.

Theo cáo trạng, tiền quảng cáo được thanh toán bằng đồng USDT. Sau khi nhận tiền, các bị can chuyển qua nhiều ví điện tử, bán hoặc quy đổi thành tiền Việt Nam, đưa vào các tài khoản ngân hàng cá nhân.

Đáng chú ý, Khoa chuyển USDT sang ví MetaMask của Nguyễn Phước Toàn, yêu cầu Toàn bán rồi nhận tiền vào tài khoản cá nhân hoặc chuyển cho Đoàn Công Thiện, lái xe của Khoa, trước khi chuyển lại cho Khoa.

Nguyễn Hoàng Thanh cũng chuyển USDT qua nhiều ví điện tử khác nhau, sau đó bán, quy đổi thành tiền Việt Nam hoặc chuyển cho các thành viên trong nhóm.

Cơ quan tố tụng cáo buộc việc chuyển tiền qua nhiều ví điện tử, tài khoản cá nhân và sử dụng tiền mua ô tô, bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.