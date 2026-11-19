Trong đợt triển khai FX Swap kỳ hạn 182 ngày của NHNN, VIB là một trong những tổ chức tín dụng tham gia từ giai đoạn đầu - Ảnh : DNCC

Thêm lựa chọn quản lý thanh khoản

Đầu tháng 11-2026, NHNN triển khai hai nghiệp vụ ngoại hối đáng chú ý. Ngày 9-11, NHNN thực hiện giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô 2 tỉ USD. Từ ngày 11-11, cơ quan này tiếp tục triển khai cơ chế mua USD giao ngay định kỳ hai phiên mỗi tuần, với tỉ giá 25.500 đồng/USD.

Hai nghiệp vụ có cơ chế khác nhau nhưng cùng góp phần bổ sung nguồn cung thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng. Riêng đợt hoán đổi ngoại tệ ngày 9-11 đã cung ứng gần 50.000 tỉ đồng. Kỳ hạn sáu tháng giúp các ngân hàng tham gia có thêm lựa chọn cân đối dòng tiền và kế hoạch sử dụng vốn trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Theo thông tin từ NHNN, sau khi phương án được công bố, lãi suất hoán đổi kỳ hạn sáu tháng trên thị trường liên ngân hàng giảm về mức tương đương mức chào giao dịch của NHNN. Lãi suất hoán đổi ở các kỳ hạn từ ba tháng trở lên cũng có xu hướng giảm.

Ông Trần Chí Thanh, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB, cho rằng việc bổ sung kênh hỗ trợ thanh khoản sáu tháng bên cạnh nghiệp vụ thị trường mở giúp các ngân hàng có thêm điều kiện cân đối nguồn vốn.

Ông Trần Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB - Ảnh : DNCC

Theo đại diện VIB, công cụ này cũng có thể giúp giảm chi phí sử dụng nguồn vốn quốc tế. Khi vay USD từ các định chế tài chính nước ngoài để sử dụng bằng VND trong nước, ngân hàng phải tính toán cả lãi suất vay ngoại tệ và chi phí hoán đổi sang VND. Chi phí hoán đổi hợp lý sẽ giúp nguồn vốn quốc tế trở nên cạnh tranh hơn, đồng thời giảm áp lực huy động VND trong nước.

Việc giảm áp lực chi phí vốn có thể tạo thêm dư địa để các ngân hàng xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn.

Liên tiếp duy trì vị thế Top 2 thị trường FX Swap

Trong bối cảnh các công cụ điều hành tiền tệ ngày càng đa dạng, năng lực giao dịch và quản lý nguồn vốn có vai trò quan trọng đối với khả năng chủ động cân đối thanh khoản, kiểm soát chi phí vốn của các ngân hàng thương mại.

Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), VIB có hai năm liên tiếp nằm trong nhóm hai ngân hàng có doanh số giao dịch FX Swap lớn nhất thị trường. Quy mô danh mục FX Swap của ngân hàng tăng 42,6% trong chín tháng đầu năm 2026, cao hơn hai lần so với cuối năm 2024.

Trong đợt triển khai FX Swap kỳ hạn 182 ngày của NHNN, VIB là một trong những tổ chức tín dụng tham gia từ giai đoạn đầu.

VIB sử dụng FX Swap trong hoạt động quản lý nguồn vốn, kết hợp huy động USD từ thị trường quốc tế với các giao dịch hoán đổi sang VND để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trong nước. Cách làm này giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn huy động, cân đối kỳ hạn và quản lý rủi ro tỉ giá.

Theo ngân hàng này, trong giai đoạn 2024 đến tháng 9-2026, khi chi phí hoán đổi ngoại tệ tăng, ngân hàng tiếp tục kết hợp huy động vốn quốc tế với các giao dịch hoán đổi để đa dạng hóa nguồn vốn và cân đối kỳ hạn.

Chi phí hoán đổi là một cấu phần trong tổng chi phí vốn sau khi chuyển đổi sang VND, bên cạnh lãi vay ngoại tệ và các chi phí liên quan. Vì vậy, hiệu quả của phương án huy động cần được đánh giá trên tổng chi phí vốn và hiệu quả sử dụng vốn, thay vì chỉ xét riêng chi phí hoán đổi.

Ngoài FX Swap, VIB cho biết ngân hàng đứng đầu về doanh số giao dịch trái phiếu Chính phủ năm 2024 và giữ vị trí dẫn đầu ở cả giao dịch mua bán thông thường (Outright) lẫn mua bán lại (Repo) trong năm 2025. Trên thị trường ngoại hối, doanh số các sản phẩm cấu trúc và phái sinh của ngân hàng tăng trưởng kép 45% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025.

Các giải thưởng ghi dấu ấn vị thế hàng đầu về kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối của VIB - ẢNH : DNCC

Mở rộng nguồn vốn quốc tế, đầu tư hệ thống giao dịch

Đến tháng 8-2026, tổng vốn huy động nước ngoài của VIB đạt hơn 1,6 tỉ USD. Ngân hàng duy trì quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài trợ thương mại với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) từ năm 2009 và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) từ năm 2011.

Nguồn vốn quốc tế cùng hoạt động giao dịch ngoại hối giúp VIB có thêm lựa chọn huy động, chuyển đổi tiền tệ và cân đối kỳ hạn, chi phí sử dụng vốn.

Tháng 9-2026, VIB đưa vào vận hành hệ thống giao dịch Front Arena của FIS Global trên hạ tầng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS). Theo ngân hàng, đây là lần đầu tiên một ngân hàng tại Việt Nam triển khai Front Arena trên AWS.

Hệ thống hỗ trợ quản lý các khâu trong vòng đời giao dịch, từ thực hiện giao dịch, quản lý vị thế và rủi ro đến xử lý sau giao dịch. Việc triển khai nền tảng này hướng đến tăng mức độ tự động hóa và năng lực kiểm soát hoạt động. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.