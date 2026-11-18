Trước đó, giải thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 314 tỉ đồng của sản phẩm Power 6/55 cũng có hai người trúng và cùng chia đôi tiền thưởng - Ảnh: CTV

Ngày 18-11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết tại kỳ quay số mở thưởng Power 6/55 tối 17-11, đã có 15 khách hàng cùng trúng giải Jackpot 2.

Đây là lần đầu tiên Vietlott ghi nhận số lượng khách hàng trúng Jackpot 2 lên tới 15 người trong cùng một kỳ quay.

Theo kết quả công bố, bộ số trúng thưởng gồm 06 - 20 - 36 - 41 - 49 - 52 và số đặc biệt 34.

Tổng giá trị giải Jackpot 2 hơn 3,65 tỉ đồng được chia đều cho 15 khách hàng, tương ứng mỗi người nhận 243.376.917 đồng trước thuế.

Đáng chú ý, 15 khách hàng may mắn đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, An Giang có 3 người; TP.HCM, Cần Thơ, Thanh Hóa và Đắk Lắk mỗi địa phương có 2 người.

Các địa phương Thái Nguyên, Vĩnh Long, Khánh Hòa và Phú Thọ mỗi nơi có một khách hàng trúng thưởng.

Kết quả quay số tối 17-11, Vietlott xác định có 15 người trúng thưởng giải Jackpot 2 - Ảnh chụp màn hình: LÊ THANH

Theo thể lệ sản phẩm Power 6/55, người chơi trúng Jackpot 2 khi sở hữu vé số có 5 trong 6 số của bộ số trúng thưởng cùng số đặc biệt.

Trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot 2, tiền thưởng giải Jackpot 2 sẽ được chia đều cho các vé cùng trúng thưởng trong một kỳ quay.

Ở kỳ quay tối 17-11, giải Jackpot 1 đã tích lũy lên gần 41 tỉ đồng nhưng không có khách hàng trúng thưởng.

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thu nhập từ trúng thưởng xổ số chịu thuế suất 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt 20 triệu đồng và nộp tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng.

Như vậy, với giải thưởng hơn 243,37 triệu đồng, mỗi khách hàng trúng Jackpot 2 phải nộp khoảng 22,34 triệu đồng tiền thuế, thực nhận khoảng 221 triệu đồng.

Vietlott cho biết quy trình quay số mở thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình TodayTV-SCTV2; Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn và website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/.

Mua xổ số qua mạng, người chơi phải khai họ tên, căn cước công dân Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay. Theo dự thảo, người tham gia dự thưởng phải từ đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, người mua xổ số qua điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc Internet phải đăng ký tài khoản tại công ty xổ số điện toán. Khi đăng ký, người chơi phải cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước, căn cước công dân, số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu, cùng thông tin tài khoản thanh toán theo quy định. Dự thảo cũng nêu rõ, công ty xổ số điện toán được quyền từ chối trả thưởng nếu người trúng thưởng không đáp ứng điều kiện về đối tượng tham gia dự thưởng. Ngoài ra, thời hạn lĩnh thưởng được quy định là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Người trúng thưởng có quyền yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ cư trú, thời gian, địa điểm nhận thưởng và số tiền trúng thưởng.

‘Biết trúng gần 200 tỉ đồng Vietlott, tôi rất run, chồng thì không tin’ Chỉ với 20.000 đồng mua vé số Vietlott qua điện thoại, chị V.N. ở An Giang trúng Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 200 tỉ đồng. Chị cho biết vẫn chưa có kế hoạch sử dụng số tiền thưởng lớn này.



