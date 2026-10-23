UOA Group nhận 4 giải thưởng tại PropertyGuru Việt Nam 2026

Ông Wyeren Yap, Tổng Giám đốc UOA Việt Nam nhận danh hiệu Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững tại VPA 2026 - Ảnh: DNCC

United Overseas Australia Ltd (UOA Group), tập đoàn niêm yết tại Australia và Singapore, vừa được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (VPA) 2026 với danh hiệu Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững. Ngoài ra, tập đoàn nhận 3 giải thưởng cho dự án văn phòng UOA Parc Tower và không gian làm việc Komune tại TP.HCM.

Danh hiệu Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững được giới thiệu lần đầu tại giải thưởng năm nay, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp chú trọng trách nhiệm môi trường, hiệu quả vận hành và trải nghiệm người sử dụng tại các dự án thương mại.

Ông Dickson Kong, Giám đốc điều hành UOA, cho biết tập đoàn có 40 năm hoạt động và đặt yếu tố bền vững trong quá trình quy hoạch, thiết kế và vận hành dự án. Tại Việt Nam, doanh nghiệp hướng đến phát triển các công trình đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng.

Ở hạng mục dự án, UOA Parc Tower được trao giải Dự án văn phòng xuất sắc và Thiết kế nội thất văn phòng xuất sắc. Komune tại tòa nhà này nhận giải Không gian làm việc linh hoạt xuất sắc.

Thông qua UOA Development Bhd tại Malaysia, UOA là một trong những đơn vị sở hữu nhiều diện tích văn phòng tại Kuala Lumpur. Tại Việt Nam, tập đoàn tiếp tục phát triển danh mục bất động sản văn phòng theo định hướng chú trọng chất lượng công trình và tính bền vững.

UOA Parc Tower được vinh danh Dự án văn phòng xuất sắc - Ảnh: DNCC

Tọa lạc tại phường Tân Định, đối diện công viên Lê Văn Tám, UOA Parc Tower được phát triển theo mô hình văn phòng hạng A. Thiết kế tòa nhà kết hợp kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách Pháp với nội thất tối giản đương đại.

Dự án hướng đến các chứng chỉ công trình xanh LEED Gold và WELL Gold. Theo doanh nghiệp, tòa nhà dự kiến ứng dụng hệ thống quản lý tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu mức tiêu thụ năng lượng, sử dụng nước và hiệu quả vận hành. Các yếu tố khác được chú trọng gồm lựa chọn vật liệu, giao thông xanh, sức khỏe người sử dụng và quản lý chất thải.

UOA Parc Tower được tôn vinh trong hạng mục Thiết kế nội thất văn phòng xuất sắc - Ảnh: DNCC





Komune tại UOA Parc Tower giành giải Không gian làm việc linh hoạt xuất sắc - Ảnh: DNCC

Bên trong dự án, Komune phát triển mô hình không gian làm việc chung (co-working) và trung tâm văn phòng (business center), phục vụ nhu cầu thuê linh hoạt của doanh nghiệp. Dự án có khoảng 14.300 m² diện tích sàn cho thuê và dự kiến hoàn thành vào quý 2-2028.

Theo UOA, sau khi dự án hoàn thành, tổng diện tích sàn văn phòng trong danh mục của doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến đạt gần 120.000 m² vào năm 2028.

Ông Dickson Kong cho biết, doanh nghiệp đang tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư ở các phân khúc bất động sản khác tại Việt Nam, bên cạnh lĩnh vực văn phòng. Tập đoàn dự kiến kỷ niệm 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam vào năm 2027.