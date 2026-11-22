Máy cày đang thực hiện công đoạn trang đất cho bằng phẳng và đánh rãnh thoát nước - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Thời điểm hiện tai, dọc tuyến quốc lộ 30, đoạn qua xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vào sáng sớm trên cánh đồng rộng lớn, nhiều nông dân đang vệ sinh đồng ruộng, thu gom cỏ dại và rạ còn sót lại ven chân đê.

Máy thực hiện các công đoạn cày, bừa, trang phẳng và đánh rãnh thoát nước. Với nhà nông, đây là khởi đầu của một vụ mùa mới đầy hy vọng, từng thửa đất được chăm chút công phu sẽ mang lại mùa màng bội thu sắp tới.

Sau những tháng đồng ngập nước phù sa, cả cánh đồng như thức giấc trong buổi sớm mai. Tiếng máy cày rền đều giữa đồng ruộng mênh mông không tạo cảm giác ồn ã chói tai, trái lại như một thanh âm quen thuộc báo hiệu mùa vụ mới bắt đầu.

Đàn cò trắng thong thả kiếm ăn trên đồng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Thấp thoáng trên cánh đồng, từng cánh cò trắng sà xuống kiếm ăn, chúng tìm tôm tép, côn trùng còn sót lại. Có nơi, cò tập trung hàng trăm con cùng đứng trên khoảnh ruộng cách người nông dân chưa được 100m.

Cũng đi dọc theo tuyến đường vài km, trên những thửa ruộng được gieo sạ trước đã lên mạ non. Nông dân ra đồng giặm lúa bằng cách chiết mạ non ở chỗ cày cấy nơi ruộng thưa trống. Có những cánh đồng lớn, cần giặm vá nhanh, phải thuê nhiều nhân công, giá từ 400.000 - 450.000 đồng/ngày/người 8 tiếng.

Người giặm lúa trên cánh đồng buổi sáng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Dưới ánh nắng sớm mai, cánh đồng như thức giấc để đón mùa mới, khách phương xa có dịp đi qua bất chợt thoáng qua mùi đất ẩm ngai ngái, lại có lúc hương thơm mạ non xanh mướt trên đồng theo làn gió mát phả vào mặt hay phải dừng lại bên đường ngắm những cánh cò trắng muốt đứng thong thả trên đồng.

Tất cả làm nên nét bình dị, đặc trưng của vùng đất miền Tây đang hối hả vào mùa vụ mới.

Cánh đồng mùa gieo sạ tất bật - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nhờ có máy, nông dân bớt được một số công đoạn làm đất - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cánh đồng đang chuyển mùa - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Người nông dân cần mẫn trên đồng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT