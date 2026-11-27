Các giải thưởng từ Visa ghi nhận đổi mới sáng tạo trong mảng thẻ của VIB - Ảnh: DNCC

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được Visa trao 4 giải thưởng gồm Leadership in Card Activation (Thúc đẩy sử dụng thẻ), Category-Reinventing Marketing Award (Đổi mới marketing), Digital Pioneer (Tiên phong kỹ thuật số) và Visa Data & AI Innovation Partner of the Year (Đối tác đổi mới dữ liệu và AI của năm).

Các giải thưởng ghi nhận hoạt động của ngân hàng trong phát triển thị trường thẻ, tiếp thị sản phẩm, ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu. Đây cũng là những lĩnh vực đang có nhiều thay đổi khi các ngân hàng cạnh tranh không chỉ bằng số lượng thẻ phát hành mà còn bằng khả năng duy trì giao dịch và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Từ thúc đẩy giao dịch đến đổi mới marketing

Với giải thưởng Leadership in Card Activation, VIB được ghi nhận ở hoạt động thúc đẩy khách hàng sử dụng thẻ sau khi phát hành. Đây là một trong những khâu quan trọng của thị trường thẻ tín dụng, khi số lượng thẻ phát hành chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả khai thác sản phẩm.

Không chỉ tập trung vào hoạt động phát hành, VIB triển khai các chương trình kết hợp giữa sản phẩm, công nghệ và ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ trong những nhu cầu chi tiêu như mua sắm, ăn uống, giáo dục và du lịch.

Ở lĩnh vực marketing, giải thưởng Category-Reinventing Marketing Award ghi nhận những cách tiếp cận mới trong hoạt động truyền thông sản phẩm của ngân hàng.

Một ví dụ là chiến dịch dành cho VIB One Card với thông điệp "ONE là ĐỦ". Sản phẩm cho phép khách hàng lựa chọn và thay đổi tối đa 3 trong 5 nhóm chi tiêu được hoàn tiền, với mức hoàn lên đến 9%. Thay vì áp dụng một cơ cấu quyền lợi cố định, cách thiết kế này hướng đến việc để người dùng chủ động lựa chọn nhóm chi tiêu phù hợp với nhu cầu.

Tác phẩm sắp đặt ghi nhận Kỷ lục Việt Nam với hình ảnh tấm thẻ VIB One Card lớn nhất Việt Nam - Ảnh: DNCC

Một chiến dịch khác là "Thu cũ, Đổi mới", sử dụng những chiếc thẻ đã qua sử dụng làm chất liệu tạo nên tác phẩm sắp đặt ghi nhận Kỷ lục Việt Nam với hình ảnh tấm thẻ VIB One Card lớn nhất Việt Nam. Qua đó, marketing không chỉ dừng ở việc truyền tải tính năng mà còn tạo sự tham gia và gắn kết của khách hàng với thương hiệu.

Công nghệ thay đổi trải nghiệm sử dụng thẻ

Ở hạng mục Digital Pioneer, VIB được Visa ghi nhận về ứng dụng công nghệ trong sản phẩm và dịch vụ thẻ.

Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ trực tuyến trên ứng dụng MyVIB và Max, với thời gian phê duyệt khoảng 15-30 phút. Sau khi được cấp thẻ, người dùng có thể sử dụng thông tin thẻ ảo để thanh toán trực tuyến mà không cần chờ nhận thẻ vật lý.

Các thao tác quản lý thẻ, theo dõi chi tiêu, thanh toán dư nợ, chuyển đổi trả góp và điều chỉnh hạn mức cũng được thực hiện trên ứng dụng.

Một sản phẩm đáng chú ý là VIB PayFlex, ứng dụng công nghệ Visa Flex Credential. Giải pháp cho phép khách hàng sử dụng một thẻ vật lý nhưng lựa chọn nguồn tiền thanh toán từ tài khoản tín dụng hoặc tài khoản thanh toán tùy theo nhu cầu giao dịch. Việc chuyển đổi được thực hiện trên MyVIB, không cần phát hành thêm thẻ.

VIB One Card đáp ứng đủ nhu cầu, đủ đặc quyền và đủ giai đoạn tài chính của chủ thẻ - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, các sản phẩm như One Card và Max Card được thiết kế theo hướng tăng khả năng tùy chỉnh.

Khách hàng One Card có thể thay đổi nhóm chi tiêu được hoàn tiền, trong khi người dùng Max Card có thể đăng ký và điều chỉnh gói hội viên theo nhu cầu. Mỗi dòng thẻ được phát triển theo một định hướng riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu giúp khách hàng khai thác tối đa giá trị từ giao dịch.

Dữ liệu và AI trong cá nhân hóa sản phẩm

Giải thưởng Visa Data & AI Innovation Partner of the Year ghi nhận hoạt động ứng dụng dữ liệu và AI của VIB trong phát triển sản phẩm thẻ.

Trong lĩnh vực tài chính, dữ liệu giúp ngân hàng phân tích hành vi chi tiêu để thiết kế sản phẩm và quyền lợi phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng. Khi kết hợp AI, việc cá nhân hóa có thể được mở rộng sang các tính năng cho phép người dùng chủ động tùy chỉnh trải nghiệm.

VIB đã ứng dụng AI tạo sinh (GenAI) vào tính năng thiết kế hình ảnh trên thẻ tín dụng. Thay vì lựa chọn trong những mẫu có sẵn, khách hàng có thể tự sáng tạo hình ảnh theo sở thích cá nhân. Sáng kiến này trước đó được Visa trao giải Breakthrough Personalization with AI.

Cùng với phát triển sản phẩm, VIB và Visa tiếp tục mở rộng các dịch vụ thanh toán và tiện ích dành cho chủ thẻ trong năm 2026. Trong đó có Click to Pay, giải pháp thanh toán trực tuyến; Visa Installment Solutions, hỗ trợ chuyển đổi trả góp 0% cho giao dịch ở nước ngoài; và dịch vụ đặt phòng chờ sân bay trên ứng dụng MyVIB.

Thông qua mạng lưới đối tác của Visa, chủ thẻ VIB còn có cơ hội tiếp cận một số sự kiện giải trí và thể thao quốc tế như FIFA World Cup, BTS World Tour 2026 và lễ trao giải MAMA 2026.

Bốn giải thưởng từ Visa phản ánh những hướng đầu tư của VIB trong lĩnh vực thẻ, từ phát triển sản phẩm, thúc đẩy giao dịch đến ứng dụng công nghệ và dữ liệu. Trong bối cảnh thanh toán số phát triển, khả năng cá nhân hóa dịch vụ và tích hợp các tiện ích vào một nền tảng đang trở thành những yếu tố cạnh tranh đáng chú ý trên thị trường thẻ.

Mở thẻ tại https://www.vib.com.vn/vn/the-tin-dung để trải nghiệm nhiều ưu đãi từ VIB.