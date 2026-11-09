Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Úc sang học tiếng Việt

Quang cảnh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Úc lần thứ 9 - Ảnh: NAM TRẦN



Đó là phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Úc lần thứ 9, được tổ chức sáng 9-11 tại Hà Nội.

Đối thoại dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ông Hugh Jeffrey, Phó tổng thư ký quốc phòng Úc phụ trách chiến lược, chính sách và hợp tác quốc tế.

Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc phát triển mạnh mẽ, với việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024.

Trong đó, Bộ Quốc phòng hai nước đã triển khai hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân - binh chủng; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn Bộ Quốc phòng Úc lần thứ 8 liên tiếp hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Thời gian tới, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, được thể hiện qua tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc và cập nhật tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước được ký kết hồi tháng 8-2026.

Phát huy tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn quốc phòng - an ninh khu vực và quốc tế, đặc biệt do ASEAN dẫn dắt như ADMM+...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được các suất học bổng của Bộ Quốc phòng Úc ở nhiều cấp độ đào tạo khác nhau. Đồng thời, sẵn sàng tiếp nhận học viên quân sự Úc sang học tiếng Việt và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn Tư lệnh Lục quân Úc tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội sắp tới.

Tại đối thoại, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Trong đó, khẳng định Việt Nam luôn kiên định và duy trì lập trường giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Hugh Jeffrey - Ảnh: NAM TRẦN

Về phần mình, ông Hugh Jeffrey khẳng định đối thoại lần này là cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước.

Ông đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, nghiên cứu, mở rộng nội dung hợp tác mới theo nhu cầu, lợi ích của mỗi bên.

Trong đó tập trung vào an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn…, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc ngày càng thực chất, hiệu quả.

Phía Úc cũng cam kết thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh, đóng góp cho Chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam.

Kết thúc đối thoại, hai trưởng đoàn ký biên bản đối thoại.

Bộ Quốc phòng hai nước ký kết biên bản đối thoại - Ảnh: NAM TRẦN