Việt Nam sẽ hỗ trợ trong khả năng của mình để Cuba vượt qua khó khăn, phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, ông Bruno Rodríguez Parrilla - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla thăm Việt Nam trong hai ngày 13 và 14-11 trên tư cách Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba.

Cuba cảm ơn sâu sắc sự chia sẻ giúp đỡ và hỗ trợ của Việt Nam



Chiều 13-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla.

Tại cuộc gặp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước bày tỏ vui mừng đón tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba sang thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm 2026. Qua đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng Nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Về phần mình, ông Bruno Rodríguez Parrilla khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn trân trọng và mong muốn củng cố, thắt chặt mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam - Cuba.

Đặc phái viên Cuba bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự chia sẻ giúp đỡ, hỗ trợ của Việt Nam với Cuba thời gian qua. Ông đồng thời nhấn mạnh thành công của công cuộc Đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, dược phẩm - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, duy trì thường xuyên trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng và đổi mới phát triển đất nước.



Quan hệ đồng chí anh em giữa hai Đảng được khẳng định là nền tảng quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Cuba.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế hợp tác, đối thoại đã thiết lập giữa hai Đảng, hai nước cũng như các chương trình, dự án hợp tác đã thống nhất.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong một số lĩnh vực, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để nâng tầm quan hệ kinh tế lên tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, dược phẩm, góp phần giúp Cuba từng bước vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó Việt Nam sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam liên doanh, đầu tư tại Cuba.

Đặc phái viên Cuba khẳng định nước này luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như sản xuất hàng tiêu dùng, y tế, dược phẩm và du lịch.

Cuba sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam - Cuba để tiếp nối mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này.

Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm 40 năm Đổi mới với Cuba

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla - Ảnh: TTXVN

Trước đó sáng cùng ngày 13-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi với Cuba về kinh nghiệm 40 năm Đổi mới.



Ông đề nghị hai bên duy trì thường xuyên rà soát, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước.

Bên cạnh đó cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác với Cuba, cũng như tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Đặc phái viên Cuba khẳng định Cuba sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước - Ảnh: TTXVN

Trước những khó khăn của Cuba hiện nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh em sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục đạt được những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc phái viên Cuba trân trọng cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới.

Ông khẳng định Cuba sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Đồng thời sẽ thúc đẩy các hoạt động ngoại giao Nhân dân, kết nối địa phương, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa,...

Nhân dịp này, ông Bruno Rodríguez Parrilla đã chuyển lời chào, lời thăm hỏi của lãnh đạo Cuba cùng lời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức nước này vào dịp phù hợp.

Cảm ơn lời mời thăm Cuba, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thu xếp vào dịp thuận lợi.



Tiếp tục phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Đặc phái viên, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla - Ảnh: THÀNH LONG/Báo Thế giới và Việt Nam

Cũng trong ngày 13-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Đặc phái viên, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi sâu rộng các phương hướng, biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ song phương.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao các biện pháp chuyển đổi kinh tế - xã hội của Cuba, khẳng định Việt Nam luôn dành sự ưu tiên hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình và tin tưởng Đảng, Chính phủ và Nhân dân Cuba sẽ vượt qua khó khăn và thách thức hiện nay.

Đặc phái viên, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba trân trọng cảm ơn tình đoàn kết thủy chung, sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của Việt Nam trong thời gian qua đã giúp Cuba khắc phục khó khăn về kinh tế, xã hội cũng như sự ủng hộ kiên trì, quý báu của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế.

Ông nhấn mạnh Cuba luôn quan tâm thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác ưu tiên giữa hai nước, triển khai các cơ chế hợp tác giữa Đảng, Nhà nước Việt Nam - Cuba.

Quang cảnh hội đàm giữa hai Bộ trưởng - Ảnh: THÀNH LONG/Báo Thế giới và Việt Nam

Tại hội đàm, hai bên chia sẻ đánh giá về bối cảnh thế giới hiện nay, với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung một lần nữa khẳng định lập trường nguyên tắc, trước sau như một của Việt Nam trong việc kêu gọi chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba.

Hai bên nhất trí phối hợp lập trường chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết.

Hai bên nhấn mạnh cam kết cùng nhau đóng góp tích cực, trách nhiệm vào việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở cả hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin - Caribê.