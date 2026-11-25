Vietlott tài trợ xây dựng Trường tiểu học Vĩnh An. - Ảnh: DNCC

Trách nhiệm xã hội song hành với hoạt động kinh doanh

Ra đời năm 2011 và chính thức triển khai kinh doanh từ năm 2016, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) là doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong lĩnh vực xổ số tự chọn số điện toán, đóng góp vào ngân sách nhà nước và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp triển khai các chương trình an sinh xã hội với thông điệp "Cơ hội để tốt hơn". Thông qua sự phối hợp giữa Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt, nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng được thực hiện tại các địa phương, tập trung vào những nhóm có hoàn cảnh khó khăn.

Theo doanh nghiệp, tổng kinh phí dành cho các chương trình an sinh xã hội đến nay đã vượt 123 tỉ đồng. Nguồn lực này được sử dụng cho các hoạt động xây dựng nhà ở, hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe người lao động và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hỗ trợ nhà ở, tiếp sức giáo dục

Với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở kiên cố là điều kiện quan trọng để ổn định cuộc sống. Vietlott đã tham gia các chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và hỗ trợ thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại nhiều địa phương.

Đến nay, gần 415 căn nhà đã được doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng. Riêng năm 2025, doanh nghiệp tài trợ 100 căn nhà tại Điện Biên với tổng kinh phí hơn 6 tỉ đồng và 20 căn nhà tại Hậu Giang (trước đây), nay thuộc thành phố Cần Thơ, với kinh phí 1,2 tỉ đồng.

Vietlott trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết tại Cần Thơ - Ảnh: DNCC

Trong lĩnh vực giáo dục, Vietlott cùng người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã hỗ trợ xây dựng 11 trường học, điểm trường tại nhiều địa phương, tập trung vào những khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Tiêu biểu là điểm trường Nậm Pan 2 tại Điện Biên, nơi những lớp học tạm bợ trên ngọn đồi đầu bản được thay thế bằng công trình kiên cố với kinh phí hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng; hay Trường Tiểu học Vĩnh An tại Bình Định trước đây, được hỗ trợ gần 5 tỉ đồng để xây dựng phòng học, khu hiệu bộ và các công trình phụ trợ.

Vietlott tài trợ xây dựng điểm trưởng Nậm Pan 2 tại Điện Biên - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, chương trình học bổng "Trao cơ hội, Nối ước mơ" được Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt triển khai tại 10 trường đại học, học viện trên cả nước. Chương trình cam kết tổng kinh phí 6 tỷ đồng trong ba năm học, dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên sinh viên dân tộc thiểu số và sinh viên khuyết tật.

Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt trao học bổng đến các sinh viên có thành tích tốt các trường Đại học. - Ảnh: DNCC

Chăm lo người lao động, hỗ trợ cộng đồng sau thiên tai

Một trong những nhóm được Vietlott quan tâm là những người trực tiếp tham gia hệ thống phân phối vé xổ số. Đây là lực lượng lao động có thu nhập không ổn định, trong đó nhiều người phải mưu sinh trong điều kiện còn hạn chế.

Thông qua Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt, chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người phân phối vé xổ số được triển khai trên toàn quốc. Sau 3 năm triển khai, chương trình đã trao 5.848 thẻ bảo hiểm, góp phần hỗ trợ người lao động giảm bớt chi phí khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt trao tặng bảo hiểm sức khỏe đến người bán vé số trên toàn quốc. - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, Vietlott còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trong các đợt thiên tai, Vietlott cũng tham gia hỗ trợ người dân và các địa phương khắc phục hậu quả. Năm 2024, sau bão số 3 (Yagi), doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy và dụng cụ học tập cho 38 trường học, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, với kinh phí gần 3 tỉ đồng.

Năm 2025, Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng.

Vietlott hỗ trợ những địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai - Ảnh: DNCC

Các hoạt động hỗ trợ cũng được triển khai tại huyện đảo Trường Sa. Từ năm 2022, Vietlott tham gia xây dựng nhà đồng đội, nhà Đại đoàn kết, công trình vườn rau và hệ thống lọc nước, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Vietlott hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả sau lũ lụt. - Ảnh: DNCC

Sau 15 năm hoạt động, Vietlott đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Các hoạt động này hướng đến những gia đình khó khăn, học sinh, sinh viên và người lao động có thu nhập thấp.

Trong giai đoạn tới, bên cạnh đổi mới mô hình tổ chức, mở rộng kinh doanh và ứng dụng công nghệ, Vietlott cho biết sẽ tiếp tục duy trì các chương trình an sinh xã hội, tập trung vào những nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu hỗ trợ thiết thực.