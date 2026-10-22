Bắt tạm giam Đàm Thị Tươi về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an thi hành các quyết định tố tụng với bị can Đàm Thị Tươi (áo đỏ) - Ảnh: CAO THIÊN

Ngày 22-10, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (61 tuổi, trú tại phường Tô Hiệu, Sơn La).

Bị can Đàm Thị Tươi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331, Bộ luật hình sự.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo quy định pháp luật.

Theo công an, từ năm 2019 đến nay, bà Đàm Thị Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Đàm Tươi" đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Tỉnh ủy, UBND TP Sơn La và một số lãnh đạo của tỉnh Sơn La.