Vì sao bà Đàm Thị Tươi bị bắt tạm giam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ?

Công an thi hành các quyết định tố tụng với bị can Đàm Thị Tươi (áo đỏ) - Ảnh: CAO THIÊN

Ngày 23-10, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đàm Thị Tươi (61 tuổi, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Theo công an, năm 1989 gia đình bà Đàm Thị Tươi mua một thửa đất tại tổ 4, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La (nay là tổ 21, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).

Ngày 3-10-1994, UBND tỉnh Sơn La đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình bà Tươi, bà này không có khiếu nại gì.

Năm 2005, bà Tươi biết thông tin sổ đỏ của gia đình bà Trần Thị T. (tiếp giáp với gia đình bà Tươi) có hình thể thửa đất chồng lên đất của gia đình bà Tươi. Từ đó bà Tươi có đơn yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết.

Cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, xác định trên sổ đỏ của bà Trần Thị T. có sai sót khi vẽ sơ đồ thửa đất, nhưng không chồng lấn trên thực địa, nên không thiệt hại cho gia đình bà Tươi.

Bà Tươi thừa nhận không bị mất đất, và ngày 22-3-2005 đã ký biên bản xác định ranh giới đất của hai gia đình.

Tuy nhiên sau đó bà Tươi liên tục khiếu nại, tố cáo, cho rằng việc UBND thị xã Sơn La cũ đã cấp sổ đỏ cho bà T. đã xâm phạm đất của gia đình bà và yêu cầu bồi thường.

Các cơ quan có thẩm quyền là UBND thành phố Sơn La cũ, UBND tỉnh Sơn La đã giải quyết.

Các cấp tòa án đã xét xử, kết luận việc cấp sổ đỏ cho bà T. có sơ đồ thửa đất chồng lên đất của gia đình bà Tươi 13,7m2 là sai.

UBND thành phố Sơn La cũ sau đó đã thu hồi sổ đỏ của bà T. theo đúng quy định, xử lý vi phạm của cán bộ có liên quan.

Công an, viện kiểm sát thi hành các quyết định tố tụng với bà Tươi - Ảnh: CAO THIÊN

Việc sai sót chỉ trên sổ đỏ, song trên thực tế không chiếm dụng đất của gia đình bà Tươi. Việc bà Tươi khiếu kiện yêu cầu bồi thường là không có căn cứ.

Theo công an, mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định pháp luật, nhưng bà Tươi vẫn tiếp tục nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo.

Từ năm 2019 đến nay, bà Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Đàm Tươi" đăng tải nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ các cơ quan nhà nước, các cá nhân liên quan.

Công an xác định hành vi này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức, niềm tin của người dân về tính đúng đắn trong hoạt động của tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.