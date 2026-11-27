Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh (thứ 2 từ phải sang); Thứ trưởng phụ trách công nghệ sinh học, Bộ Khoa học Công nghệ Ấn Độ Rajesh S. Gokhale (giữa); Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu Việt Nam - Ấn Độ tham dự hội nghị hợp tác Ấn Độ - Việt Nam ngày 27-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 27-11, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức Hội thảo hợp tác Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Hội thảo có sự tham dự của đoàn công tác Bộ Khoa học Công nghệ Ấn Độ do ông Rajesh S. Gokhale, thứ trưởng phụ trách công nghệ sinh học, dẫn đoàn.

Xuyên suốt hội thảo, lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ Ấn Độ và chuyên gia cả hai nước đã nhiều lần khẳng định Việt Nam và Ấn Độ đang có cơ hội lớn cùng biến công nghệ sinh học thành động lực của nền kinh tế sinh học (bio-economy).

Khởi đầu một kỷ nguyên mới

Phát biểu tại hội thảo, ông Rajesh S. Gokhale khẳng định công nghệ sinh học đang trở thành động lực tương lai của nền kinh tế sinh học.

Ông Rajesh S. Gokhale, Thứ trưởng phụ trách công nghệ sinh học, Bộ Khoa học Công nghệ Ấn Độ phát biểu khai mạc - Ảnh: THANH HIỆP

Ông cho biết các mục tiêu Ấn Độ đặt ra cho kinh tế sinh học gắn liền với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero), trong đó tính bền vững là yếu tố then chốt. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm dược phẩm sinh học và vắc xin, nông nghiệp sinh học, sản xuất xanh và năng lượng sinh học.

Theo ông, đây đều là những lĩnh vực Ấn Độ và Việt Nam có cơ hội rất lớn để bắt tay thực hiện.

"Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới", ông Gokhale khẳng định.

Theo thứ trưởng Ấn Độ, lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định 3 hướng cụ thể cho hợp tác công nghệ sinh học là nghiên cứu chung, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) chung và cùng phát triển sản phẩm.

Hai nước có thể cùng phát triển nền tảng chung trong những trọng tâm này. Một trong những phương thức hợp tác, theo ông, là việc các viện, trường của Việt Nam có thể tham gia vào các trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI), xưởng sinh học và nhà máy sản xuất quy mô lớn mà Ấn Độ đang xây dựng.

Về phía TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh cho biết trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường vừa nâng cấp, lãnh đạo cấp cao hai nước nhấn mạnh yêu cầu mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Theo ông Vinh, những tiến bộ gần đây trong công nghệ gen, sinh học phân tử, công nghệ vi sinh, công nghệ y sinh và sản xuất sinh học đang mở ra các phương thức mới để phòng ngừa và điều trị bệnh, phát triển dược phẩm, nâng cao năng suất nông nghiệp, giảm thiểu tác động đến môi trường…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ về tầm nhìn của TP: "Với không gian phát triển được mở rộng, Thành phố có thêm điều kiện để kết nối các trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, hệ thống y tế và cộng đồng doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị dựa trên tri thức và công nghệ".

Ông cho biết thành phố đang đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục phát huy vai trò của Khu Công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học cùng các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, làm chủ, chuyển giao và thương mại hóa các công nghệ mới.

Ông Vinh nhấn mạnh trong quá trình này, hợp tác quốc tế có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là hợp tác với những quốc gia có thế mạnh về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ…

"Với nền tảng quan hệ và những định hướng hợp tác mới đã được lãnh đạo hai nước thống nhất, Việt Nam và Ấn Độ đang có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa hợp tác công nghệ sinh học phát triển lên tầm cao mới", ông Vinh khẳng định.

Hợp tác hiệu quả từ quá khứ thúc đẩy tương lai

Chia sẻ với Tuổi Trẻ tại hội thảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Bùi Bá Bổng cho biết sự hỗ trợ của Ấn Độ cho nông nghiệp Việt Nam đã bén rễ từ nửa thế kỷ trước, qua sáng kiến thành lập Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ sáng kiến, nhiều chuyên gia Ấn Độ đã sang làm việc dài hạn tại viện và khoảng 70 cán bộ của viện được cấp học bổng học thạc sĩ, tiến sĩ tại Ấn Độ.

"Sự hỗ trợ vô giá này đóng vai trò then chốt trong việc đưa Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành cơ quan nghiên cứu lúa gạo hàng đầu của Việt Nam, đồng thời góp phần đưa Việt Nam từ một quốc gia phải nhập khẩu gạo trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, tự hào sánh vai cùng Ấn Độ", ông Bổng chia sẻ.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Bùi Bá Bổng (giữa) - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Trước biến đổi khí hậu và yêu cầu an ninh lương thực, ông hình dung hợp tác trước mắt trong ngành lúa gạo sẽ tập trung vào hai mũi nhọn: chỉnh sửa hệ gen và sản xuất sinh học từ phụ phẩm lúa gạo.

Theo ông Bổng, Ấn Độ là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức phê duyệt đưa vào sản xuất thương mại hai giống lúa chỉnh sửa gen vào năm 2025. Hai giống lúa này có khả năng chịu mặn, chịu hạn và rút ngắn thời gian sinh trưởng.

Trong khi đó, Việt Nam sở hữu nguồn quỹ gen lúa vô cùng phong phú, đa dạng cùng các giống lúa ưu tú, tạo nguồn vật liệu di truyền lý tưởng cho công tác chỉnh sửa gen.

Việt Nam còn có nguồn phụ phẩm lúa gạo dồi dào quanh năm, hoàn toàn có thể trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp sản xuất sinh học tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

"Bằng cách kết hợp những đột phá khoa học và công nghệ tiên phong của Ấn Độ với khu vực nông nghiệp năng động của Việt Nam, tôi tin tưởng rằng sự hợp tác của hai nước sẽ mang lại những thành quả rực rỡ trong những năm tới", nguyên thứ trưởng Bùi Bá Bổng khẳng định.

Ông Shreyas H. - phụ trách vận hành công ty Metecno (Hà Lan, chuyên cung cấp các tấm cách nhiệt cho bệnh viện) tại Việt Nam - cho rằng hội thảo cũng là dịp học hỏi cho doanh nghiệp.

Ông Shreyas chia sẻ: "Qua hội thảo, chúng tôi hiểu nghiên cứu đang đi theo hướng nào để đáp ứng hạ tầng mà các dự án đầu tư cần. Là nhà sản xuất tại Việt Nam, chúng tôi có thể phát triển sản phẩm và đưa ra những giải pháp tốt".



Theo ông Shreyas, Ấn Độ đã đi trước trong công nghệ sinh học, và hiện chỉ xếp sau Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam có lực lượng dân số trẻ đông đảo đang tìm cơ hội phát huy tài năng.

"Công nghệ sinh học là tương lai. Chúng ta muốn thuốc tốt, mùa màng bội thu. Một quốc gia đã đi trước trong lĩnh vực này như Ấn Độ có thể học hỏi, chia sẻ thông tin với Việt Nam.

Nhìn về phía trước, Ấn Độ là đầu tàu của Nam Á và Việt Nam là đầu tàu của Đông Nam Á. Nếu hai nước cùng bắt tay, thế kỷ 21 của châu Á như nhiều người vẫn nói có thể trở thành thế kỷ của Ấn Độ và Việt Nam", ông nói.