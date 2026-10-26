VETC, ePass dự kiến thu phí 6.600 đồng/tháng: Tài xế cho rằng thu phí chưa hợp lý

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công khai, minh bạch bản chất khoản thu - Ảnh: THY NHUNG

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về kết quả kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết với tài khoản giao thông.

Trong báo cáo, Bộ Xây dựng làm rõ rằng khoản phí dự kiến thu (6.600 đồng/tháng với cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp) từ ví điện tử VETC và Viettel Money là phí dịch vụ phương tiện thanh toán theo quy định ngành ngân hàng.

Việc này nhằm bù đắp chi phí vận hành, bảo mật, không phải là phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý tài khoản giao thông. Bộ nhìn nhận việc thông tin, truyền thông của các đơn vị trước đó chưa rõ ràng, khiến dư luận hiểu lầm và bức xúc.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công khai, minh bạch bản chất khoản thu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phối hợp xây dựng chính sách giá phí linh hoạt như thu theo lượt, tỉ lệ giao dịch hoặc miễn phí cho xe ít sử dụng.

Đề nghị VETC/ePass xem xét lại

Bạn đọc đề nghị xem xét lại thu phí 6.600 đồng/tháng mà VETC và ePass đưa ra - Ảnh: THY NHUNG

Thông tin này dành nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Bạn đọc Lê Văn Thuận cho rằng báo cáo thẩm tra nói "doanh nghiệp chưa thu phí nên chưa gây thiệt hại cho khách hàng" là không đúng với người dùng ví Viettel Money.

"Chính tài khoản của tôi, khi dùng thẻ ePass liên kết với Viettel money, trước đó thì không trừ tiền, nhưng từ tháng 4-2026, Viettel Money tự ý trừ tài khoản của tôi 10.000 đồng/tháng. Tôi thắc mắc và được trả lời đó là quy định của doanh nghiệp, Viettel Money tiếp tục trừ tiền liên tiếp tháng 5 và 6-2026. Sau đó, tôi hủy thẻ ePass và chuyển qua VETC", bạn đọc này thông tin.

Bạn đọc Khuong PM đặt vấn đề: "Chúng tôi đã trả phí giao thông rồi, sao lại phải trả thêm phí quản lý ví thanh toán? Vậy tiền của chúng tôi trong ví từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/tài khoản, có ai trả lãi cho chúng tôi không?".

Đồng quan điểm, bạn đọc Duong Vu cho rằng lý do thu không hợp lý.

"Theo tôi được biết lúc trước các doanh nghiệp như VETC đã thu phí quản lý (phí thanh toán cho lượt qua trạm) của các chủ đầu tư, giờ lại thu phí này của người tham gia giao thông.

Người tham gia giao thông chỉ thanh toán phí sử dụng đường bộ cho lượt đi qua của mình. Đề nghị xem xét lại".

Trong khi bạn đọc V.Tới cho rằng: "Xe cả năm chỉ đi vài lần qua trạm mà vẫn phải trả phí hằng tháng thì vô lý quá".

Bạn đọc Peter Phan cũng cho rằng: "Lý do của doanh nghiệp đưa ra không hợp lý, số hóa là để giảm chi phí nhân sự và tăng sự thuận tiện. Còn đây số hóa xong, doanh nghiệp lại thu tiền duy trì".

Tại sao không trả tiền qua ngân hàng?

Bạn đọc toanthang đặt câu hỏi: "Tại sao người dân không có sự lựa chọn khác khi kết nối thanh toán với tài khoản giao thông, ví dụ: liên kết với các loại ví khác hoặc trực tiếp với tài khoản ngân hàng".

Bạn đọc tên Nam cũng cho rằng: "Người dân nên có lựa chọn được trừ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng để đóng phí đường bộ. Không nên bắt buộc dùng ví điện tử và bị trừ thêm phí".

Nhiều đề xuất kiến nghị thu phí trực tiếp qua tài khoản ngân hàng - Ảnh: THY NHUNG

Đồng quan điểm bạn đọc tên Hải chia sẻ hãy cho các ngân hàng tự phát hành thẻ thu phí, tránh chỉ có hai đơn vị như hiện nay.

Trong khi đó bạn đọc Nghi Nguyen Hoang nhận định rằng thường thì người ta tạo app để bán hàng, còn mong phục vụ tốt để khách hàng đánh giá 5 sao nữa, còn đây tạo app xong lại thu tiền của khách.

Hay theo bạn đọc Nguyễn Văn Hoàn: "Việc áp dụng thu phí không dừng góp phần giảm chi phí nhân lực cho doanh nghiệp BOT chứ không làm lợi gì cho chủ xe chúng tôi cả. Vậy nếu muốn thu phí thì VETC, ePass phải thu từ doanh nghiệp có trạm BOT theo tỉ lệ doanh thu xe qua trạm chứ sao lại thu từ chủ xe?".

Bạn đọc đề nghị trả tiền mặt Bạn đọc Phúc đặt câu hỏi: "Không dùng tài khoản VETC và Viettel Money nữa, trả tiền mặt thôi thì được không? Mỗi tháng phải đóng thêm 6.600 đồng chúng tôi thấy không cần thiết. Không thể đưa ra lợi ích một chiều cho doanh nghiệp, trong khi tài khoản trong đó để biết bao lâu và không có lãi phát sinh". Bạn đọc Bá Tài cũng đề xuất: "Vậy thì thu tiền mặt đi cho khỏi tốn chi phí đầu tư, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống ví điện tử; chi phí định danh và xác thực khách hàng, kết nối với ngân hàng và hệ thống thanh toán, xử lý giao dịch, đối soát, bảo đảm an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng".