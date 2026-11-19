Chương trình bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 - Ảnh: MINH PHƯƠNG

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Lễ hội mang tầm vóc quốc gia, định hướng quốc tế, dự kiến diễn ra từ ngày 15-12-2026 đến 4-4-2027. Trong đó, chuỗi hoạt động chính tập trung từ ngày 6-3 đến 4-4-2027.

Với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới", lễ hội hướng đến quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, xúc tiến đầu tư chế biến sâu và tôn vinh người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Điểm nhấn của lễ hội là Hội nghị quốc tế Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Robusta thế giới và xúc tiến đầu tư chế biến sâu; Tuần lễ Cà phê đặc sản Việt Nam; cuộc thi pha chế cà phê Buôn Ma Thuột Barista Robusta; hội thi Nhà nông đua tài với chủ đề "Canh tác cà phê thông minh"; tuyên dương nông dân tiêu biểu và hội thảo quốc gia "Đất và Phân bón" lần thứ 2.

Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê dự kiến có quy mô khoảng 600 gian hàng, kết hợp không gian đổi mới sáng tạo, giới thiệu mật ong hoa cà phê và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội đường phố với chủ đề "Sắc màu đại ngàn - Hội tụ và lan tỏa" dự kiến diễn ra chiều 6-3 tại khu vực Ngã Sáu, phường Buôn Ma Thuột. Chương trình có các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế, nghệ nhân cồng chiêng, múa xoang và màn diễu hành, đồng diễn quy mô lớn.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 7-3-2027 tại quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột, với chương trình nghệ thuật kết hợp văn hóa truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại. Sau lễ khai mạc sẽ có màn bắn pháo hoa.

Chuỗi sự kiện còn có Lễ hội Hoa cà phê, chương trình nghệ thuật chào năm mới, Tuần lễ Ẩm thực Tây Nguyên, Đêm hội ánh sáng "Buôn Ma Thuột Light Fest" dự kiến diễn ra tối 27-3-2027 tại quảng trường 10-3. Các hoạt động văn hóa tại khu vực Hồ Lắk và Buôn Đôn cũng được tổ chức, chú trọng bảo tồn bản sắc cộng đồng và phúc lợi động vật, không tổ chức cưỡi voi, đua voi.

Một điểm đáng chú ý của lễ hội lần này là định hướng mở rộng không gian du lịch, kết nối phía Tây và phía Đông tỉnh, giữa rừng và biển.

Theo đó, tỉnh dự kiến tổ chức roadshow "Hành trình cà phê Buôn Ma Thuột - Từ đại ngàn đến biển xanh", kết nối Buôn Ma Thuột với Tuy Hòa. Hai không gian check-in cũng được bố trí tại quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột và quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, dự kiến hoạt động từ ngày 6-3 đến 4-4-2027.

Các không gian này được thiết kế kết hợp hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột, văn hóa Tây Nguyên và cảnh quan biển xanh Tuy Hòa.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện, vận hành Phố cà phê Buôn Ma Thuột và xây dựng vở thực cảnh "Nhà dài Show" tại Bảo tàng Đắk Lắk, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ du khách.