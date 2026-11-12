Vietnam Airlines chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho sân bay Long Thành

Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) có nhu cầu tuyển các vị trí chuyên viên trực ban điều hành, chuyên viên dịch vụ hành khách và chuyên viên dịch vụ sân đỗ - trên không, cùng các vị trí nghiệp vụ hỗ trợ - Ảnh: VNA

Chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao

Vietnam Airlines đang tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Riêng Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) có nhu cầu tuyển chuyên viên trực ban điều hành, dịch vụ hành khách, dịch vụ sân đỗ - trên không và các vị trí nghiệp vụ hỗ trợ.

Hãng chú trọng tuyển chọn nhân sự có chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng phù hợp thông qua quy trình đánh giá nhiều vòng. Ứng viên có kinh nghiệm hàng không được ưu tiên, đồng thời được tạo điều kiện đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Công tác tuyển chọn hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có khả năng ứng dụng công nghệ, phối hợp đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, dịch vụ quốc tế.

Ở lĩnh vực kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, đã bắt đầu tuyển nhân sự phục vụ hoạt động tại Long Thành từ năm 2025. Tính đến ngày 31-10-2026, công ty đã tuyển dụng và tiếp nhận 109 lao động, gồm kỹ sư, thợ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, nhân sự phụ trách nội thất, cấu trúc và kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu.

Công tác tuyển chọn hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có khả năng ứng dụng công nghệ, phối hợp đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, dịch vụ quốc tế - Ảnh: VNA

Theo kế hoạch, trong tháng 11-2026, VAECO tiếp nhận thêm 35 kỹ sư, thợ kỹ thuật đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản về máy bay. Ngoài ra, 28 kỹ sư, thợ kỹ thuật đang được đào tạo, dự kiến tiếp nhận vào tháng 4-2027. Công ty cũng lên kế hoạch đào tạo cơ bản về cấu trúc từ tháng 12-2026 cho 19 nhân sự mới tuyển dụng.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) đã tuyển dụng và đưa nhân sự vào đào tạo từ tháng 10-2025. Các vị trí gồm giao nhận, vận chuyển, kho, kiểm soát an ninh, đầu bếp và nhân viên bếp. Đơn vị tiếp tục bổ sung nhân lực cho các khâu điều độ, kho và chế biến suất ăn để phục vụ kế hoạch khai thác tại Long Thành.

Công tác chuẩn bị nhân lực được Vietnam Airlines triển khai theo từng lĩnh vực chuyên môn, kết hợp tuyển chọn, đào tạo và phát triển năng lực. Điều này hướng tới xây dựng đội ngũ chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và có khả năng phối hợp đồng bộ trong hoạt động khai thác tại Long Thành.

Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Đặng Anh Tuấn cho biết: "Với Vietnam Airlines, chuẩn bị cho Long Thành trước hết là chuẩn bị con người. Chúng tôi không chỉ hướng tới một đội ngũ đáp ứng yêu cầu khai thác giai đoạn đầu, mà còn xây dựng lực lượng có khả năng làm chủ công nghệ, quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, đủ năng lực đồng hành cùng sự phát triển của Long Thành trong dài hạn".

Hướng tới trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế

Chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực cho sân bay Long Thành gắn với định hướng phát triển dài hạn của Vietnam Airlines. Trong đó con người, công nghệ và kỹ thuật được xác định là những yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh.

Long Thành được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế quan trọng của Việt Nam. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đang đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành và sắp tới là sân bay Gia Bình cùng một số cảng hàng không khác.

Bên cạnh đó, hãng cũng nghiên cứu tổ chức lại hệ thống sản phẩm, mạng đường bay và phương thức khai thác nhằm nâng cao năng lực kết nối quốc tế.

Công nghệ và kỹ thuật được xác định là những yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines - Ảnh: VNA

Vietnam Airlines định hướng mở rộng mạng đường bay quốc tế, tăng cường kết nối các đường bay dài đến châu Âu, châu Úc với mạng bay khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, Trung Quốc và Ấn Độ. Qua đó, hãng bay này hướng tới nâng cao năng lực trung chuyển, thu hút khách nối chuyến và góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Ở lĩnh vực hàng hóa, hãng tập trung đầu tư hai nhà ga hàng hóa thông thường và chuyển phát nhanh tại Long Thành. Các kế hoạch khác gồm phát triển đội tàu bay chở hàng chuyên dụng, nghiên cứu liên doanh vận tải hàng hóa và thành lập hãng hàng không chuyên vận tải hàng hóa.

Vietnam Airlines cũng định hướng phát triển các dịch vụ hỗ trợ khai thác tại sân bay, gồm bảo dưỡng tàu bay, phục vụ mặt đất và cung ứng suất ăn. Trong lĩnh vực kỹ thuật, hãng đặt mục tiêu xây dựng trung tâm bảo dưỡng tàu bay quy mô lớn, hướng đến cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không quốc tế. Xa hơn, hãng nghiên cứu khả năng tham gia sản xuất, chế tạo trang thiết bị hàng không.

Những kế hoạch này đòi hỏi nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và vận hành. Đây cũng là lý do công tác tuyển dụng, đào tạo được triển khai trước khi Long Thành đi vào khai thác.

Việc làm chủ ba yếu tố cốt lõi gồm công nghệ, kỹ thuật và con người là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững của Vietnam Airlines

Theo ông Đặng Anh Tuấn, việc chuẩn bị nhân lực không chỉ phục vụ nhu cầu vận hành trước mắt mà còn là một phần trong chiến lược phát triển lâu dài của Vietnam Airlines. Hãng xác định công nghệ, kỹ thuật và con người là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu phát triển của ngành hàng không.

Định hướng này của hãng cũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Trong đó hãng hướng tới phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển hạ tầng, dịch vụ và nâng cao vị thế hàng không Việt Nam trên thị trường quốc tế.