Vĩnh Long chính thức sử dụng logo mới, có ngọn đuốc Đồng Khởi

Biểu trưng mới của tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: KHẮC TÂM

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - vừa ký thông báo về việc sử dụng biểu trưng (logo) mới của tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, biểu trưng tỉnh Vĩnh Long được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa các giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, con người và đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long; thể hiện sự kế thừa, gắn kết và khát vọng phát triển của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn mới.

Trung tâm biểu trưng là chữ "VL", viết tắt tên Vĩnh Long, được cách điệu thành hình cánh chim vươn cao, thể hiện sức sống, tinh thần năng động và khát vọng vươn lên. Đường nét thiết kế cách điệu không gian đồng bằng, sông nước đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long. Chi tiết "VL" được thiết kế bằng những nét dùng chung nhằm làm tinh giản bố cục, gây ấn tượng ở trung tâm.

Hình tượng ngọn đuốc lá dừa thể hiện tinh thần "Đồng Khởi" - đồng lòng, đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa, biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí quật khởi và truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Hình tượng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi sao và hoa sen, kết hợp với Văn Thánh Miếu, thể hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần hiếu học hiện thân của vùng đất địa linh nhân kiệt tỉnh Vĩnh Long.

Phần dưới biểu trưng là 6 bánh răng chuyển động, thể hiện tinh thần lao động, sản xuất, sự vận động không ngừng và khát vọng phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hướng đến xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng văn minh, hiện đại.

Tổng thể biểu trưng được thể hiện trong hình tròn đại diện cho sự trọn vẹn, vĩnh cửu, thống nhất, tạo cảm giác hài hòa, gắn kết và bền vững thân thiện với môi trường, biểu tượng của niềm tin và lòng trung thành.

Thiết kế có tính hiện đại, cô đọng, đồng thời kế thừa một số đường nét nhận diện của biểu trưng Vĩnh Long trước đây, tạo sự tiếp nối giữa truyền thống và phát triển.

Biểu trưng sử dụng màu xanh lá cây trên nền trắng, gợi sức sống, sự trù phú, sung túc, may mắn và phát đạt, định hướng phát triển xanh, bền vững; đồng thời, bảo đảm tính nhận diện, rõ nét khi phóng to, thu nhỏ và thuận lợi khi ứng dụng trên nhiều chất liệu, hình thức khác nhau.

Phương án thiết kế có tính khái quát, thể hiện được những giá trị đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long trong không gian phát triển mới; bảo đảm sự hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc địa phương và yêu cầu hội nhập, phù hợp với định hướng xây dựng hình ảnh tỉnh Vĩnh Long năng động, phát triển, giàu bản sắc văn hóa, có vị thế ngày càng cao trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.