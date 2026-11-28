Bị can Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Thu tiền dạy làm giàu qua tài khoản cá nhân vẫn phải nộp thuế

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Tuổi Trẻ, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng vụ Nguyễn Anh Đức (Master Anh Đức) vừa bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trốn thuế đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh, đào tạo và dạy làm giàu trên không gian mạng.

TS Cường cho biết pháp luật không cấm cá nhân xây dựng thương hiệu riêng, tổ chức khóa học về kinh doanh, đầu tư, khởi nghiệp hoặc chia sẻ kinh nghiệm làm giàu trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi đưa ra thị trường để thu tiền, người tổ chức phải tuân thủ các quy định về kinh doanh, thuế, quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những quy định chuyên ngành liên quan.

Theo luật sư, người tổ chức cần xác định rõ chủ thể cung cấp dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ đăng ký kinh doanh tương ứng. Việc sử dụng thương hiệu cá nhân để quảng bá không làm thay đổi trách nhiệm của chủ thể tổ chức, thu tiền, cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt, các khoản tiền thu từ hoạt động kinh doanh đều phải được xác định, ghi nhận, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, bất kể tiền học phí chuyển vào tài khoản doanh nghiệp hay tài khoản cá nhân.

Người kinh doanh không thể lấy lý do đây là tiền thu từ thương hiệu cá nhân, tiền bán sách hoặc khoản học viên tự nguyện chuyển để loại trừ nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế có thể căn cứ dữ liệu tài khoản ngân hàng, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán, danh sách học viên và dữ liệu trên mạng xã hội để xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế. Việc nhận tiền qua nhiều tài khoản cũng không làm thay đổi bản chất khoản thu.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, kinh doanh bằng thương hiệu cá nhân không có nghĩa là được phép đứng ngoài hệ thống quản lý nhà nước.

Càng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, càng có nhiều người tin tưởng, chuyển tiền thì trách nhiệm pháp lý càng phải được thực hiện nghiêm túc", luật sư Cường nêu quan điểm.

Những quyển sách được "Master Anh Đức" dùng để bán và "dạy làm giàu" nhưng lại không kê khai thuế - Ảnh: Công an cung cấp

Ranh giới giữa chia sẻ kiến thức làm giàu và trục lợi

Theo luật sư Đặng Văn Cường, không thể đánh đồng tất cả những người tổ chức khóa học kinh doanh, đầu tư hoặc chia sẻ kinh nghiệm làm giàu với người có hành vi lừa đảo. Một người mở lớp dạy kinh doanh, thu học phí, cung cấp kiến thức, phương pháp đầu tư vẫn có thể hoạt động hợp pháp.

Người đứng lớp không có nghĩa vụ bảo đảm tất cả học viên đều trở nên giàu có. Kết quả kinh doanh phụ thuộc vào khả năng vận dụng, nguồn lực và nhiều yếu tố thị trường.

Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu người tổ chức đưa ra thông tin giả, dựng thành tích không có thật, tạo ra cơ hội đầu tư không tồn tại hoặc cố tình che giấu bản chất giao dịch để khiến người khác tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt thì hành vi có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điểm mấu chốt của tội danh này nằm ở thủ đoạn gian dối có trước hoặc tại thời điểm thực hiện hành vi chiếm đoạt, khiến người bị hại tin tưởng, tự nguyện giao tài sản. Người thực hiện phải có mục đích chiếm đoạt đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Trường hợp người tổ chức ban đầu kinh doanh hợp pháp, có hoạt động thực tế nhưng sau đó sử dụng tài sản được giao vào mục đích bất hợp pháp. Việc này dẫn đến không có khả năng hoàn trả, tùy tính chất giao dịch và mục đích chiếm đoạt, hành vi có thể được xem xét về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, việc quảng cáo sai sự thật về chất lượng, công dụng hoặc giá trị khóa học làm giàu nhằm thu hút khách hàng có thể bị xử lý theo quy định về quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét về tội lừa dối khách hàng...

Những dấu hiệu cảnh giác từ các khóa dạy làm giàu

Từ thực tiễn các vụ việc liên quan đến những người tự xưng là chuyên gia dạy làm giàu, luật sư Cường chỉ ra nhiều dấu hiệu đáng cảnh giác.

Trước hết là những lời cam kết làm giàu nhanh, thu nhập cao nhưng không có căn cứ. Các quảng cáo như học một khóa có thể kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, không cần kinh nghiệm vẫn thành công, đầu tư chắc chắn sinh lời... đều cần được kiểm chứng.

Một chiêu thức khác là biến hoạt động đào tạo thành hình thức huy động tiền. Ban đầu, người tổ chức có thể bán khóa học giá thấp để tạo niềm tin. Sau đó, học viên được mời tham gia chương trình cao cấp hơn, đóng thêm hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng để tiếp cận bí quyết kinh doanh, cơ hội đầu tư hoặc gia nhập mạng lưới làm giàu.

Nếu tiền thu được không phục vụ hoạt động đào tạo, đầu tư như giới thiệu mà được dùng để trả lợi ích cho người tham gia trước, lấy tiền người sau trả người trước, mô hình này có thể mang dấu hiệu Ponzi.

Luật sư cũng cảnh báo việc sử dụng những câu chuyện thành công không có thật để tạo dựng niềm tin.

Hình ảnh học viên mua nhà, mua xe, đạt doanh thu hàng tỉ đồng sau khóa học có thể được dàn dựng, cắt ghép hoặc sử dụng không đúng bối cảnh.

Người mua cần kiểm chứng kết quả có thật hay không, có liên quan trực tiếp đến khóa học hay chỉ phản ánh một trường hợp cá biệt.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ảnh: Luật sư cung cấp

Bên cạnh đó, một số người sử dụng áp lực tâm lý để thúc ép khách hàng chuyển tiền. Những thông báo chỉ còn vài suất học, ưu đãi trong vài giờ hoặc bỏ lỡ cơ hội đổi đời đánh vào tâm lý sợ mất cơ hội, khiến người mua không còn đủ thời gian kiểm chứng thông tin, đánh giá rủi ro.

Luật sư Cường cho rằng mạng xã hội giúp một số người dễ dàng tạo dựng hình ảnh thành đạt, dù năng lực thực tế chưa chắc tương xứng.

Họ thường xuất hiện bên xe sang, biệt thự, đồng hồ đắt tiền, tự gắn những danh xưng như chuyên gia hàng đầu, bậc thầy đầu tư hoặc triệu phú tự thân để thu hút người học.

Tuy nhiên, hình ảnh giàu có, bằng cấp hay danh xưng chưa được kiểm chứng không chứng minh năng lực làm giàu.

Một chiêu thức khác là thiết kế khóa học theo nhiều cấp độ, từ sách giá rẻ, hội thảo miễn phí đến các chương trình chuyên sâu có học phí hàng chục, hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng.

Khi đã tạo được niềm tin, người học dễ tiếp tục bỏ tiền với kỳ vọng được tiếp cận bí quyết thành công. Quá trình này thường đi kèm những câu chuyện học viên đổi đời và các cộng đồng khép kín, hạn chế trao đổi với bên ngoài.

Theo luật sư, nguy hiểm ở chỗ việc tạo dựng niềm tin diễn ra từng bước, khiến người tham gia tự nguyện bỏ ra ngày càng nhiều tiền mà chưa kiểm chứng được giá trị thực tế của khóa học.

Người mua khóa học làm giàu cần kiểm chứng trước khi chuyển tiền Để kiểm soát hoạt động đào tạo, tư vấn, dạy làm giàu trên mạng xã hội, luật sư Đặng Văn Cường đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, phân loại rõ hoạt động đào tạo, tư vấn, dạy làm giàu trên mạng. Đồng thời tăng cường kiểm tra quảng cáo cam kết lợi nhuận, thu nhập, sử dụng bằng cấp, thành tích để thu hút học viên. Các nền tảng mạng xã hội cần phối hợp xác minh, xử lý nội dung vi phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Đặc biệt, cần kiểm soát trách nhiệm của người có ảnh hưởng khi dùng uy tín cá nhân để quảng bá khóa học, khuyến nghị cộng đồng đầu tư, góp vốn. Với người dân, luật sư khuyến cáo không tin vào những lời hứa làm giàu nhanh chóng, cần kiểm chứng năng lực, kinh nghiệm thực tế của người dạy trước khi bỏ tiền mua khóa học. Thận trọng trước những lời mời gọi góp vốn, giao tiền quản lý tài sản. Bên cạnh đó, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường cần lưu giữ quảng cáo, tin nhắn, hợp đồng, chứng từ chuyển tiền nếu phát hiện dấu hiệu bất thường để phục vụ việc tố giác.