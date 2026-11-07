Uống cà phê giúp giảm 43% nguy cơ ung thư gan

Uống cà phê với nguy cơ thấp hơn mắc ung thư đại trực tràng, ung thư vú và ung thư nội mạc tử cung - Ảnh: AI

Bác sĩ Avishek Kumar, chuyên gia ung thư tại Regional Cancer Care Associates (Mỹ), cho rằng những người uống cà phê đen có thể đã hình thành một thói quen có lợi. "Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư gan", bác sĩ Kumar nói.

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy xu hướng tương tự.

Một nghiên cứu năm 2021 trên gần 495.000 người tham gia UK Biobank, được công bố trên BMC Public Health, cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính thấp hơn 21% và nguy cơ tử vong do bệnh này thấp hơn 49% so với những người không uống cà phê.

Một tổng quan năm 2023 trên International Journal of Molecular Sciences cũng liên hệ việc uống cà phê với nguy cơ thấp hơn mắc ung thư đại trực tràng, ung thư vú và ung thư nội mạc tử cung, theo Parade.

Cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất, vì vậy rất khó xác định hợp chất nào đóng vai trò quan trọng nhất. Một giả thuyết cho rằng các hợp chất này có thể giúp giảm tình trạng stress oxy hóa trong cơ thể.

Tuy nhiên, những phát hiện trên chỉ cho thấy mối liên hệ, không chứng minh cà phê có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

Bác sĩ Mark Ashamalla, Trưởng khoa xạ trị ung thư tại Episcopal Health Services (Mỹ), cho rằng cà phê nguyên chất rất khác với một thức uống chứa nhiều đường, siro, kem tươi và các loại kem pha chế đã qua chế biến.

Hai bác sĩ đều cho rằng siro chứa nhiều đường và các loại kem pha chế được chế biến nhiều có thể góp phần gây viêm, béo phì và tình trạng kháng insulin, tất cả đều là những yếu tố nguy cơ của ung thư.

Ngoài ra, đồ uống quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, nhiều khả năng do tổn thương nhiệt lặp đi lặp lại có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản. Vì vậy, nên để cà phê nguội bớt trước khi uống.