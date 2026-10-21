VIB giảm lãi suất, hỗ trợ nhu cầu vay vốn của khách hàng

VIB giảm lãi suất, đồng hàng cùng doanh nghiệp và cá nhân - Ảnh : DNCC

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) cho biết đang triển khai các giải pháp giảm chi phí vốn cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, trong bối cảnh Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng vừa triển khai gói tín dụng 15.000 tỉ đồng dành cho các lĩnh vực ưu tiên, với lãi suất ưu đãi. Với khách hàng cá nhân, VIB tiếp tục triển khai các giải pháp vay mua nhà, ô tô với thời gian cố định lãi suất dài hạn.

Gói tín dụng 15.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp

VIB cho biết đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động đến 0,5 điểm phần trăm/năm ở một số kỳ hạn, tập trung vào nhóm kỳ hạn trên 6 tháng. Ngân hàng đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động và cân đối nguồn vốn huy động, cho vay để tạo dư địa giảm lãi suất cho khách hàng.

Ở mảng doanh nghiệp, gói tín dụng 15.000 tỉ đồng được triển khai dành cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất đến 1,5%/năm theo điều kiện chương trình.

Các lĩnh vực được hướng đến gồm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu, linh kiện và phụ tùng, hạ tầng, đầu tư công, năng lượng tái tạo và xuất khẩu… Việc cấp tín dụng được xem xét theo từng khách hàng, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn và chất lượng tín dụng.

Theo VIB, nguồn vốn ưu đãi có thể hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, đáp ứng đơn hàng và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc VIB, cho biết ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp giảm chi phí vốn từ khâu huy động đến cho vay, đồng thời phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

"Ngân hàng xác định việc giảm chi phí vốn cần đi cùng khả năng tiếp cận tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn. Với doanh nghiệp, nguồn vốn phục vụ duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh; với khách hàng cá nhân, giải pháp vay cần phù hợp với kế hoạch tài chính và khả năng trả nợ", ông Vũ chia sẻ.

Giảm lãi suất vay mua nhà, mở rộng ưu đãi dài hạn

Thời gian cố định lãi suất đến 5 năm giúp người vay mua nhà dễ dàng hoạch định kế hoạch tài chính - Ảnh : DNCC

Đối với khách hàng cá nhân, VIB triển khai giảm thêm 1%/năm đối với một số khoản vay mua nhà có lãi suất cố định trong 12 tháng hoặc 24 tháng tại tại một số khu vực đặc thù.

Ngân hàng cũng duy trì chương trình cố định lãi suất vay mua bất động sản trong thời gian lên đến 5 năm. Chương trình áp dụng cho các nhu cầu mua bất động sản, vay bù đắp tiền mua bất động sản, tái tài trợ khoản vay và xây dựng, sửa chữa nhà.

Theo VIB, chương trình được triển khai từ tháng 8-2026, cho phép khách hàng lựa chọn thời gian cố định lãi suất nhằm chủ động dự tính chi phí vay và kế hoạch trả nợ.

Ngoài ra, gói hỗ trợ lãi suất VIB Up cho phép khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình được giảm thêm 0,2% đến 0,4%/năm trong thời gian vay. Khách hàng lựa chọn gói hỗ trợ trước thời điểm giải ngân.

Các giải pháp này hướng đến việc hỗ trợ khách hàng trên nhiều khía cạnh, từ giảm lãi suất, ổn định chi phí vay trong thời gian dài đến chủ động cân đối nghĩa vụ trả nợ theo khả năng tài chính. Với khoản vay mua nhà có thời hạn nhiều năm, việc chủ động dự tính chi phí vốn là một yếu tố quan trọng giúp người vay xây dựng kế hoạch tài chính gia đình phù hợp.

Vay mua ô tô với lãi suất cố định 24 tháng

Khách hàng vay mua ô tô đi lại hoặc phục vụ kinh doanh có thể an tâm với lãi suấ cố định đến 2 năm - Ảnh : DNCC

Đối với khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ đi lại cá nhân, kinh doanh hoặc chạy dịch vụ, ngân hàng triển khai chương trình vay mua ô tô với lãi suất cố định 12,5%/năm trong 24 tháng đầu. Sau thời gian cố định, lãi suất được cam kết không vượt quá 15%/năm theo điều kiện chương trình.

Khách hàng có thể vay tối đa 5 tỉ đồng, với tỷ lệ cho vay lên đến 85% giá trị xe. Thời hạn vay tối đa 96 tháng đối với xe từ 9 chỗ trở xuống và 72 tháng đối với xe trên 9 chỗ, xe khách, xe tải.

Theo thông tin từ ngân hàng, chương trình hỗ trợ hoàn tất thủ tục sở hữu xe sau 24 giờ, với hồ sơ chứng từ linh hoạt theo quy định. Tổng hạn mức chương trình là 5.000 tỉ đồng, áp dụng tại các chi nhánh VIB và showroom của các hãng xe trên toàn quốc đến hết ngày 31-1-2027.

Các chương trình trên được VIB triển khai theo từng nhóm nhu cầu vay vốn, từ bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đến mua nhà và mua ô tô. Khách hàng có thể tham khảo điều kiện và mức lãi suất áp dụng tại website www.vib.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 1900 2200.