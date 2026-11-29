Chỉ thị mới đây của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, trong đó GRDP phải tăng 10,2%, thu ngân sách vượt 1 triệu tỉ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Báo điện tử Tuổi Trẻ đã trao đổi cùng PGS.TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Trường đại học Sài Gòn - nhằm mổ xẻ những chuyển biến bản lề, nhận diện các cực động lực tăng trưởng mới và định hình phương thức quản trị nguồn lực để chuyển hóa thể chế đặc thù thành bứt phá kinh tế thực chất.

Ông TRẦN HOÀNG NGÂN Kết quả đạt được trong năm bản lề 2026 chính là lời giải đáp thuyết phục nhất, mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM hoàn toàn khả thi. Điều này mang lại sự tự tin rất lớn để thành phố tiếp tục kiên trì và tăng tốc triển khai mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong kế hoạch 5 năm

Tự tin với mục tiêu tăng trưởng hai con số

* Thưa PGS.TS Trần Hoàng Ngân, nhìn từ kết quả của năm bản lề 2026 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm, đâu là tín hiệu quan trọng nhất khẳng định kinh tế TP.HCM đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với mục tiêu GRDP hai con số?

PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Ảnh: T.L.

- PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Kết quả đạt được trong năm bản lề 2026 chính là lời giải đáp thuyết phục nhất. Mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM hoàn toàn khả thi. Điều này mang lại sự tự tin rất lớn để thành phố tiếp tục kiên trì và tăng tốc triển khai mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong kế hoạch 5 năm.

Đặc biệt, thành phố vừa thông qua Quy hoạch TP.HCM trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn 100 năm. Đây không thuần túy là một bản đồ phân bổ không gian, mà là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Nỗ lực triển khai tốt quy hoạch này không chỉ tạo đà cho kinh tế tăng trưởng dài hạn. Mục tiêu cốt lõi hơn là nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của người dân. Xa hơn, từng bước đưa TP.HCM ghi tên vào danh sách top 100 thành phố toàn cầu.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, TP.HCM phải phát huy tối đa lợi thế của một đô thị đặc biệt có quy mô dân số lớn nhất cả nước trên 14 triệu dân.

Quan trọng nhất là biết tận dụng hiệu quả khung thể chế vượt trội mà Trung ương và Quốc hội đã trao cho thành phố, từ Nghị quyết 98 đến Luật Phát triển đô thị, nhằm giải phóng toàn bộ tiềm năng.

Chuyên gia cho rằng TP.HCM hoàn toàn tự tin để đạt được kế hoạch mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

* Để kiến tạo sức mạnh tổng hợp cho đầu tàu kinh tế cả nước, quy hoạch mới định hình không gian phát triển của thành phố thông qua các cực động lực ra sao, thưa ông?

- Sức mạnh của TP.HCM nằm ở cấu trúc đa cực hội tụ. Chúng ta có thể hình dung rõ ràng 5 cực động lực tăng trưởng lớn đại diện cho từng vùng không gian chuyên biệt.

Động lực truyền thống kết hợp với hiện đại hiện diện ngay ở cực lõi trung tâm thành phố. Đây là nơi để chúng ta tận dụng, phát huy giá trị từ Trung tâm Tài chính quốc tế, khối ngân hàng, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Phía Đông là cực tăng trưởng thiên đổi mới sáng tạo, là trung tâm khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và giáo dục chất lượng cao.

Phía Tây sẽ là cực tăng trưởng về trung tâm y tế kỹ thuật cao, giáo dục - đào tạo và mô hình đô thị xanh. Phía Bắc thành phố trở thành trung tâm sản xuất quy mô lớn, tập trung các khu công nghiệp thế hệ mới và công nghiệp công nghệ cao.

Cuối cùng, phía Nam là cực tăng trưởng thiên về trung tâm logistics, cảng biển, kinh tế biển, năng lượng. Cực này gắn liền với khu thương mại tự do, cụm cảng Thị Vải - Cái Mép và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sự kết hợp đồng bộ của 5 cực động lực này không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của TP.HCM trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của TP.HCM trong 11 tháng của năm 2026 đạt 93.487 triệu USD - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Khơi thông dòng vốn FDI, hạ tầng công và giải tỏa điểm nghẽn đời sống

* Trong các cực động lực nói trên, theo ông, đâu là nhân tố đang tạo ra sức bật trực tiếp cho kinh tế thành phố từ quý 4 đến giai đoạn 2026 - 2027?

- Sức bật của TP.HCM không đến từ đơn lẻ một yếu tố mà đến từ sức mạnh tổng hợp. Điểm sáng rõ nhất trong năm 2026 là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã chính thức quay trở lại và tăng trưởng mạnh mẽ sau một giai đoạn khựng lại.

Có hai nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự bứt phá này. Đầu tiên, sự chuyển biến của hạ tầng. Thành phố đã tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, kết hợp với hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu.

Hai là thể chế được cởi trói. Việc định hình Trung tâm Tài chính quốc tế, thành lập khu thương mại tự do và nâng cấp các khu công nghiệp thế hệ mới đã gia tăng vượt bậc năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh vốn tư nhân và FDI, các dự án đầu tư công và phương thức hợp tác công - tư (PPP) đang phát huy tác dụng rõ nét. Việc kiên quyết tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hạ tầng kết nối và đặc biệt là các dự án chống ngập lụt đã mang lại nguồn năng lượng mới và củng cố niềm tin cho nhân dân.

Ngoài ra, chính sách sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư ưu tiên tái phân bổ cho y tế, giáo dục và công viên cây xanh đã giúp người dân thụ hưởng trực tiếp thành quả tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM, vì vậy luôn gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng sống thực tế của cộng đồng.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của TP.HCM 11 tháng của năm 2026. Nguồn số liệu UBND TP.HCM - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Quản trị nguồn lực, phân cấp, phân quyền và hành động quyết liệt * Khi không gian phát triển được mở rộng sau tái cấu trúc, làm sao để TP.HCM chuyển hóa dư địa diện tích, quy mô và cơ hội thể chế thành sức mạnh kinh tế thực chất, thưa ông? - Mở rộng không gian địa giới mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ phải là năng lực thống kê và quản trị nguồn lực. Thành phố phải kiểm kê chính xác mọi nguồn lực, xây dựng kế hoạch phân bổ tối ưu, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời điều chỉnh nguồn lực theo hướng phát triển bền vững. Để biến cơ chế đặc thù thành kết quả đo lường được, giải pháp nằm ở ba trụ cột hành động. Đó là sự phân cấp, phân quyền triệt để. Báo cáo và giao quyền mạnh mẽ cho các sở, ngành và chính quyền cơ sở (phường, xã), xóa bỏ tâm lý trông chờ, ứ đọng. Đo lường bằng chỉ số KPI. Phải áp dụng đánh giá hiệu quả công việc (KPI) định kỳ đối với bộ máy quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân với tiến độ dự án. Khai phá dư địa doanh nghiệp nhà nước. Tôi cho rằng khối doanh nghiệp nhà nước của thành phố còn tiềm năng rất lớn. Cần khẩn trương ban hành cơ chế giải phóng tính tự chủ, năng động, sáng tạo để khu vực này trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt thị trường. Chìa khóa cuối cùng vẫn là con người và sự thống nhất trong hành động. HĐND và UBND TP.HCM phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời ban hành các nghị quyết thực thi Luật Phát triển đô thị, đưa thể chế đi thẳng vào đời sống. Khi bộ máy vận hành thông suốt và con người được đặt vào đúng vị trí công việc, mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững sẽ hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu ngành dịch vụ của TP.HCM 11 tháng năm 2026 - Đồ họa: NGỌC THÀNH