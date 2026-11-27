Từ đường chạy marathon đến đường đua xe đạp tại Vinhomes Green Paradise

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, những cung đường giữa không gian sinh thái Cần Giờ trở thành nơi tranh tài của các vận động viên xe đạp đường trường đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

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