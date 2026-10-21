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Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại Asian Para Games 5

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Ngày 21-10, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng đầu tiên tại Asian Para Games 5 diễn ra ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại Asian Para Games 5 - Ảnh 1.

Kình ngư Đỗ Thanh Hải mang về huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam tại Asian Para Games 5 - Ảnh: TTXVN

Người mang về vinh dự này cho Việt Nam là kình ngư Đỗ Thanh Hải ở môn bơi, nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5. Trong phần thi chung kết chiều 21-10, anh bơi ở làn 5, về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33,91 giây.

Người về nhì và giành huy chương bạc cũng là một kình ngư Việt Nam Lê Tiến Đạt, với thành tích 1 phút 36,63 giây. VĐV Iran là Rashidabadi Ali về ba với thành tích 1 phút 47,78 giây.

Đáng nói, hai kình ngư Việt Nam không chỉ giành huy chương, mà còn hoán đổi vị trí cho nhau so với kỳ đại hội trước. Tại Asian Para Games Hàng Châu 2022, Lê Tiến Đạt là người giành huy chương vàng. Do đó, anh là niềm hy vọng lớn của tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam năm nay. Trong khi đó, Đỗ Thanh Hải là người về nhì và giành huy chương bạc.

Sang năm nay, cả hai đổi chỗ cho nhau trên bục nhận huy chương. Dĩ nhiên là có đôi chút tiếc nuối cho Lê Tiến Đạt, khi anh cũng đã nỗ lực hết mình. Nhưng việc cả hai cùng về đích ở những vị trí dẫn đầu cho thấy phong độ ổn định của các kình ngư Việt Nam ở nội dung này.

Cùng ở môn bơi thì tại chung kết nội dung 50m bướm nữ, hạng thương tật S7, Vi Thị Hằng gây tiếc nuối khi về thứ tư với thành tích 41,17 giây, kém vị trí có huy chương chỉ 0,37 giây.

Sau đó, cô tiếp tục thi đấu chung kết 50m tự do hạng S8 và tiếp tục đứng thứ 4. Trịnh Thị Bích Như cũng chỉ có thể về đích với thứ hạng tương tự ở chung kết 100m ếch hạng SB5. Trong khi đó, Võ Thanh Tùng về đích thứ 5 ở nội dung 100m ếch, hạng thương tật SB4.

Đến lúc này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 4 huy chương. Những người mang về thành tích này là Đỗ Thanh Hải (huy chương vàng môn bơi), Lê Tiến Đạt (huy chương bạc môn bơi), Lê Văn Công (huy chương bạc cử tạ) và Nguyễn Thị Ngọc Thúy (huy chương đồng điền kinh).

Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại Asian Para Games 5 - Ảnh 2.Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương bạc Asian Para Games

Ngày 19-10, lực sĩ Lê Văn Công đã xuất sắc mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 diễn ra tại Nhật Bản.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Asian Para Games Thể thao người khuyết tật Việt Nam

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