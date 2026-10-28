Về làng ven sông Thu Bồn có câu chuyện phun thuốc diệt cỏ gây xôn xao mạng xã hội

Làng Lệ Bắc (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Những ngày gần đây, bài viết của một người dân làng Lệ Bắc (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) về tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ để sản xuất hoa màu thu hút sự chú ý của người dùng mạng Facebook.

Nỗi lo "gậy ông đập lưng ông"

Trong bài viết, tài khoản Facebook T.T.T. ở làng Lệ Bắc mô tả nghịch lý ngay trên những cánh đồng quê mình. Đầu vụ, người dân đeo bình phun thuốc để diệt cỏ, khoảng nửa tháng sau, phụ nữ lại xuống ruộng gieo hạt, trồng ớt trên chính những mảnh đất vừa được xử lý hóa chất.

Theo người viết, khu vực có khoảng 200ha đất canh tác và gần 500 giếng khoan phục vụ tưới tiêu.

Người này lo ngại hóa chất có thể ngấm vào đất, ảnh hưởng nguồn nước ngầm và hệ sinh thái.

Bài đăng của một người ở làng Lệ Bắc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Đáng suy nghĩ hơn, người dân vẫn thường gửi rau, đậu, ớt từ quê ra phố cho con cháu, với lời dặn rằng nông sản nhà trồng rất sạch. Nhưng nếu đất và nguồn nước bị ảnh hưởng bởi hóa chất, mức độ an toàn của nông sản cũng là vấn đề cần được quan tâm, kiểm chứng.

Bài viết đồng thời kêu gọi bà con không lạm dụng thuốc diệt cỏ, bảo vệ đất đai và nguồn nước cho thế hệ sau.

"Xin đừng lạm dụng thuốc cỏ cháy nữa bà con ơi, hãy trả lại sự trong sạch cho đất bãi bồi, cho dòng nước giếng khoan, và cho chính tương lai của con cháu chúng ta nhé" - tài khoản Facebook T.T.T viết.

Sau hơn 1 ngày đăng tải, bài viết nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tính tới đầu giờ chiều 28-10 đã có hơn 3.100 lượt bày tỏ cảm xúc, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận.

Rất nhiều người đồng tình với tác giả bài viết và đưa ra bình luận, mong người dân hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ.

Biết độc hại, vẫn phun thuốc diệt cỏ vì tiện lợi

Cánh đồng ở làng Lệ Bắc loang lổ những mảng màu khi nhiều mảnh ruộng được phun thuốc diệt cỏ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngày 28-10, phóng viên Tuổi Trẻ tìm về làng Lệ Bắc ghi nhận thực tế tình trạng người dân sử dụng thuốc diệt cỏ trên đồng ruộng.

Nhìn từ trên cao, những thửa ruộng ven sông Thu Bồn hiện lên với những mảng màu loang lổ, xen giữa màu xanh của cây cỏ là những khoảnh đất nâu sẫm, vàng úa trải dài. Nhiều thửa ruộng cỏ đã chết khô, phủ kín mặt đất, tương phản rõ với những khoảnh đất còn xanh bên cạnh.

Các ô ruộng nối tiếp nhau, ngăn cách bởi những bờ đất và lối đi nhỏ, tạo nên bức tranh đồng quê xơ xác giữa vùng bãi bồi vốn trù phú. Dưới mặt đất, những lớp cỏ khô nằm rạp, có nơi phủ gần kín cả thửa ruộng.

Trên một số khoảnh đất, chai thuốc diệt cỏ vẫn còn nằm lại, như dấu vết của việc sử dụng hóa chất để diệt cỏ, chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Một số người dân ở làng Lệ Bắc thừa nhận có những lo lắng về tác động lâu dài. Còn người dân lân cận thì bày tỏ lo ngại về tình trạng này.

Dù biết độc hại, người dân vẫn chuộng dùng thuốc diệt cỏ vì tiện dụng, đỡ chi phí - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ông Phạm Ảnh (64 tuổi, thôn Vĩnh Trinh, xã Thu Bồn) đi thăm người thân ở làng Lệ Bắc, cho rằng tình trạng phun thuốc diệt cỏ Lệ Bắc là đáng báo động, cần giải pháp kiểm soát.

"Tôi lo thuốc độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Tôi nghĩ ngày càng có nhiều người bị ung thư có thể từ đó mà ra, mong cơ quan chức năng có giải pháp chứ phun tràn lan như vậy thì rất đáng ngại", ông Ảnh nói.

Trên mảnh ruộng này, vỏ một chai thuốc diệt cỏ vừa phun xong bị vứt bỏ lại - Ảnh: TRẦN THƯỜNG



Nhà đối diện làng Lệ Bắc ở bên kia sông, bà Trần Thị Nguyệt (66 tuổi, thôn Phú Văn, xã Gò Nổi) cho biết nhà bà có 5 sào đất, cũng thường dùng thuốc diệt cỏ trước mùa sản xuất.

"Biết là độc hại, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng không có người làm, thuê người lại tốn tiền nên đành phun thuốc. Nhiều phụ nữ khi gieo sạ ớt, đậu phải mặc áo mưa, mang ủng để hạn chế tiếp xúc", bà Nguyệt kể.

Không riêng ở Lệ Bắc, người dân cũng dùng hóa chất diệt cỏ tại một cánh đồng sát bên quốc lộ 14H - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ông Nguyễn Thế Đức, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, cho biết địa phương sẽ tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng các loại thuốc diệt cỏ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, đất đai. Không riêng ở Lệ Bắc, dọc quốc lộ 14H qua xã Thu Bồn và nhiều khu vực trên quốc lộ 1 qua TP Đà Nẵng, thời điểm này có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng bờ ruộng phủ màu vàng úa sau khi phun thuốc diệt cỏ.