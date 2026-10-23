Quốc Học Huế - ngôi trường nơi Bác Hồ từng theo học tròn 130 tuổi

Lãnh đạo TP Huế, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba nhân kỷ niệm 130 năm thành lập trường - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Ngày 23-10, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập với chủ đề "Quốc Học - Huế, 130 năm xây dựng và phát triển", kết hợp đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba.

Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh và học sinh nhìn lại chặng đường phát triển của nhà trường, tri ân những người đã góp sức xây dựng ngôi trường có bề dày lịch sử của cố đô.

Trải qua 130 năm, ngôi trường bên dòng sông Hương đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho quê hương và đất nước.

Những giá trị về tri thức, nhân cách, tình thầy trò và tinh thần cống hiến tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm là chương trình nghệ thuật "Quốc Học Huế, 130 năm một dòng chảy", diễn ra tối 23-10.

Chương trình tái hiện những dấu ấn nổi bật trong hành trình hình thành, xây dựng và phát triển của trường, đồng thời thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ học sinh.

Cổng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Trong ngày 23-10, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu như khai mạc gian hàng lưu niệm, cuộc thi rung chuông vàng "Dấu ấn 130 năm Quốc Học - Huế", chương trình "Hát giữa sân trường" và chung kết giải thể thao giao lưu.

Trước đó, trường tổ chức đón tiếp các thế hệ cựu giáo viên, học sinh, triển lãm chuyên đề "Quốc Học - Huế, 130 năm xây dựng và phát triển", triển lãm tác phẩm "Quốc Học trong tôi là…" và hội trại "Trạm dừng chân QH 130".

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập trường tiếp tục với hội thảo "Xây dựng cơ chế tạo nguồn học sinh xuất sắc cho Trường THPT chuyên Quốc Học Huế ở bậc THCS" và ngày hội trải nghiệm các môn chuyên dành cho học sinh THCS.

Được xây dựng năm 1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái, trường ban đầu mang tên "Pháp tự Quốc học Trường môn", thường gọi là Trường Quốc Học. Sau nhiều lần thay đổi tên qua các thời kỳ, từ năm 1956, trường trở lại với tên gọi Quốc Học.

Tọa lạc trên đường Lê Lợi, giữa trung tâm TP Huế và cạnh dòng sông Hương thơ mộng, trường nổi bật với kiến trúc mang phong cách Pháp, gắn liền với hình ảnh và niềm tự hào của người dân cố đô.

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế cũng là nơi từng học tập của nhiều người có ảnh hưởng trong lịch sử Việt Nam, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Trần Phú…

Ngôi trường cũng lập kỷ lục là trường phổ thông có nhiều thí sinh nhất bước vào trận chung kết năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia với 8 thí sinh (trong đó có 3 thí sinh giành vòng nguyệt quế quán quân).

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Ngay từ những ngày đầu thành lập, chương trình giảng dạy của trường đã sử dụng tiếng Việt và tiếng Pháp. Qua nhiều thế hệ, nhà trường tiếp tục xây dựng truyền thống dạy tốt, học tốt, góp phần đào tạo nhiều học sinh có thành tích nổi bật.

Kỷ niệm 130 năm thành lập không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế mà còn là cơ hội để các thế hệ trở về mái trường xưa, gặp gỡ, chia sẻ kỷ niệm và tiếp nối những giá trị truyền thống.

Mời bạn đọc cùng ngắm ngôi trường Quốc Học 130 tuổi bên bờ sông Hương:

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế lung linh về đêm - Ảnh: NGUYỄN TẤN ANH PHONG

Khuôn viên bên trong Trường THPT chuyên Quốc Học Huế - Ảnh: NHẬT LINH

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia" luôn được thầy cô của ngôi trường lấy làm kim chỉ nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước - Ảnh: NHẬT LINH

Bên trong dãy hành lang phòng học của ngôi trường. Đây là một trong số công trình tòa nhà còn mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Một nhóm cựu học sinh của trường về thăm lại lớp học xưa nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập - Ảnh: NHẬT LINH

Khách du lịch chụp hình lưu niệm trước cổng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Hai bạn trẻ chụp hình lưu niệm trước khuôn viên của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế - ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh xứ Huế - Ảnh: NHẬT LINH



