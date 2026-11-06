Trúng Vietlott gần 200 tỉ đồng, người đàn ông An Giang chưa tính cách tiêu tiền

Anh T.V. nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá gần 200 tỉ đồng - Ảnh: CTV

Ngày 6-11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá 199.984.690.250 đồng cho anh T.V., sinh sống và làm nghề tự do tại An Giang. Giải thưởng thuộc kỳ quay số mở thưởng 01415.

Theo Vietlott, qua kiểm tra dữ liệu trên hệ thống và hồ sơ cá nhân, doanh nghiệp xác nhận anh T.V. là chủ nhân tấm vé trúng thưởng. Anh mua vé qua kênh phân phối trên điện thoại với ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Theo quy định, anh T.V. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang.

Số tiền thuế là hơn 19,99 tỉ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định. Như vậy, sau khi khấu trừ thuế, anh thực nhận khoảng 180 tỉ đồng.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh T.V. cho biết vì số tiền trúng thưởng quá lớn, anh chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng vào việc cụ thể nào mà sẽ cùng gia đình bàn bạc, lên kế hoạch sử dụng hợp lý.

Tấm vé may mắn mang về giải Jackpot gần 200 tỉ đồng cho anh T.V. - Ảnh: CTV

Tại lễ trao thưởng, anh T.V. đã dành tặng 5 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt với mong muốn chia một phần may mắn của mình với những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Trước đó, ngày 12-10, Vietlott cũng trao giải Jackpot Mega 6/45 trị giá 199.576.277.000 đồng cho chị V.N. ở An Giang.

Theo Vietlott, đây là giải Jackpot lớn nhất của sản phẩm Mega 6/45 trong 10 năm qua.