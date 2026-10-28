VIB đạt gần 7.600 tỉ đồng lợi nhuận sau 9 tháng

Ảnh: DNCC

Tổng thu nhập hoạt động tăng 18%, trong khi chi phí hoạt động giảm 2%, phản ánh những chuyển biến tích cực về hiệu quả vận hành. Đến cuối tháng 9-2026, tổng tài sản VIB đạt gần 600.000 tỉ đồng, tăng 8% so với đầu năm, đồng thời các chỉ số an toàn hoạt động được duy trì trong giới hạn quy định.

Tín dụng tăng 8%, triển khai các gói vay ưu đãi

Đến ngày 30-9-2026, tổng tài sản VIB đạt gần 600.000 tỉ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 411.000 tỉ đồng, tăng 8%; tiền gửi khách hàng đạt hơn 322.000 tỉ đồng, tăng 9%.

Trong cơ cấu tín dụng, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm 66% tổng dư nợ, còn khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính chiếm 34%.

Bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), VIB đã giảm lãi suất huy động đến 0,5%/năm, tập trung ở các kỳ hạn trên 6 tháng, đồng thời thời triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.

Ở hoạt động cho vay, ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi 15.000 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp với mức giảm lãi suất lên đến 1,5%/năm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp hỗ trợ, đầu tư công, năng lượng tái tạo và xuất khẩu.

Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng áp dụng các chương trình vay mua nhà, mua ô tô với lãi suất ưu đãi và thời gian cố định lãi suất theo từng gói. Trong đó, ngân hàng cho biết giảm thêm 1%/năm lãi suất vay mua nhà tại một số khu vực đặc thù, đồng thời triển khai gói vay mua ô tô quy mô 5.000 tỉ đồng, cố định lãi suất trong 24 tháng đầu cùng cơ chế trần lãi suất cho giai đoạn tiếp theo.

Tiền gửi khách hàng tăng 9%, mở rộng nguồn vốn quốc tế

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, VIB tiếp tục củng cố nền tảng huy động vốn, nâng cao tính ổn định và đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Đến cuối tháng 9-2026, tiền gửi khách hàng đạt hơn 322.000 tỉ đồng, tăng 9% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tiền gửi ngoại tệ chiếm 19% tổng tiền gửi khách hàng. Ngân hàng cho biết đang đa dạng hóa nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trung và dài hạn.

Lễ ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế 285 triệu USD của VIB, ngày 5-10-2026 - Ảnh: DNCC

Trong kế hoạch huy động khoảng 1 tỉ USD từ thị trường quốc tế trong năm 2026, ngày 5-10, VIB hoàn tất khoản vay hợp vốn trị giá 285 triệu USD, kỳ hạn 3 năm, từ 9 định chế tài chính tại Singapore, Malaysia, Đài Loan và Hong Kong.

Theo ngân hàng, chi phí vốn của khoản vay này thấp hơn khoảng 30 điểm cơ bản so với khoản vay hợp vốn trước đó.

Thu nhập tăng 18%, chi phí hoạt động giảm 2%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VIB đạt hơn 17.300 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 13.180 tỉ đồng, trong khi thu nhập ngoài lãi đóng góp 23% tổng thu nhập hoạt động.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng hai chữ số, chi phí hoạt động giảm 2% so với cùng kỳ, ở mức hơn 5.300 tỉ đồng. Diễn biến này phản ánh hiệu quả kiểm soát chi phí, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng suất hoạt động.

VIB tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng trong quản trị rủi ro tín dụng. Trong 9 tháng, ngân hàng ghi nhận hơn 4.300 tỉ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chủ động tạo nguồn dự phòng để ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,29%.

Sau khi ghi nhận chi phí dự phòng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt gần 7.600 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,2%.

Các chỉ số an toàn hoạt động tiếp tục nằm trong giới hạn quy định. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel III SA đạt trên 11%; tỉ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 77%; tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 20%. Hệ số nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) theo Basel III đạt 102%.

Đóng góp tích cực vào ngân sách quốc gia

Bên cạnh kết quả tài chính, năng lực phục vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng tiếp tục được ghi nhận thông qua các giải thưởng trong nước và quốc tế. Đầu tháng 10-2026, VIB được vinh danh là "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026" tại Vietnam Banking Awards.

VIB được vinh danh "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026" tại Vietnam Banking Awards - Ảnh: DNCC

Theo ngân hàng, Max Card được ghi nhận là dòng thẻ tín dụng đầu tiên cho phép khách hàng chủ động đăng ký hạng hội viên theo nhu cầu cá nhân (theo Kỷ lục Việt Nam); One Card được International Finance (Anh) ghi nhận về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực lĩnh vực thẻ tín dụng cá nhân hóa. VIB Privilege Banking cũng nhận giải "Ngân hàng ưu tiên sáng tạo nhất Việt Nam 2026" do Global Business Outlook trao tặng.

Năm 2025, VIB nộp ngân sách nhà nước 2.700 tỉ đồng. Theo ngân hàng, tổng số tiền đóng góp ngân sách giai đoạn 2017-2025 đạt hơn 17.200 tỉ đồng. Ngân hàng cũng nằm trong Top 25 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam tại VNTAX 2026, theo thông tin doanh nghiệp công bố.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy VIB duy trì tăng trưởng, cải thiện hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng tài chính. Đây là cơ sở để ngân hàng triển khai chiến lược VIB 3.0, tập trung nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành và ứng dụng công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Thời gian tới, ngân hàng hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng suất hoạt động và chất lượng dịch vụ, đồng thời cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.