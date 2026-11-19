Lễ ra mắt VNPT AI Gateway Wi-Fi 8

Bộ phát Wi-Fi "nghe hiểu" tiếng Việt, tự bảo mật

Theo VNPT, thiết bị được phát triển trên nền tảng công nghệ Qualcomm, sở hữu cấu hình kết nối thế hệ mới gồm: đường truyền quang XGS-PON 10Gbps, Wi-Fi 8 ba băng tần đạt tốc độ tối đa 22Gbps và cổng mạng nội bộ LAN Ethernet 10Gbps. Đi kèm là năng lực xử lý AI tại biên (Edge AI) đạt 10 nghìn tỉ phép tính mỗi giây.

Khác với thiết bị truyền thống chủ yếu đảm nhiệm việc kết nối Internet và phát Wi-Fi, VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 được phát triển như một nền tảng kết nối thông minh.

Thiết bị không chỉ cung cấp đường truyền tốc độ cao mà còn nhận biết, phân tích, chủ động tối ưu hoạt động mạng và tương tác trực tiếp với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) được xử lý ngay trên thiết bị tại nhà khách hàng, góp phần giảm độ trễ, hạn chế truyền dữ liệu ra ngoài và giảm phụ thuộc vào kết nối tới hệ thống điện toán đám mây.

Điểm nhấn của sản phẩm là sự kết hợp giữa màn hình cảm ứng và tính năng tương tác bằng giọng nói. Nhờ mô hình ngôn ngữ lớn 4 tỉ tham số tích hợp sẵn, bộ phát có thể hiểu yêu cầu bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, sau đó phản hồi thông tin và thực hiện tác vụ trực tiếp trên màn hình LCD hoặc qua giao diện điện thoại, máy tính.

Người dùng có thể kiểm tra tình trạng kết nối Internet, Wi-Fi, thay đổi thiết lập mạng bằng giọng nói, thay vì phải tìm vào các giao diện cấu hình phức tạp.

Lợi ích với người dùng được thể hiện qua nhiều tính năng cụ thể:

- Quản lý mạng dễ dàng: Người dùng kiểm tra, điều khiển mạng bằng giọng nói hoặc màn hình cảm ứng, đồng thời theo dõi tổng quan tình trạng và hiệu quả sử dụng mạng.

- Kết nối ổn định: Tính năng tối ưu chất lượng dịch vụ mạng bằng AI (AI-QoS) nhận diện ứng dụng, dịch vụ và tự động tối ưu tài nguyên mạng, ưu tiên các nhu cầu quan trọng như họp trực tuyến, xem video, chơi game.

- Tăng cường an ninh mạng: Tính năng bảo mật tích hợp AI (AI-Security) nhận diện thiết bị kết nối, thiết lập quyền truy cập phù hợp, phát hiện dấu hiệu kết nối bất thường để cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn.

- Tiện ích cho gia đình: Phụ huynh có thể thiết lập thời gian và kiểm soát truy cập Internet của trẻ em (Parental Control); đồng thời kiểm tra, điều khiển các thiết bị nhà thông minh (Smart Home) bằng giọng nói.

Làm chủ công nghệ AI trên thiết bị đầu cuối

Đại diện VNPT cho biết, thông qua Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm (VQEC), quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở tích hợp sản phẩm mà còn mở rộng sang nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công nghệ mới ngay từ giai đoạn đầu.

Đặc biệt, tập đoàn đã được tiếp cận sớm nền tảng công nghệ Wi-Fi 8 của Qualcomm, trước khi công nghệ này chính thức được thương mại hóa, qua đó chủ động nghiên cứu, phát triển.

Đồng thời, sản phẩm được phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ AI tại thiết bị biên (Edge AI) của VNPT, bao gồm phần mềm thiết bị, công cụ phát triển và các năng lực trí tuệ nhân tạo (AI), có thể kế thừa, tái sử dụng và mở rộng trên nhiều dòng thiết bị mạng.

Cách tiếp cận này giúp tập đoàn từng bước làm chủ công nghệ, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, đồng thời tạo nền tảng phát triển các dịch vụ mạng thông minh. Đây cũng là bước chuẩn bị năng lực công nghệ cho xu hướng mạng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và tiến tới 6G trong tương lai.

Trải nghiệm các tính năng của VNPT AI Gateway Wi-Fi 8

Phát biểu tại lễ ra mắt thiết bị, ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tập đoàn định hướng phát triển Hybrid AI - mô hình kết hợp năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud) với khả năng xử lý trực tiếp tại thiết bị biên (Edge AI) nhằm giảm độ trễ, tăng cường bảo vệ dữ liệu và đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tế.

VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 là kết quả cụ thể của định hướng này, mở rộng vai trò của thiết bị từ cung cấp kết nối sang hỗ trợ phân tích, tối ưu chất lượng dịch vụ và các ứng dụng thông minh tại biên mạng.

Đây cũng là một trong những bước đi nhằm cụ thể hóa định hướng của tập đoàn là chuyển đổi từ nhà khai thác viễn thông truyền thống (Telco) thành tập đoàn công nghệ (Techco), lấy việc làm chủ công nghệ cốt lõi để phát triển sản phẩm và tạo giá trị thiết thực cho khách hàng làm trọng tâm.

Thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục phối hợp với Qualcomm phát triển các nền tảng trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại các thiết bị biên (Edge AI); thúc đẩy thử nghiệm và ứng dụng vào hạ tầng, dịch vụ của tập đoàn, từng bước thương mại hóa tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.