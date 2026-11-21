Tượng của cố soạn giả - NSND Viễn Châu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Người dân địa phương dâng hương cố soạn giả - NSND Viễn Châu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG





Tối 21-11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu tại xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - nhấn mạnh sự nghiệp và những giá trị nghệ thuật mà soạn giả - NSND Viễn Châu để lại không chỉ góp phần làm rạng danh nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử Nam Bộ mà còn là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long.

Tên tuổi và những tác phẩm của ông được trân trọng, gìn giữ và phát huy, tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhằm tri ân những đóng góp của cố soạn giả - NSND Viễn Châu, năm 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) đã tạo quỹ đất rộng 11.300m² tại quê hương ông, đồng thời vận động, gây quỹ xây dựng công trình.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 70 tỉ đồng, trong đó 60 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và 10 tỉ đồng từ ngân sách. Sau hai năm triển khai, công trình hoàn thành với các hạng mục chính gồm sân lễ hội, nhà biểu diễn, không gian trưng bày, khu giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương cùng các hạng mục cảnh quan, dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Khu lưu niệm là nơi tri ân cố soạn giả - NSND Viễn Châu, giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của ông, đồng thời tạo không gian để công chúng tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương. Qua đó, Vĩnh Long có thêm một địa chỉ giới thiệu di sản văn hóa của quê hương đến với du khách.

Tỉnh Vĩnh Long cũng mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, đóng góp tư liệu, hiện vật và tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu tại Khu lưu niệm, góp phần gìn giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ những giá trị đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ.

Soạn giả - NSND Viễn Châu, tên thật Huỳnh Trí Bá (1924-2016), sinh ra và lớn lên tại vùng đất Đôn Châu.

Với tài năng và sức sáng tạo, ông có nhiều đóng góp trong việc cải tiến, phát triển bài ca vọng cổ, đặc biệt là sáng tạo hình thức kết hợp giữa tân nhạc và vọng cổ, hình thành thể loại tân cổ giao duyên, tạo bước phát triển mới cho nghệ thuật cải lương.

Với nghệ danh Viễn Châu, ông sáng tác hơn 2.000 bài ca vọng cổ và trên 50 vở cải lương, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Chuyện tình Lan và Điệp, Tình Mẫu tử, Tình anh bán chiếu, Sầu vương ý nhạc, Ông lão chèo đò...

Ông còn có công đào tạo, dìu dắt và sáng tác nhiều tác phẩm phù hợp với sở trường của từng nghệ sĩ, góp phần tạo dựng tên tuổi cho nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như Út Trà Ôn, Thành Được, Minh Cảnh, Minh Vương, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ...

Với những cống hiến bền bỉ, to lớn cho nghệ thuật nước nhà, ông được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1988, Nghệ sĩ nhân dân năm 2012 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014 vì những đóng góp xuất sắc đối với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Khu lưu niệm của soạn giả - NSND Viễn Châu đặt tại vùng đất Đôn Châu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lễ khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Công trình có vốn đầu tư 70 tỉ đồng với nhiều hạng mục - Ảnh: HOÀI THƯƠNG