Người dân dạo bước trên con đường me cổ thụ Phan Đình Giót - Ảnh: LÊ TRUNG

Không chỉ được thưởng thức những ly cà phê đậm đà miễn phí vào ba khung giờ, du khách còn có dịp khám phá nét văn hóa cà phê đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên.

Hẹn nhau dưới tán me xanh

Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, đông đảo người dân và du khách tìm về đường Phan Đình Giót, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để hòa mình vào không gian văn hóa cà phê giữa lòng phố núi.

Con đường vốn nổi bật với hàng me cổ thụ xanh ngắt, tỏa bóng mát hai bên, nay càng trở nên nhộn nhịp bởi những gian hàng cà phê mang đậm dấu ấn Tây Nguyên.

Từ sáng sớm, từng nhóm du khách thong thả dạo bước dưới những tán me hàng chục năm tuổi, dừng chân khám phá các gian hàng, tìm hiểu cách chế biến và thưởng thức những hương vị cà phê khác nhau.

Giữa không gian xanh mát, nhâm nhi một ly cà phê nóng, cảm nhận hương thơm lan tỏa trong gió phố núi là trải nghiệm khiến nhiều người thích thú.

Thưởng thức cà phê dưới những tán me - Ảnh: LÊ TRUNG

Không ồn ào, náo nhiệt theo cách của những lễ hội thông thường, nơi đây mang đến cảm giác gần gũi, thư thái. Những chiếc bàn nhỏ dưới tán cây, những ly cà phê thơm nồng cùng câu chuyện về hạt cà phê đã tạo nên một điểm hẹn văn hóa đặc biệt giữa lòng thành phố.

Sự kiện "Không gian di sản văn hóa cà phê" do tỉnh Đắk Lắk tổ chức, diễn ra từ ngày 20 đến 24-11 tại đường Phan Đình Giót, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa".

Quy tụ hơn 15 đơn vị, doanh nghiệp, sự kiện mang đến chuỗi hoạt động phong phú như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trình diễn kỹ thuật chế biến, thưởng thức cà phê và giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Mỗi gian hàng là một câu chuyện riêng về hạt cà phê, từ phương thức rang xay truyền thống đến những sản phẩm cà phê đặc sản hiện đại.

Pha chế cà phê cho du khách thưởng thức - Ảnh: LÊ TRUNG

Đánh thức hương vị cà phê di sản

Điểm hấp dẫn của không gian này là sự kết hợp giữa những giá trị truyền thống và trải nghiệm thưởng thức cà phê đương đại.

Du khách có cơ hội tìm hiểu cách rang cà phê bằng củi, khám phá kỹ thuật pha cà phê bằng vợt - phương pháp pha chế mộc mạc từng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.

Hương cà phê thơm nồng lan trong không gian, cùng thao tác pha chế khéo léo đã tạo nên sức hút riêng.

Không đơn thuần là thưởng thức một thức uống, mỗi trải nghiệm còn giúp du khách hiểu hơn về quá trình lao động, sáng tạo và tình yêu cà phê của người dân vùng đất Tây Nguyên.

Đặc biệt, người dân và du khách được thưởng thức cà phê miễn phí trong ba khung giờ mỗi ngày gồm: 6h30 - 8h30, 16h - 18h và 19h - 20h30 trong các ngày diễn ra sự kiện này.

Thưởng thức cà phê miễn phí - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhiều gian hàng còn giới thiệu sản phẩm dùng thử, trao quà và tổ chức các hoạt động tương tác. Trong đó mỗi ngày có 1.000 ly sô cô la nóng và 1.000 ly cà phê khói pha bằng vợt được phục vụ miễn phí, cùng các sản phẩm như trà nấm linh chi và nhiều dòng cà phê khác.

Ngày 24-11, chương trình còn có hoạt động giao lưu văn nghệ đường phố, trình diễn rang xay cà phê mộc truyền thống, góp phần tạo không khí sôi động và đưa văn hóa cà phê đến gần hơn với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thiện (63 tuổi) vui vẻ chia sẻ, bà rất phấn khởi khi được tham gia sự kiện, vừa thưởng thức những ly cà phê miễn phí thơm ngon, vừa tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ dưới hàng me cổ thụ.

"Rất mong có thêm những hoạt động ý nghĩa như thế này để người dân và du khách hiểu hơn về văn hóa cà phê Đắk Lắk. Mời du khách đến với Buôn Ma Thuột để thưởng thức cà phê di sản", bà Thiện nói.

Người dân hào hứng khi đến với "Không gian di sản văn hóa cà phê" - Ảnh: LÊ TRUNG

Từ những tri thức được gìn giữ trong vườn cà phê đến kỹ nghệ chế biến và văn hóa thưởng thức, mỗi hoạt động tại sự kiện đều góp phần kể câu chuyện về con người và vùng đất Đắk Lắk.

"Không gian di sản văn hóa cà phê" vì thế không chỉ giới thiệu sản phẩm đặc trưng mà còn đưa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đến gần hơn với cộng đồng, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch địa phương và lan tỏa khát vọng xây dựng hình ảnh "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới".

Không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm cà phê, sự kiện còn góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa được kết tinh qua nhiều thế hệ; kết nối nghệ nhân, doanh nghiệp, người dân và du khách.

Và có lẽ điều đọng lại trong lòng du khách sau hành trình ghé thăm con đường Phan Đình Giót không chỉ là vị đắng dịu, hương thơm nồng nàn của cà phê, mà còn là cảm giác bình yên khi được ngồi dưới những tán me cổ thụ, giữa lòng phố núi Buôn Ma Thuột thân thiện và mến khách.

Du khách đổ về đường me Phan Đình Giót - Ảnh: LÊ TRUNG

Trưng bày hạt, cây cà phê - Ảnh: LÊ TRUNG

Du khách tìm hiểu và thưởng thức cà phê - Ảnh: LÊ TRUNG

Check-in dưới tán me - Ảnh: LÊ TRUNG

Vừa uống cà phê, vừa thưởng thức âm nhạc - Ảnh: LÊ TRUNG