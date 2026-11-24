Minh Luân và Văn Phượng trong Nỗi đau ký ức - Ảnh: ĐPCC

Đảm nhận vai Hiền trong Nỗi đau ký ức, diễn viên Văn Phượng dành nhiều sự đồng cảm cho nhân vật.

"Thương một người phụ nữ dường như cả cuộc đời chưa bao giờ thực sự có được bình yên. Hạnh phúc cứ vừa chạm đến thì lại vụt mất, những tổn thương tưởng có thể vượt qua thì cuộc đời lại tiếp tục đặt lên vai cô ấy những nỗi đau mới", cô chia sẻ.

Nước mắt không phải điều quan trọng nhất

Trong phim Nỗi đau ký ức, Hiền là con gái đầu của ông Năm (diễn viên Thanh Nam), người làm nghề buôn bán lúa. Biến cố đầu tiên đến khi cô phải gác lại việc học, từ bỏ những dự định tương lai để phụ giúp gia đình làm ăn.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh cô em gái tên Thục (Thùy Trang) liên tục bày tỏ thái độ ganh tị, so đo.

Ở tập 5, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Hiền và người đàn ông tên Bình (Thành Được) mở ra bước ngoặt mới, báo hiệu những tháng ngày đầy sóng gió sắp tới.

Văn Phượng cho biết điều cô yêu thích nhất ở Hiền là sự tử tế. Dù phải chịu nhiều tổn thương, Hiền vẫn giữ tình yêu thương dành cho mọi người. Đây là phẩm chất đáng quý, bởi không phải ai đi qua đau khổ cũng có thể giữ được một trái tim mềm mại.

Diễn viên Thanh Nam vai ông Năm và Văn Phượng vai con gái - Ảnh: ĐPCC

Cô cũng nhìn nhận Hiền có những điểm chưa thực sự hài lòng. Đó là sự cam chịu, nhẫn nhịn đôi khi quá mức và thiếu quyết liệt trong việc bảo vệ bản thân. Thường xuyên đảm nhận những vai diễn có số phận đau khổ, nhiều cảnh khóc, Văn Phượng cho biết nhân vật Hiền trong Nỗi đau ký ức tiếp tục phải khóc nhiều ở những diễn biến về sau.

Tuy nhiên, cô cho rằng thành công của một vai diễn không nằm ở số lần nhân vật khóc trên màn ảnh, mà ở khả năng để lại cảm xúc trong lòng khán giả. "Tôi nghĩ, nước mắt không phải là điều quan trọng nhất, mà đằng sau những giọt nước mắt ấy phải là một câu chuyện đủ sức chạm đến trái tim người xem", nữ diễn viên chia sẻ.

Trailer phim Nỗi đau ký ức

Nỗi đau ký ức suốt 50 năm

Thử thách lớn nhất của Văn Phượng khi nhận vai Hiền là phải đồng hành cùng nhân vật từ những năm tháng tuổi trẻ đến khi trở thành người phụ nữ trung niên, đi qua gần 50 năm cuộc đời.

Vai diễn không chỉ yêu cầu thay đổi ngoại hình theo từng giai đoạn tuổi tác mà còn đòi hỏi thể hiện thuyết phục hành trình trưởng thành, những chuyển biến tâm lý và dấu ấn của thời gian.

Văn Phượng chia sẻ Hiền thể hiện tuổi tác và tâm lý nhân vật thông qua ánh mắt, nét mặt, giọng nói, dáng đi, thậm chí cả những khoảng lặng khi đối diện với cuộc đời.

"Một cô gái trẻ có thể khóc vì một tình yêu tan vỡ, nhưng một người phụ nữ đã trải qua nhiều dông bão đôi khi chỉ im lặng, bởi có những nỗi đau vượt qua cả khả năng diễn đạt bằng lời", nữ diễn viên bộc bạch.

Tạo hình các nhân vật trong giai đoạn 2 phim Nỗi đau ký ức. Phim đang phát sóng trên THVL1 - Ảnh: ĐPCC

Trong quá trình ghi hình, Văn Phượng phải dầm mưa, ngâm mình dưới ao hồ khiến cô bị nhọt lớn ở đùi và phải điều trị liên tục trong hai tuần.

Bác sĩ lo ngại nguy cơ nhiễm trùng nên đề nghị nhập viện, Văn Phượng vẫn cố gắng duy trì lịch quay. Cô chọn tiểu phẫu, mỗi ngày đến bệnh viện để xử lý và vệ sinh vết thương nhằm không ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình.

"Dù rất đau nhưng tôi cố gắng bởi hiểu rằng phía sau vai diễn không chỉ có nỗ lực của riêng mình mà còn là công sức của cả một tập thể", cô chia sẻ.

Nỗi đau ký ức là bộ phim thứ hai trong sự nghiệp Văn Phượng đảm nhận vai diễn xuyên suốt hai giai đoạn cuộc đời của nhân vật. Trước đó, cô từng trải nghiệm thử thách tương tự trong phim Trở về 1.