Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

UOA Group nhận 4 giải thưởng tại PropertyGuru Việt Nam 2026

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

UOA Group được xướng tên ở hạng mục Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững tại PropertyGuru Việt Nam 2026, cùng ba giải thưởng khác ghi nhận chất lượng các dự án do tập đoàn phát triển tại thị trường Việt Nam.

- Ảnh 1.

Ông Wyeren Yap, Tổng Giám đốc UOA Việt Nam nhận danh hiệu Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững tại VPA 2026 - Ảnh: DNCC

United Overseas Australia Ltd (UOA Group), tập đoàn niêm yết tại Australia và Singapore, vừa được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (VPA) 2026 với danh hiệu Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững. Ngoài ra, tập đoàn nhận 3 giải thưởng cho dự án văn phòng UOA Parc Tower và không gian làm việc Komune tại TP.HCM.

Danh hiệu Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững được giới thiệu lần đầu tại giải thưởng năm nay, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp chú trọng trách nhiệm môi trường, hiệu quả vận hành và trải nghiệm người sử dụng tại các dự án thương mại.

Ông Dickson Kong, Giám đốc điều hành UOA, cho biết tập đoàn có 40 năm hoạt động và đặt yếu tố bền vững trong quá trình quy hoạch, thiết kế và vận hành dự án. Tại Việt Nam, doanh nghiệp hướng đến phát triển các công trình đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng.

Ở hạng mục dự án, UOA Parc Tower được trao giải Dự án văn phòng xuất sắc và Thiết kế nội thất văn phòng xuất sắc. Komune tại tòa nhà này nhận giải Không gian làm việc linh hoạt xuất sắc.

Thông qua UOA Development Bhd tại Malaysia, UOA là một trong những đơn vị sở hữu nhiều diện tích văn phòng tại Kuala Lumpur. Tại Việt Nam, tập đoàn tiếp tục phát triển danh mục bất động sản văn phòng theo định hướng chú trọng chất lượng công trình và tính bền vững.

- Ảnh 2.

UOA Parc Tower được vinh danh Dự án văn phòng xuất sắc - Ảnh: DNCC

Tọa lạc tại phường Tân Định, đối diện công viên Lê Văn Tám, UOA Parc Tower được phát triển theo mô hình văn phòng hạng A. Thiết kế tòa nhà kết hợp kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách Pháp với nội thất tối giản đương đại.

Dự án hướng đến các chứng chỉ công trình xanh LEED Gold và WELL Gold. Theo doanh nghiệp, tòa nhà dự kiến ứng dụng hệ thống quản lý tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu mức tiêu thụ năng lượng, sử dụng nước và hiệu quả vận hành. Các yếu tố khác được chú trọng gồm lựa chọn vật liệu, giao thông xanh, sức khỏe người sử dụng và quản lý chất thải.

- Ảnh 3.

UOA Parc Tower được tôn vinh trong hạng mục Thiết kế nội thất văn phòng xuất sắc - Ảnh: DNCC


- Ảnh 4.

Komune tại UOA Parc Tower giành giải Không gian làm việc linh hoạt xuất sắc - Ảnh: DNCC

Bên trong dự án, Komune phát triển mô hình không gian làm việc chung (co-working) và trung tâm văn phòng (business center), phục vụ nhu cầu thuê linh hoạt của doanh nghiệp. Dự án có khoảng 14.300 m² diện tích sàn cho thuê và dự kiến hoàn thành vào quý 2-2028.

Theo UOA, sau khi dự án hoàn thành, tổng diện tích sàn văn phòng trong danh mục của doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến đạt gần 120.000 m² vào năm 2028.

Ông Dickson Kong cho biết, doanh nghiệp đang tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư ở các phân khúc bất động sản khác tại Việt Nam, bên cạnh lĩnh vực văn phòng. Tập đoàn dự kiến kỷ niệm 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam vào năm 2027.

- Ảnh 5.Sau IPO, doanh nghiệp phải chứng minh những gì đã cam kết với cổ đông

Minh bạch hiệu quả sử dụng vốn, lượng hóa tiến độ thực hiện kế hoạch và duy trì cơ chế giám sát sau IPO là những yếu tố then chốt để doanh nghiệp giữ niềm tin của nhà đầu tư.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
V.T.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: doanh nghiệp UOA Group

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất